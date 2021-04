La saison 2021 de la Coupe du Monde de VTT s’ouvrira d’ici quelques semaines avec l’épreuve de cross-country à Albstadt, en Allemagne, le 7 mai prochain. Pour vous mettre dans le bain, on a référencé ci-dessous les meilleurs contenus de Red Bull TV autour de cette compétition. Lancez-vous sur les pistes avec les meilleurs riders de descente et de cross-country.

1. Fast Life

Fast Life est devenue, depuis 2017, une série référence sur la Coupe du Monde de descente et de cross-country. Pour cette quatrième saison, vous retrouvez les protagonistes de la série Loïc Bruni , Finn Iles et Kate Courtney . Si le scénario se concentre sur la carrière de ces trois riders, Fast Life raconte bien d’autres histoires autour de la Coupe du Monde. La saison 2020 ayant été plus courte que d’habitude, la saison 4 ne comprend que deux épisodes (intitulés " Starting Again " et " Now or never ").

2. Rob Meets

Rob rencontre Pauline Ferrand-Prévot

Commentateur de la Coupe du Monde sur Red Bull TV, Rob Warner occupe le devant de la scène dans la série Rob Meets. L’Anglais part à la rencontre des meilleurs riders de la Coupe du Monde en se rendant directement chez eux. L’occasion de passer un moment détendu avec les riders et rideuses de descente et de cross-country, de découvrir leur quotidien, leur famille, et en savoir un peu plus sur ce qui leur a permis d’arriver jusque-là.

Rob Meets Kate Courtney

3. Way to the Top

Lars Forster – Way to the Top

Dans Way to the Top, on suit la saison 2019 de Lars Forster. Cette année-là, le pilote suisse signe plusieurs victoires sur le circuit de Coupe du monde cross-country et remporte également la mythique épreuve de Cape Epic en Afrique du Sud aux côtés de Nino Schurter. Malheureusement, une blessure à la jambe contractée lors de la première Coupe du monde à Albstadt risque bien de faire tout basculer. Le documentaire montre comment Forster s’est remis de cette blessure physique et mentale et comment il est parvenu à revenir à son meilleur niveau.

4. Sound of Speed/MTB Raw

Sound of Speed: Aaron Gwin chez lui

5. Gamble

Gamble

Greg Minnaar, Loïc Bruni, Brook Macdonald, Mark Wallace, Sam Blenkinsop, Connor Fearon et Finn Iles. Dans Gamble, le casting est là aussi cinq étoiles pour un film qui a fait date lors de sa sortie. Direction l'Argentine, la Nouvelle-Zélande, le Canada et Afrique du Sud pour admirer ces riders évoluant tous au plus haut niveau sur certaines des plus beaux spots de la planète.

6. Going In

Going In

Going In est un documentaire réalisé par Trek Bikes et qui met en avant les riders du Trek Factory Racing à travers leur équipe de descente et de cross-country. Reece Wilson, Kade Edwards, Emily Batty, Jolanda Neff, Evie Richards et Pedro Burns ne représentent que quelques-uns des athlètes que l’on admire dans le film. Avec Going In, découvrez l’envers du décor d’une vie d’athlète professionnel sur le circuit des Coupes du Monde.

7. A Mountain Biker's Hunt for Glory

Nino Schurter est l’homme qui a dominé le cross-country comme jamais ces dernières années. Ce film suit le Suisse pendant plusieurs mois avant les Jeux olympiques de 2016. Un objectif ultime pour le rider helvète qui espère y décrocher la médaille d’or. Pour se motiver, Nino Schurter puise sa force dans ceux qui lui sont chers. On découvre la famille du numéro un mondial et ceux qui l’inspirent pour continuer à toujours progresser au plus haut niveau.

8. Rob's Gondala Talk

Rob avec Loïc Bruni sur le Coupe du Monde 2017

9. Downtime

Tahnée Seagrave – Downtime

Que fait un rider professionnel pendant l’intersaison ? La série Downtime a pour objectif de découvrir comment les riders de Coupe du Monde s’entraînent et récupèrent en dehors du vélo lorsqu’ils ne voyagent pas à travers le monde. Une vision rare sur les meilleurs pilotes du monde comme Aaron Gwin , Brook Macdonald , Tahnée Seagrave et Loïc Bruni . C’est aussi l’occasion de retrouver des riders aujourd’hui retraités comme Josh Bryceland , Cam Cole et Manon Carpenter .

10. Gwin Off-Season

Off-season, épisode 1 : Aaron Gwin

En 2017, Aaron Gwin débarque sur la première étape de l’année en tant que numéro un mondial, lui qui a remporté le général l’année d’avant. Sur trois épisodes, la série Off-Season nous ramène sur cette saison avec le pilote américain que l’on suit chez lui dans sa Californie natale.

11. The Atherton Project

Backyard build-up

Autre série de référence, The Atherton Project suit Gee, Rachel et Dan Atherton lors de leur collaboration avec Commencal jusqu’à la fin de la saison 2011. La famille Atherton a un palmarès long comme le bras et cette série aide à comprendre comment les deux frères et la sœur sont parvenus à rester au plus haut niveau en Coupe du Monde et comment ils se sont façonnés au fil des ans.

12. Rider Projects

Finn Iles - Purest Line

Au-delà des séries produites par Red Bull TV, nous avons eu la chance d’initier certains projets ponctuels avec des riders de la Coupe du Monde. Regardez notamment Loïc Bruni dans Night Chase , Finn Iles dans Purest Line et Brook Macdonald dans Search for Scree .

