1. Castle Crashers (Steam, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch)

Ce hack and slash vous enverra au Moyen-Âge pour sauver des princesses et défendre un royaume. Grâce au mode co-op en ligne et local pour 2 à 4 joueurs, vous pourrez - dans le mode campagne - collaborer pour combattre vos ennemis et les boss. Le twist ? Une fois la princesse sauvée, vous devrez vous battre pour devenir le meilleur et tuer le reste de vos compatriotes.

Castle Crashers propose également deux modes de jeu plus courts. L'arène, qui vous permet de vous battre dans un espace clos, et Back Off Barbarian, un mini-jeu où vous devez sauter pour éviter les ennemis. Mais on vous prévient : ce n'est pas le plus facile.

2. Lovers in a Dangerous Spacetime (Steam, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch)

Lovers in a Dangerous Spacetime est un jeu de tir purement coopératif, pour 2 à 4 joueurs. Vous collaborerez pour contrôler votre vaisseau spatial fluorescent qui voyage à travers la galaxie pour vaincre les forces maléfiques de l'Anti-Amour, et parvenir à libérer de pauvres petits lapins de l'espace qu'ils retiennent prisonniers.

Pour que le vaisseau fonctionne correctement, on vous conseille de choisir un capitaine qui sera en charge de déléguer chacune des tâches. Ne pas le faire pourrait créer des dégâts puisque vous tenterez sans doute de tout contrôler vous-même. La disposition des niveaux est aléatoire et les améliorations du vaisseau varient. L'expérience de jeu est donc différente pour chaque équipage.

3. Fall Guys: Ultimate Knockout (Steam, PlayStation 4)

Pour tous ceux qui ont déjà voulu participer à Total Wipeout, mais qui ne veulent pas prendre le risque de se ridiculiser à la télé, ce jeu est fait pour vous. Fall Guys : Ultimate Knockout, un Party Game en ligne qui réunit jusqu'à 60 participants qui s'affrontent jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un.

Ce jeu déjanté et haut en couleurs est basé sur la physique, et alterne entre des défis compétitifs, où vous devez courir pour survivre, et des défis coopératifs, où vous gagnerez ou perdrez tous ensemble. Vous incarnerez un "Fall Guy", une sorte de bonbon avec des bras et des jambes que vous pourrez personnaliser. Courez, sautez, attrapez et plongez jusqu'à ce que vous atteigniez la couronne au dernier tour.

4. Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch)

N'oublions pas les classiques. L'édition définitive de Mario Kart 8 pour Nintendo Switch comprend 48 parcours, 42 personnages, 23 power-ups, le tout en 1080p, ce qui en fait le meilleur Mario Kart à ce jour. Vous pourrez vous battre et faire la course avec quatre personnes en multijoueur local sur un seul téléviseur, huit personnes en multijoueur local sur différents écrans et douze personnes en multijoueur en ligne.

Vous pourrez donc profiter de Mario Kart 8 Deluxe où que vous soyez et que les joueurs possèdent ou non une Nintendo Switch. Si vous êtes un vrai fan de Mario Kart et que vous voulez passer au niveau supérieur, vous pouvez aussi vous procurer Mario Kart Live : Home Circuit, soit Mario Kart IRL. Vous pourrez alors téléguider une voiture miniature grâce à votre Nintendo Switch et créer votre propre circuit chez vous. Une bonne manière de s'amuser et de divertir son chat ou son chien par la même occasion.

5. Among Us (Steam, Mobile)

Vous avez un problème : des métamorphes parasites se sont infiltrés dans votre vaisseau spatial en se faisant passer pour des membres d'équipage afin de vous éliminer. Les good guys devront donc travailler ensemble pour réparer le vaisseau et expulser le ou les imposteurs. En revanche, les infiltrés, qui sont choisis au hasard à chaque tour, devront garder leur identité secrète pour éliminer l'équipage au complet.

