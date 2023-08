Les skateparks les plus fous dans le monde

Red Bull Bowl Rippers revient du 1er au 3 septembre. Et c'est à nouveau dans le bowl de Marseille que l'élite du skate mondiale se disputera le titre tant convoité .

Si le skatepark de la Cité phocéenne est l'un des plus mythiques au monde , il en existe bien évidemment d'autres tout aussi incroyables qui méritent d'être visités (que vous soyez skateur ou skateuse ou pas, d'ailleurs). Voici lesquels.

01 Le Bowl du Prado, Marseille, France

Au Bowl du Prado, Vincent joue à domicile © Teddy Morellec/Red Bull Content Pool

Bon, on était évidemment obligé de commencer par celui-ci. L'emblématique bowl de Marseille a été construit en 1991. Et après 32 ans d'existence, il continue toujours des générations de rippers comme Stéphane André, Alex Giraud, Julien Benoliel, Guillaume Mocquin et Mehdi Salah, jusqu'aux maîtres actuels Vincent Matheron et Stéphan Boussac. Avec son visage tourné vers l'avenir sous la forme d'une nouvelle surface et nos Red Bull Bowl Rippers annuels qui font du parc une attraction mondiale une fois de plus, qu'attendez-vous ?

02 Gratitude Trails, Andros, Grèce

Alex Hallford au Paradis du skate grec © Sam McGuire

Ce bowl, façonné à la main et situé dans les montagnes d'une île de la mer Égée, est l'œuvre de Nikos Garyfallos. Le Grec invite d'ailleurs certains skateurs à s'y rendre de temps à autre. Particulièrement rapide, traître et doté d'une surface qui peut surprendre celles et ceux qui ne sont pas préparé(e)s, ce skatepark n'est pas fait pour les âmes sensibles. Ça vous dit ? Sachez que vous pouvez faire une demande de renseignements peuvent être adressées à l'hôtel Blu Enigma, dans la ville la plus proche de Chiara.

03 Livingston Skatepark, Écosse

3 minutes Daily Grind: Craig Stewart Voilà ce qui s'appelle avoir un spot dans le sang.

Le skatepark Livingston est situé sur une route entre Glasgow et Édimbourg, en Écosse. Réputé pour être le skatepark préféré de John Cardiel, ce vaste parc a été construit en 1981, puis agrandi en 1993 et en 2012. Conçu par l'architecte Iain Urquhart, "Livi" est considéré comme l'un des derniers skateparks vintage au monde. En 2023, le conseil local a demandé à ce qu'il soit inscrit sur la liste des sites classés de l'Historic Environment Scotland. C'est dire.

04 Pura Pura, La Paz, Bolivie

7 minutes Le Skatepark Pura Pura à La Paz en Bolivie Niché à 3200m d’altitude, dans la ville de La Paz en Bolivie, Pura Pura est le skatepark le plus haut du monde.

Conçu en 2014 dans un effort de collaboration entrepris par la puissante organisation à but non lucratif "Make Life Skate Life" aux côtés du coordinateur Robin Höning et de skaters boliviens comme Milton Arellano et Kenny Davalos, ce park a été bâti en un peu moins d'un mois par une centaine de bénévoles de quinze pays. Perché à plus de 3500 mètres au-dessus du niveau de la mer, l'oxygène y est rare et toute activité y est presque immédiatement épuisante. Bref, 1200 mètres carrés de pure folie.

05 Temple Kaos, Oviedo, Espagne

Danny Leon au Kaos Temple © Luis Vidales/Red Bull Content Pool

Conçue par l'architecte Manuel del Busto en 1912 à Oviedo, en Espagne, l'église Sainte-Barbara a été totalement transformée par l'artiste Okuda pour devenir un majestueux skatepark coloré. On y trouve maintenant une rampe posée au centre d'un spot complètement Instagrammable. À tester absolument.

06 Pietrasanta, Italie

Un bijou en marbre © Simone Verona

Le marbre et le granit sont des matériaux parfaits pour le skate, mais sont rarement utilisés dans la conception des skateparks en raison de leur coût trop élevé. Toutefois, dans la ville toscane de Pietrasanta, le marbre est traité en grandes quantités et le skatepark est fabriqué à partir de restes d'exploitations minières locales. Le résultat, c'est un skateparle unique au monde.

07 Stockwell, Londres, Angleterre

2 minutes Daily Grind: Ewen Bower à Stockwell Le rider Lovenskate est le patron à Stockwell.

Stockwell (autrement connu sous le nom de Brixton Beach) se situe derrière la célèbre Brixton Academy, au sud de Londres. Construit en 1978, c'est un spot incontournable pour tous les skateurs londoniens. Mais est également réputé chez les pilotes de BMX, qui l'apprécient tout autant. C'est l'un des espaces les plus vivants de la ville et un lieu qui redonne du caractère à son quartier. Il faut le voir pour le croire.

08 Vancouver Skate Plaza, Vancouver, Canada

2 minutes Daliy Grind: Cory Wilson en Vancouver Cory Wilson nous fait faire le tour de l'une des premières skate plazas construite dans le monde.

En plein centre-ville, sous les viaducs de Georgia Street et de Dunsmuir, la ville de Vancouver a créé l'une des premières places dédiée au skate. Inauguré en 2004, elle a complètement révolutionné la conception des skateparks avec une myriade de permutations qu'on retrouve aujourd'hui dans la plupart des grandes villes. Le spot possède presque tout ce qu'un skateur peut désirer. Des escaliers, en passant par les rampes et les rails, le skatepark offre aux riders de Vancouver un lieu pour skater, et ce, dans n'importe quelle condition météo.

09 Mystic Skatepark, Prague, Czechia

10 minutes Retour sur la Mystic Cup 2019 Replongez au coeur de la 25ème édition de la Mystic Cup de Prague.

Le Mystic Skatepark de Prague est petit bijou du skate en Europe. Dissimulé derrière un viaduc ferroviaire sur l'île de Stvanice qui divise la rivière Vltava en serpentant à travers la ville, le skatepark est construit dans une sorte de monde à part. Ouvert par Tomas Rejman en 1994, il a survécu aux inondations, aux crises financières ou aux promoteurs immobiliers pour devenir l'un des meilleurs skateparks couverts au monde. Le skatepark accueille également un contest annuel entré dans la légende, notamment en raison des soirées nocturnes qui s'y déroulent.

10 Aljada Skatepark, Sharjah, Émirats arabes unis

Jagger Eaton aux Émirats arabes unis © Jake Darwen/World Skate Le bowl Aljada © Niall Neeson Jagger Eaton – Frontside Nosegrind to Fakie © World Skate Sous les feux de la rampe © Niall Neeson

Le complexe Aljada se trouve à Sharjah, à côté de Dubaï. Les skateparks (trois principaux et des zones pour débutants) forment eux-mêmes le noyau d'une sorte de centre de divertissement pour les jeunes autour duquel un vaste projet d'habitation est actuellement en cours de création. Ce centre, connu sous le nom de Madar, a été conçu par le célèbre cabinet d'architectes Zaha Hadid. Il comprend également des cinémas drive-in, des dizaines de restaurants, une aire de jeux pour enfants, etc. Le skatepark a accueilli les championnats du monde 2022 de Park et Street. Oui, on peut largement parler de nec plus ultra du skatepark.

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !