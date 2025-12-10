Top des meilleurs pokémons en 2025 : découvrez les plus puissants

Alors que Gotaga continue de naviguer entre Légendes Pokémon : Z-A , Palworld et PokéCraft , on a décidé de sauter tête baissée dans le monde de Sacha pour lister les Pokémon les plus monstrueux de la planète, de Pokémon Rouge à aujourd’hui.

01 Le top 5 des meilleurs Pokémons toutes catégories confondues

Au fil des générations, The Pokémon Company a graduellement fait augmenter la puissance des Pokémon. En 2000, si vous êtes allé voir le premier film de la franchise au cinéma, vous le savez : Mewtwo était au sommet de la chaîne alimentaire. Désormais, il en est bien loin. Voici à quoi ressemble le top 5 des Pokémon les plus puissants.

Arceus : le dieu polyvalent

Depuis son apparition en 2009, Arceus s’est tranquillement installé en haut du classement. En même temps, puisqu’il est l’équivalent de dieu et le créateur de la vie, difficile de le sortir du top 1. Sans lui, ceux qui suivent n’existeraient pas, et s’il décide de les calmer, il peut le faire sans transpirer.

Giratina : le nemesis

Giratina a un lore et un design bien particulier © The Pokémon Company

Dévoilé la même année qu’Arceus, Giratina était sur la jaquette de Pokémon version Platine. Capable de passer du monde matériel à celui de la distorsion (qu’il contrôle), ce dragon de type spectre prend plusieurs formes. Même s’il a été créé par le Pokémon précédent, ses intentions sont à l’exact opposé : il est agressif, et représente le mal et l’antimatière.

Dialga : prince du temps

Le Pokémon en charge du temps, littéralement. Il a été créé par Arceus au même moment que Giratina et le Pokémon suivant dans ce qui est appelé le trio de la Création. Il vit dans sa propre dimension, et peut s’il le souhaite voyager à n’importe quel moment depuis la création de l’univers. Dans les faits, il est de type Dragon et Acier.

Palkia : le maître de l’espace

Palkia est le “frère” de Dialga et Giratina. Son créneau, c’est l’espace, qu’il régule via son souffle. Il est de type à la fois Eau et Dragon. Même si ensemble, ils représentent le monde de la matière et sont théoriquement les ennemis de Giratina, ils ne ratent pas une occasion de s’affronter (tout en mettant en péril l’existence même du monde de Pokémon).

Terapagos : la tortue touche à tout

Issu de la neuvième génération et apparu en 2023, Terapagos est le petit dernier de cette liste. Malgré cela, et alors qu’il ne fait pas partie de la team “création de l’univers”, il peut prendre trois formes. En plus de divers bonus comme le fait de résister à tous les types d’attaques en Téracristal, lorsqu’il passe en Forme Stellaire, il ne subit pas les effets de la météo. Si tout cela n’était pas assez, il peut aussi faire mumuse avec l’espace et le temps, puisqu’on l’a vu faire débarquer des humains et créatures d’autres dimensions. Solide.

02 Les meilleurs doubles types Pokémons pour une défense optimale

Puisque les jeux Pokémon reposent sur un système de pierre-feuille-ciseaux, avoir des Pokémon de deux types permet d’avoir de meilleures défenses, mais aussi des attaques souvent “super efficaces”. Si vous voulez constituer la meilleure équipe possible, voici quelques exemples.

Tyranocif : le colosse roche/ténèbres

Même s’il n’est pas Acier/Fée, Tyranocif a de sérieux arguments défensifs. À la fois Roche et Ténèbres, ce Pokémon n’est en stress que face au Pokémon de type combat, pas mal pour une créature de deuxième génération (Pokémon Or et Argent).

Lucario : le combattant acier/combat

Lucario et son flow © The Pokémon Company

On enchaîne avec un Pokémon qui est né dans Pokémon Diamant et Perle, et qui pourrait tranquillement déboiter notre apprenti Godzilla : Lucario. Devenu l’un des Pokémon préféré de la commu (il faut dire qu’il est très stylé), il est résistant à 11 types, et immunisé au poison. En bonus : même si en tant que créature Combat, il est faible face à certains types (Fée, Psy), il compense puisqu’en tant qu’Acier, il aime mettre des droites dans les Fées (et l’inverse est vraie avec le type Psy). Sa seule faiblesse, ce sont les Pokémon Vol.