Vous pouvez jouer en ligne, où le premier accusé est généralement expulsé du vaisseau immédiatement, ou bien jouer avec vos amis et découvrir qui sont les meilleurs menteurs. Jouez en ligne et sur le wifi local à quatre à dix joueurs. Among Us, qui a été développé par InnerSloth en 2018, est tout simplement l'un des hits de l'année.

6. Stikbold! A Dodgeball Adventure (Steam, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch)

L'objectif de ce jeu de balle au prisonnier est très simple : lancer des projectiles sur vos amis jusqu'à ce que vous soyez le dernier debout. Le jeu propose de nombreux terrains différents, des mini-jeux et vous pourrez même choisir votre personnage pour qu'il vous ressemble.

Si vous décidez d'investir dans la version Deluxe, vous pourrez jouer à six au lieu de quatre. Et si vous avez été expulsé du jeu, vous pourrez rester sur le terrain pour bloquer les autres joueurs et ne pas avoir à attendre pour vous venger.

7. The Jackbox Party Pack 7 (Steam, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Mobile)

The Jackbox Party Pack 7 est un pack de mini-jeux jouables sur smartphone. Il s'agit tout simplement du meilleur épisode de la série pour une seule raison : Champ'd Up, un jeu de dessin très marrant qui vous permet de créer des combattants qui se battent dans l'arène contre vos amis. Les gens votent ensuite pour savoir qui est le meilleur et le gagnant détruit l'autre devant tout le monde.

Au-delà de ça, vous pourrez également vous adonner aux joies de Quiplash 3, complètement remasterisé en 3D, mais aussi découvrir trois nouveaux jeux : Talking Points, Blather Round et The Devils and the Details. S'ils peuvent être un peu difficiles à piger, on vous conseille quand même de les essayer au moins une fois.

8. Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo Switch)

Vous connaissez certainement cette franchise mythique, fun et étonnamment technique, qui reste un must du genre. Mais pour celles et ceux qui la découvrent, sachez qu'il s'agit tout simplement d'un jeu de baston qui oppose tous les personnages de l'univers Nintendo.

Smash Ultimate permet de jouer à huit en local et à quatre en ligne. En jouant en ligne, vous affronterez des joueurs qui ont le même niveau que vous, et vous ne devriez donc pas vous faire éliminer immédiatement.

9. TowerFall (Steam, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch)

Ce jeu s'adresse à tous ceux qui se sont inscrits au tir à l'arc une fois dans leur vie, ou qui ont pensé s'inscrire dans un stand de tir mais ne l'ont jamais fait. TowerFall est un jeu de combat à l'arc où chacun est libre. Ce jeu multijoueur local a été réalisé par les mêmes créateurs que Celeste et permet de jouer à quatre ou six joueurs, selon le système utilisé.

Chaque joueur n'a qu'une vie et une réserve limitée de flèches. Tirez sur vos adversaires ou sautez leur dessus pour les éliminer. Si vous n'avez plus de flèches, vous pouvez les récupérer où qu'elles se trouvent sur la carte. Des coffres sont également situés dans des zones aléatoires de la carte et vous offriront des bonus. Vous pourrez ainsi obtenir un bouclier, des ailes, de meilleures flèches ou d'autres artefacts. On vous prévient : si vous êtes trop gourmand dans votre quête aux coffres, vous serez plus vulnérable.

10. Bloons TD 6 (Steam, Mobile)

La bataille entre Singes et Bloons est à son apogée dans Bloons TD 6. Dans ce jeu de tower defense, vous devrez contenir le plus intelligemment possible les assauts des terribles Bloons.

Le jeu propose un mode coopération en ligne à 4, ce qui vous permettra d'unir vos forces pour défendre votre territoire. Vous vous pousserez les uns les autres à élaborer de nouvelles stratégies et à étudier les différentes capacités de chaque Singe pour créer la meilleure défense possible. Et autant dire que vous en avez pour des années.