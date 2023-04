Les 10 plus grands pilotes MotoGP de tous les temps

Le MotoGP est la catégorie reine des courses de deux-roues depuis 2002, mais les origines de la discipline remontent à 1949, année du tout premier championnat du monde. Evidemment, un certain nombre de pilotes ont écrit plus de pages de la saga du 500 cc (puis du MotoGP) que les autres, et voici d'ailleurs notre petite sélection.

01 10 ème : Kevin Schwantz (25 victoires)

Kevin Schwantz en 1995 © Mike Cooper/Allsport/Getty Images

L'Américain Kevin Schwantz a participé à 105 Grands Prix entre 1986 et 1995. Une période durant laquelle le Texan est monté 25 fois sur la plus haute marche du podium et a même décroché un titre de champion du monde en 1993.

Fun fact : lors de cette fameuse saison victorieuse, Schwantz n'a gagné que 4 courses sur 14. Il en avait gagné deux de plus en 1989 mais n'avait terminé qu'à la quatrième place. Prends ça, la justice.

02 9ème : Eddie Lawson (31 victoires)

Eddie Lawson sur sa Yamaha 1987 © Getty Images

Le compatriote de Schwantz Eddie Lawson a couru entre 1983 et 1992 et n'a finalement gagné que 6 petites victoires de plus que le Kevin.... mais il a remporté 4 championnats du monde en 1984, 1986, 1988 et 1989.

03 8ème : Dani Pedrosa (31 victoires)

Dani Pedrosa © Repsol Honda

l'Espagnol Dani Pedrosa a lui aussi décroché 31 victoires entre 2006 et 2018. Mais l'homme de Sabadell, l'un des pilotes les plus talentueux de sa génération, n'a toutefois jamais réussi à remporter de titre mondial.

Trois fois deuxième - en 2007, 2010 et 2012 - il raconte son incroyable trajectoire dans le film The Silent Samurai .

32 minutes The Silent Samurai « The Silent Samurai », est un documentaire qui revient sur l’immense carrière de Dani Pedrosa en MotoGP. Regardez « The Silent Samurai » avec Dani Pedrosa en intégralité et gratuitement ici !

04 7ème : Mike Hailwood (37 victoires)

Mike Hailwood en action sur sa MV Agusta en 1965 © Express Newspapers/Getty Images

Le Britannique Mike Hailwood fait tout simplement partie des plus grands noms des premières années des courses moto. Actif entre 1958 et 1967, il a gagné le championnat du monde 4 fois d'affilée en 1962, 1963, 1964 et 1965 et remporté 37 victoires.

Et ce n'est pas tout : au-delà de sa carrière moto, l'animal a aussi couru en F1 entre 1963 et 1965, puis entre 1971 et 1974, faisant deux podiums et scorant 29 points au championnat du monde. Un homme total.

05 6ème : Casey Stoner (38 victoires)

Casey Stoner en 2012 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Oui, étonnamment, l'Australian Casey Stoner n'occupe que la sixième place du classement, alors même qu'il fait partie des noms les plus connus de la discipline. Titulaire de deux championnats du monde et auteur de 38 victoires en 115 Grands Prix, il s'est notamment imposé en 2007 avec une Ducati pas vraiment taillée pour les victoires. La marque des grands.

06 5ème : Jorge Lorenzo (47 victoires)

Jorge Lorenzo, triple champion du monde MotoGP © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Jorge Lorenzo Guerrero , autre pilote du Royaume d'Espagne, a réalisé 203 départs entre 2008 et 2019, passé 47 fois le drapeau à damier en tête et décroché trois couronnes mondiales en 2010, 2012 et 2015.

Mais ce n'est pas tout : Jorge est aussi le détenteur d'un bien étrange record. En 2013, le Majorquin a remporté plus de GP qui quiconque au cours de la saison (8 sur 17 courses), mais c'est pourtant Marc Márquez qui s'est imposé au championnat.

Autre fun fact (bien que Jorge ne doive pas penser que son record est fun) : les développeurs du jeu Halo: Reach ont donné son nom à l'un de leurs personnages après que le pilote (coutumier du fait) ait porté en 2009 un casque inspiré de ceux d'Halo 3: ODST.

07 4ème : Mick Doohan (54 victoires)

Mick Doohan : quintuple champion du monde en 500c © Getty Images

L'Australien Mick Doohan s'est imposé 54 fois en 500cc et a remporté le championnat 5 fois entre 1994 et 1998. Mieux encore : au guidon de sa mythique Honda NSR500, Doohan a remporté 12 courses sur 15 en 1997.

Héros national "Down Under", il a même donné son nom au premier virage du circuit local de Phillip Island.

08 3ème : Marc Márquez (59 victoires)

Un huitième titre en poche © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

L'Espagnol le plus titré du MotoGP est aussi le seul pilote du top 10 encore en activité. Marc Márquez , qui roule depuis 2013 dans la catégorie reine et a participé à 154 GP, a gagné 59 courses, enquillé 100 podiums et gagné six fois le championnat du monde (2013, 2014, 2016. 2017, 2018 et 2019). Il possède par ailleurs de nombreux records, comme le nombre de victoires en une saison et celui du plus jeune vainqueur en MotoGP. Et si vous voulez en savoir plus la Fourmi de Cervera, regardez notre film 'Unseen', qui vous embarque dans les coulisses de sa saison 2017.

Après de nombreux accidents et autres problèmes de santé, Marc veut retrouver les sommets avec le team Repsol Honda mais aura fort à faire pour rattraper le second pilote du classement.

1 h 11 min Unseen Quand Marc Márquez revit la folle saison de MotoGP qui l'a mené vers un sixième titre mondial en 2017.

09 2ème : Giacomo Agostini (68 victoires)

Giacomo Agostini a raflé pas moins de 15 titres © Getty Images/Red Bull Content Pool

Véritable légende vivante active en 500cc entre 1964 et 1977, "Ago" détient tout simplement le record du plus grand nombre de championnats du monde avec 8 titres au compteur, entre autres performances mythiques.

Et si ses 68 victoires en catégorie reine ne permettent pas à l'Italien de prendre la première place de ce classement MotoGP, ses 122 triomphes toutes catégories confondues en font peut-être le meilleur pilote de l'histoire. Tout est une question de perspective.

10 1er : Valentino Rossi (89 victoires)

Márquez et Rossi au coude-à-coude © GEPA/Gold & Goose

Le patron des patrons est également transalpin. Et on parle bien évidemment de Valentino "il dottore" Rossi , actif pendant 22 ans et sept fois champion du monde. Recordman du nombre de départs, Rossi a participé à 374 courses et gagné 89 d'entre elles (pour un total de 199 podiums)

Par ailleurs, le toubib, rangé des motos il y a peu, dirige son propre team et s'est également illustré en F1 (pilote d'essai chez Ferrari) et en WRC. Un roi.