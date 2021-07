Red Bull Hardline : les meilleures runs gagnants de la compétition de VTT

Red Bull Hardline réunit les pilotes les plus rapides et les freeriders les plus courageux de la planète. Ces derniers s'affrontent non seulement entre eux mais surtout sur la piste de descente la plus difficile du monde.

Organisé depuis 2014, l'événement voit ses concurrents se réunir aux sur une colline escarpée du Pays de Galles, au Royaume-Uni, pour une semaine quelque peu terrifiante, afin de se familiariser avec la piste, avant la course du dimanche. Chaque année, la piste évolue, les conditions changent, et les lignes doivent être apprises et réapprises avant la course du week-end.

Téléchargez Red Bull TV pour ne rien louper de l'édition 2021 du Red Bull Hardline le 24 juillet (qualifications) à partir de 14 heures UTC, et à la même heure le 25 juillet (finales). Télécharge l'appli ici !

Le parcours comprend des passages techniques, des rampes de freestyle, d'énormes jumps, des rochers, des racines d’une taille que vous ne pouvez même pas imaginer. Chaque Hardline a un vainqueur, mais c'est parfois la piste qui l’emporte.

Red Bull Hardline : la préparation de Dan Hatherton

Réussir à conquérir le Red Bull Hardline, c'est-à-dire arriver en bas de la piste un seul morceau (l'objectif de la plupart des riders), exige un maximum d'habileté, d'athlétisme, de courage et de précision. Elle exige également beaucoup des vélos, qui doivent être équipés de composants et de réglages spécifique pour faire face à l'avalanche de chocs, de virages, et aux changements de vitesse et de trajectoires.

En d'autres termes, celui qui remporte le Hardline est forcément un rider très spécial. Des stars internationales du VTT comme Loïc Bruni , Mick Hannah et Brage Vestavik ont déjà été mises à l'épreuve sur le redoutable parcours dessiné par Dan Atherton , mais jusqu'à présent, c'est le contingent britannique de la course - Danny Hart , Ruaridh Cunningham , Bernard Kerr , Craig Evans et Gee Atherton - qui reste le boss de la compétition.

Mais quel est le vainqueur le plus impressionnant ? Revoyez les meilleurs runs de l'histoire de Hardline avant de voter dans notre sondage ci-dessous.

01 2014 | Danny Hart entre dans l'histoire à la première édition du Hardline

Red Bull Hardline 2014 : le best-of vidéo

La toute première Hardline a été une révélation pour ses coureurs. Bien que cette course pilote ait été plus petite en termes de participants et de spectateurs que d’autres événements, elle a tout de même eu son lot de superstars. Le descendeur de la Coupe du monde Danny Hart a réalisé un parcours presque parfait pour devenir le premier champion du Hardline.

02 2015 | Ruaridh Cunningham fait dompte la piste comme un magicien

Le run gagnant de Ruaridh Cunningham au Red Bull Hardline 2015.

S'il y a bien une chose pour laquelle le Red Bull Hardline est doué, c'est pour faire peur aux riders et pour casser leurs vélos. L'événement 2015 en est témoin, avec plusieurs abandons sur blessure et Gee Atherton mis sur la touche avec un pneu crevé. Il n'était donc pas surprenant de voir un maître de la technique arriver en tête. Qui ça ? Le coureur écossais Ruaridh Cunningham qui a roulé méticuleusement là où les autres étaient tombés pour finalement remporter la course.

03 2016 | La polyvalence de Bernard Kerr fait de lui un expert du Hardline

Le run gagnant de Bernard Kerr au Red Bull Hardline 2016

En 2016, Cunningham a prouvé que sa victoire de 2015 n'était pas un coup de chance en réalisant une fois de plus une course mémorable, qui lui a permis de grimper sur la deuxième marche du podium.

En première position, un certain M. Bernard Kerr, qui a remporté sa première victoire sur ce qu'il a déclaré, par la suite, être sa piste de descente préférée. Pour ce rider qui est aussi à l'aise en freeride, en dirt jump qu'en descente, la nature dynamique du parcours a semblé jouer en faveur. Dès le départ, il a pulvérisé les écarts établis par Cunningham et a terminé la course avec une avance fulgurante de 2,4 secondes.

04 2017 | Craig Evans sort du lot dans les pires conditions

Red Bull Hardline 2017: Craig Evans' winning run

Lorsque vous êtes confronté à la piste de descente la plus difficile au monde, la dernière chose que vous souhaitez est qu’il pleuve. Jusque-là, la météo galloise n'avait étonnamment jamais été trop sévère, mais en 2017, la pluie est arrivée, et elle n'a jamais faibli. Bien que ça n’ait découragé aucun rider, la course a connu quelques accidents très médiatisés (notamment celui d' Adam Brayton , qui a foncé dans un arbre), mais un autre génie technique, Craig Evans, a sorti le grand jeu pour remporter la victoire la plus médiatisée de sa carrière.

05 2018 | Gee Atherton gagne à domicile

Le run gagnant de Gee Atherton au Red Bull Hardline 2018

Après les interminables heures de travail que la famille Atherton a consacrées au parcours, et à l'événement dans son ensemble, il était temps que Gee Atherton soit récompensé. Alors que Dan Atherton était monté sur le podium lors du premier événement en 2014, Gee Atherton avait, de son côté, subi de nombreux problèmes mécaniques. En 2018, il n’a rien laissé se mettre en travers de la route de la victoire. Il a ainsi posé l'un des runs les plus impressionnants jamais réalisés dans la compétition, prenant la première place avec plus de cinq secondes d’avance.

06 2019 | Bernard Kerr devient le premier double vainqueur du Hardline

Le run gagnant de Bernard Kerr au Red Bull Hardline 2019

Le Red Bull Hardline continue chaque année d'attirer ls meilleurs riders VTT de la planète. En 2019, Matt Jones, le spécialiste du slopestyle en VTT, avait fait le déplacement - même s'il a jugé que le parcours était trop difficile pour une course - et les conditions d'entraînement parfaites avaient permis aux riders de s’attaquer aux énormes sauts et aux passages techniques, et de se lancer de nombreux backflips, whips et spins.

Mais le Red Bull Hardline devient de plus en plus redoutable chaque année. Cette année-là, c’est les nuages se sont invités à la fête, rendant le parcours gras et encore plus traître. Il a fallu que les riders réalisent une course héroïque pour l’emporter, et personne n'était mieux placé pour le faire que Bernard Kerr, qui est ainsi devenu le seul double vainqueur de Hardline.