Kyurem-Blanc : le dragon de glace

C’est bien connu, les Pokémon de type Dragon sont difficiles à tomber. Conjugué à Glace, on est déjà sur une bonne base bien infernale à affronter. À niveau égal, seuls les Pokémon de type Fée ont une chance contre lui.

03 Les meilleurs Pokémons en stratégie compétitive

Plus que la simple satisfaction d’ouvrir un Pokédex plein, certains joueurs préfèrent la compétition. Pour enchaîner les KO, voici deux Pokémon qui trustent régulièrement des places dans des équipes de qualité.

Félinferno : le support indispensable

Félinferno est très souvent en compétitif © The Pokémon Company

Habituellement, les starters ont un impact assez faible sur la scène compétitive. Évidemment, chaque règle à son exception, et ici, il s’agit de Félinferno, celui qui a débarqué dans Pokémon Soleil et Lune (2016). Depuis que la capacité Intimidation (réduit l’attaque de son adversaire d’un niveau) est sortie en 2018, ce Pokémon a été dans les équipes des champions du monde… tous les ans.

Sylveroy, le Cavalier d’Effroi : le sniper psychique

Arrivé dans Pokémon Épée et Bouclier, avec sa vitesse de 150, son Attaque Spéciale à 165 et Osmose Équine qui lui permet de cumuler les talents de Sylveroy et de Spectreval, ce Pokémon légendaire est absolument redoutable. Chaque fois qu’il met un Pokémon KO, son Attaque Spéciale est boostée. Autant dire qu’en termes de snowball, on fait difficilement mieux.

04 Le meilleur Pokémon dans Pokémon GO

Pour vous en sortir lors des raids sur Pokémon GO, hormis un Pass de Raid (logique), il va vous falloir une équipe aux petits oignons. Avec ces deux Pokémon, vous aurez déjà une bonne base de départ.

Mewtwo Obscur : le roi des raids

Mewtwo a été l’un des premiers Pokémon à se faire nerfer, et pour de bonnes raisons ! Avec l’arrivée de sa version Obscur, il a repris sa place au soleil en tant que roi des DPS. Son seul point faible, c’est le fait que les attaques Psy ne soient pas forcément au centre de la méta en raid. Entre Coupe Psycho, Choc Mental, Lance-flammes et Laser Glace, on vous laisse le choix.

Primo-Groudon : le dominateur terrestre

Kyogre n'a qu'à bien se tenir © The Pokémon Company

Avec ses stats de cochon et ses capacités, Groudon Primaire est colossal sur Pokémon GO. Il est très résistant face aux Pokémon de type Acier, Poison, Feu, Fée, Insecte et Électrique. Tir de Boue et Lame Pangéenne font partie des meilleures attaques de type Sol, et Déflagration comme Lance-Soleil peuvent être employées si on veut profiter d’attaques Feu et Plante.

05 Stratégies avancées avec les meilleurs Pokémon

Maîtriser les synergies de type

Dans tous les jeux Pokémon, même si la puissance brute représente un avantage de taille, il faut savoir jouer avec les synergies de type pour créer une équipe équilibrée qui peut résister à tout ou presque. Évidemment, tout le monde a un ou deux types favoris, mais avoir 5 fois le même genre d’animal, c’est la meilleure tactique pour se faire oneshot par un Dracaufeu un peu énervé.

Optimiser les ensembles de capacités

Comme pour les types, il faut avoir des capacités capables de taper sur tous les types, sinon, vous allez regarder la barre de vie d’un ennemi descendre millimètre par millimètre… Avec 18 types, il faut couvrir pas mal de choses.

Il ne vous reste plus qu’à composer votre équipe et, peut-être, que vous pourrez défier Gotaga sans vous faire exploser.