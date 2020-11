Romain Grosjean , Esteban Ocon, Pierre Gasly : la France est la nation la plus représentée en F1 avec la Grande-Bretagne. Et pour fêter ça, on vous parle des 7 gaulois les plus marquants de l'histoire de la discipline.

1. Pierre Gasly, jeune entreprenant

Victoire : 1

Équipes : Toro Rosso, Aston Martin Red Bull Racing, AlphaTauri

Pierre Gasly © Nuri Yilmazer / Red Bull Content Pool

Et oui, avec 60 courses, deux podiums, une première grande victoire à Monza le 6 septembre 2020 et 24 petites années au compteur, Pierre Gasly fait d'ores et déjà partie des meilleurs pilotes français de l'histoire. En partie parce que, rappelons-le, aucun frenchy ne s'était imposé en F1 depuis Olivier Panis en 1996. Et la grosse différence avec les autres pilotes de cette liste, c'est que la carrière de Pierre, le meilleur numéro 10 français depuis Zizou, n'est évidemment pas terminée. Loin de là.

2. François Cevert, l'icône

Victoire : 1

Équipe : Tyrrell

Jackie Stewart et François Cevert © Sutton Images

En 1973, le New York Times écrit ceci : " François Cevert , qui vivait aussi vite qu'il conduisait, est mort aujourd'hui sur le circuit où il a signé sa première grande victoire en course automobile". Le jeune pilote vient alors de trouver la mort pendant les qualifications du Grand Prix des États-Unis , à Watkins Glen.

Fils d'un joaillier parisien, Cevert avait tout pour réussir en Formule 1 : un physique de star de cinéma, une conduite nerveuse et de nombreux fans. Choisi par Tyrell pour remplacer son coéquipier et mentor, Jackie Stewart , François Cevert était annoncé comme le futur champion du monde en 1974. Mais le sort en a décidé autrement. Il n'aura finalement remporté qu'un seul Grand Prix. Véritable incarnation du glamour racing old-school, Cevert restera une icône de la Formule 1 .

3. Didier Pironi, le maudit

Victoires : 3

Équipes : Tyrrell, Ligier, Ferrari

Didier Pironi et sa Ferrari © Ferrari

À la fin des années 70, parmi tous les talentueux pilotes français, Didier Pironi décroche sa place dans la prestigieuse Scuderia Ferrari . Une opportunité unique pour devenir le prochain Champion du Monde.

Après sa victoire aux 24 Heures du Mans en 1978 au volant d'une voiture française, Pironi remporte sa première victoire avec Ligier en 1980. Enzo Ferrari décide alors de l'intégrer à son écurie.

La saison 1982 aurait dû être l'année de Pironi. Surtout après la mort de son plus grand rival et coéquipier Gilles Villeneuve . Un accident que beaucoup attribuent encore à Pironi pour avoir ignoré les directives de l'équipe. Il ne restait plus qu'à marquer des points avec sa Ferrari 126C pour devenir le premier Champion du Monde français.

Sauf que non. Au Grand Prix d'Allemagne , à Hockenheim, Peroni roule trop vite sous la pluie pendant les qualifications - alors qu'il menait - et s'envole avec sa voiture. L'accident manque de lui coûter ses jambes et met un terme à sa carrière. C'est là toute la tragédie de Pironi : un pilote rapide, intrépide et maudit.

4. Jean Behra, le fou

Victoires : 0

Équipes : Gordini, Maserati, BRM, Porsche and Ferrari

Il n'a jamais remporté de course, mais les pilotes et les puristes citent toujours son nom quand on parle des meilleurs. Jean Behra naît à Nice en 1921. Le début de la Seconde Guerre Mondiale le prive de ses meilleures années, mais il se construit rapidement une carrière et une réputation chez le constructeur français Gordini . Ses performances lui ouvrent ensuite la voie pour piloter les meilleures voitures de course comme Maserati, BRM, Porsche et Ferrari.

Dans les années 50, Behra enchaîne les crashs face à des adversaires aussi déterminés que lui, comme Stirling Moss et Juan Manuel Fangio . Résultat, il perd une oreille, se casse plusieurs os, et son nez est partiellement sectionné. Son attitude, ses élans de bravoure et sa capacité à tout donner pour la gagne, font de lui une légende du sport automobile français.

5. Alain Prost, le professeur

Alain Prost et Niki Lauda, en 1984 © GPTotal

Victoires : 51

Teams: McLaren, Ferrari, Renault, Williams

Cumulant plus de victoires que tous les autres pilotes français combinés, Alain Prost aka 'The Professor' est, d'un point de vue purement chiffré, le meilleur pilote de l'hexagone. En plus de ces 51 victoires et quatre titres mondiaux, le petit Prost a roulé pendant une période bénie. Face à lui les plus grands pilotes de Formule 1 : Ayrton Senna , Nelson Piquet et Nigel Mansell .

Il les a tous battu. Avec Renault au début des années 1980, il dompte des voitures à effet de sol (des voitures à l'aérodynamique spécifique pour créer une force d'appui). Plus tard, avec McLaren et Williams , il maîtrise de nouvelles aides à la conduite informatisée pour devenir champion du monde. Une performance qui fait de lui le pilote français le plus titré. Son record ne sera probablement jamais battu.

6. René Arnoux, l'insolent

Victoires : 7

Équipes : Martini, Surtees, Renault, Ferrari, Ligier

René Arnoux appartient à la génération des meilleurs pilotes français. Ses compagnons de route ? Patrick Depailler , Jacques Lafitte , Didier Pironi, Alain Prost ou encore Patrick Tambay , tous sponsorisés à l'époque par le pétrolier Elf .

Après un début de carrière malheureux en F1 , Arnoux attire l'attention du monde entier en 1979 lorsqu'il s'illustre dans l'un des duels les plus emblématiques de l'histoire du sport. Lancé à 290km/h, Arnoux bataille roues contre roues avec la Ferrari de Gilles Villeneuve, tour après tour. Sa première saison avec Ferrari, en 1983, a été sa plus belle réussite. Trois victoires et quatre podiums, ce qui lui a valu une belle troisième place au classement.

7. Jean Alesi, l'incontrôlable

Jean Alesi © [unknown]

Victoire : 1

Équipes : Tyrrell, Ferrari, Benetton, Sauber, Prost, Jordan

Jean Alesi est l'un des pilotes préférés des Tifosi (les fans de Ferrari) et méritait certainement plus qu'une seule victoire en Grand Prix. Alesi séduit le monde de la F1 en 1990 à Phoenix. Avec une voiture Tyrell peu puissante, il devance pendant 25 tours la McLaren d' Ayrton Senna . Cette course attire l'attention de Ferrari qui signe Alesi pour la saison 1997. Avec le numéro 27 sur sa machine écarlate, Jeannot est l'un des pilotes les plus suivis de l'époque.