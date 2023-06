Les meilleurs runs des français en Coupe du monde de VTT

La DH reprend (enfin) du service. À l’occasion du grand retour des pilotes à Lenzerheide ce week-end du 9 au 11 juin 2023 , on a décidé de revenir sur les dix plus beaux runs des Français(es) en Coupe du monde de VTT. Un classement qui montre que la descente tricolore a toujours été au sommet. Et on espère qu’elle le restera en 2023 et pour longtemps encore.

Nicolas Vouilloz - Kaprun - 1998

Avec dix titres de champion du monde de VTT DH (trois en junior et sept en élite) en poche, Nicolas Vouilloz est l’un des pilotes les plus talentueux de l’histoire de la DH. Et avec un tel palmarès, faire le choix du plus beau run du rider n’a pas été facile. Mais c’est finalement l’étape de Kaprun de 1998 dont on se souvient peut-être le plus. Ce jour-là, Nicolas Vouilloz survole littéralement l’épreuve autrichienne (qui n’a d’ailleurs rien à voir avec les étapes actuelles tant le parcours est plus long) et offre aux amateurs de VTT un moment d’histoire.

Anne-Caroline Chausson - Les Gets - 1999

À l’époque, alors que Nicolas Vouilloz domine le sport chez les hommes, c’est sa compatriote, Anne Caroline Chausson qui fait sensation sur le circuit féminin. En 1999, aux Gets, celle qui est alors déjà triple championne du monde de la discipline réalise une course restée dans les annales. Alors qu’elle est en plein run, elle chute, sort de la piste et dévale une partie de la pente. Loin de se laisser démonter, Anne-Caroline Chausson remonte sur son vélo avant de terminer sa course une avance monumentale de 17 secondes sur toutes les autres rideuses. Une victoire historique.

Anne Caroline Chausson en pleine action © COMMENCAL Bicycles

Cédric Gracia - Leysin - 2000

À Leysin, en Suisse, c’est cette fois Cédric Gracia qui met tout le monde d’accord lors de l’ultime manche de la saison 2000 de Coupe du monde de VTT. Ni Mick Pascal, ni Nicolas Vouilloz ne pourront stopper le Palois qui est l’auteur d’un run prodigieux et termine 9 secondes avant Vouilloz, qui termine sur la deuxième marche podium.

Floriane Pugin - Leogang - 2011

Si l’épreuve de Leogang est la seule victoire de la pilote qui a écourté sa carrière dans la DH pour d’autres activités sportives, elle n’en reste pas moins impressionnante et mémorable. Ce 13 juin 2011, après de nombreuses courses passées à quelques doigts d’un tel résultat, la pilote du team Scott 1, goûte enfin à la victoire après avoir maitrisé le parcours de bout en bout. Elle termine devant Rachel Atherton et Tracy Moseley qui se précipitent alors sur elle une fois la ligne d’arrivée franchie. La beauté du sport.

7 minutes Les runs vainqueurs de Leogang Regardez les runs vainqueurs de Camille Balanche et Troy Brosnan à Leogang en Autriche.

Rémi Thirion - Vallnord - 2013

Au terme d’un incroyable week-end et d’un run qui l’est tout autant, ussi dingue Rémi Thirion débloque son compteur et s’offre sa première victoire en élite dans des conditions dantesques. Il l’emporte devant Gee Atherton et Sam Hill sur une piste tracée par nul autre que Cédric Gracia, plus technique et plus raide.

2 minutes Les temps forts de la Coupe du monde UCI de VTT DH 2013 à Vallnord Revivez les meilleurs moments de l'épreuve de VTT descente de la Coupe du monde de l'UCI 2013 à Vallnord en Andorre.

Loïc Bruni - Cairns - 2016

L’épreuve de Cairns de 2016 marque un tournant dans la carrière de SuperBruni. Si le pilote a remporté le titre de champion du monde l’année précédente, il n’a pas encore réussi à s’imposer en Coupe du monde. En 2016, après avoir lourdement chuté à Lourdes devant son public, Loïc Bruni est remonté comme jamais et le prouve comme vous pouvez le voir ci-dessous. La première victoire d’une longue série.

2 minutes Le run victorieux de Loïc Bruni à Cairns Vidéo du run de la victoire de Loïc Bruni à la coupe du monde UCI 2016 de VTT de descente à Cairns.

Loris Vergier - Vallnord - 2018

Tout vient à point à qui sait attendre. Ça, Loris Vergier le sait bien, lui qui a frôlé la première marche du podium de nombreuses fois en Coupe du monde avant ce 15 juillet 2018. Ce jour-là, en Andorre, il parvient à donner le meilleur de lui-même et fait un sans faute. Avec un temps de 4:04:055, il passe ainsi devant son compatriote Amaury Pierron, vainqueur des trois derniers rounds, et prend la deuxième place du classement général.

Marine Cabirou - Val di Sole - 2019

Alors qu’elle avait terminé les qualifications à la deuxième place, Marine Cabirou est parvenue ce jour à tirer le meilleur d’elle-même our remporter sa première victoire en Coupe du monde au terme d’un run magistral sur la Black Snake. Monumental.

Thibaut Dapréla - Les Gets - 2021

C’était mal parti. Pourtant, Thibault Dapréla a réussi à faire la différence grâce à un mental d’acier. Avec la chute qu’il a subie lors de ses séances d’entraînements et ses légères blessures on aurait pu penser que le Français n’irait pas loin lors de cette Coupe du monde des Gets. Mais grâce à un mental d’acier, il est parvenu à s’imposer et à s’offrir sa première Coupe du monde chez les Élite.

Thibaut Dapréla en route vers la victoire aux Gets © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

01 Amaury Pierron - Lourdes - 2022

C’est un début de saison dont il se souviendra probablement longtemps. Souffrant durant les deux semaines qui ont précédé la course, il a pourtant signé l’un des plus beaux runs de sa carrière à Lourdes devant près de 65 000 spectateurs chauds bouillant et s’est imposé en seulement 2'47''71. Miracle ? On vous laisse en juger.

Amaury Pierron chante sur le podium de Lourdes © Bartek Woliński/@wolisphoto

02 Myriam Nicole - Val di Sole - 2022

De son côté, on peut dire que Pompon a terminé l’année en beauté. Pour la dernière manche de la saison 2022, Myriam Nicole s’est imposée au terme d’un run sublime sur la Black Snake, considérée comme la piste la plus difficile du circuit, là-même où elle avait d’ailleurs remporté sa toute première étape de Coupe du monde onze ans plus tôt. Une course folle qu’on vous invite à revivre ci-dessous.

3 minutes Le run vainqueur de Myriam Nicole en descente à Val di Sole Regardez le run gagnant de Myriam Nicole lors de l'épreuve de descente de la Coupe du monde de VTT UCI Mercedes-Benz 2022 à Val di Sole.

