depuis sa première apparition au le calendrier international en 2010. La piste du bike park des Alpes autrichiennes n’est pas forcément la plus difficile (enfin, ça c’était encore vrai jusqu’aux mondiaux 2020…) mais le tracé est l'un des parcours les plus rapides de l'année et propose plusieurs sections différentes avec des gros sauts, des whoops, des passages techniques naturels et artificiels. Mais toujours avec une grande vitesse.

En 2012, Morgane Charre se fait un nom en remportant les Championnats du monde devant certains des plus grandes spécialistes de la discipline. Le jeune Française n’est alors soutenu que par un petit magasin de vélos et lutte face à des riders qui font partie des plus grandes structures du paddock. Avec cette victoire, la Tricolore est propulsée sur le devant de la scène à l’occasion des premiers mondiaux organisés dans la station autrichienne.

