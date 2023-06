5 spots de parapente complètement fous

Red Bull X-Alps 2023 Red Bull X-Alps est la course d'aventure la plus difficile au monde. Elle voit une trentaine d'athlètes de classe mondiale se livrer à une course folle, à pied et dans les airs, pendant deux semaines.

"Le vol à travers les chutes Victoria, dans le sud de la Zambie, a probablement été l'un des plus beaux que j'ai effectués en paramoteur. Je me suis entièrement reposé sur mon moteur, car il n'y avait pas beaucoup de possibilités d'atterrissage. C'était excitant, car le fait d'atterrir dans l'eau aurait posé de sérieux problèmes... Admirer depuis les airs cette énorme chute d'eau - la plus grande du monde, d'ailleurs - était phénoménal."

"C'est la nature pure et intacte. Il y a encore tellement de choses à voir dans ce monde ! Découvrir un nouvel endroit et voler là où personne n'a jamais volé auparavant est vraiment spécial. Et le fait d'atteindre ces lieux en voilier est ce qui rend cette expérience polynésienne encore plus unique."

