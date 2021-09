Les meilleurs pilotes de l'histoire du motocross

Durant ses plus belles années, il était tellement au-dessus de la mêlée qu'il pouvait se permettre de faire tout et n'importe quoi. Comme s'arrêter aux stands en pleine course uniquement pour embrasser quelqu'un.

bien sûr mais aussi en trial et en enduro (il a même remporté l'or aux ISDE, les International Six Days of Enduro). Doté d'un style très fluide et d'une grande forme physique, il était capable d'accélérer encore lors du dernier tour pour creuser l'écart avec ses poursuivants.

Surnommé Le Kid à cause de son grand-frère Sylvain , très bon pilote des années 1970, Eric Geboers est entré dans l'histoire du motocross en devenant le premier homme sacré champion du monde dans toutes les catégories : 125cc, 250cc et 500cc.

À 16 ans, Georges Jobé a renoncé à une carrière dans le football pour se consacrer à 100% au motocross. En plus de ses cinq titres de champion du monde, ce pilote belge est le premier à avoir réussi un double jump. C'était en 1984, au Grand Prix de Grande-Bretagne. Il est alors passé par dessus André Malherbe , son plus grand rival. Le tout devant l'objectif de Nick Hassel , qui signait là une des plus belles photos de sa carrière.

