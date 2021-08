La piste de DH de Snowshoe allie vitesse élevée et terrain technique. De longs pierriers alternent avec des virages rapides sur des zones ouvertes qui reprennent les tracés des pistes de ski. Alors qu'un run solide nécessite un pilotage propre et précis sur les sections les plus rapides, la course se joue ici davantage sur ces fameux pierriers qui parsèment la descente.

La piste de DH de Snowshoe allie vitesse élevée et terrain technique. De longs pierriers alternent avec des virages rapides sur des zones ouvertes qui reprennent les tracés des pistes de ski. Alors qu'un run solide nécessite un pilotage propre et précis sur les sections les plus rapides, la course se joue ici davantage sur ces fameux pierriers qui parsèment la descente.

La piste de DH de Snowshoe allie vitesse élevée et terrain technique. De longs pierriers alternent avec des virages rapides sur des zones ouvertes qui reprennent les tracés des pistes de ski. Alors qu'un run solide nécessite un pilotage propre et précis sur les sections les plus rapides, la course se joue ici davantage sur ces fameux pierriers qui parsèment la descente.

De la même manière, les pistes XCO et XCC sont une affaire de vitesse et de technique avec des montées rapides, des passages sur des rochers naturels et des virages larges. Pour gagner ici, les riders doivent être sur le fil en permanence, repousser les limites de l'adhérence, et avoir confiance en leur équipement.

De la même manière, les pistes XCO et XCC sont une affaire de vitesse et de technique avec des montées rapides, des passages sur des rochers naturels et des virages larges. Pour gagner ici, les riders doivent être sur le fil en permanence, repousser les limites de l'adhérence, et avoir confiance en leur équipement.

De la même manière, les pistes XCO et XCC sont une affaire de vitesse et de technique avec des montées rapides, des passages sur des rochers naturels et des virages larges. Pour gagner ici, les riders doivent être sur le fil en permanence, repousser les limites de l'adhérence, et avoir confiance en leur équipement.