Les meilleurs snowparks de France

Avec Pierre Vaultier et Manon Loschi en tête de file, dans toutes les disciplines, le snowboard français fait figure de référence mondiale. Il faut dire que notre pays possède parmi les meilleurs parks au monde. À quelques jours du Red Bull Dual Shapes , découvrez où vous entraîner si vous souhaitez participer à cette compétition sortie tout droit de l’esprit du multiple champion olympique et mondial.

1 minutes Teaser Red Bull Dual Shapes Regardez le teaser de Red Bull Dual Shapes, compétition de snowboard totalement inédite créée par Pierre Vaultier dans laquelle s’affronteront 48 participants amateurs le 27 janvier à Serre-Chevalier.

01 Snowpark Stash - Avoriaz : freeride en pleine nature

Bien évidemment, le Stash fait partie de cette liste. Situé à Avoriaz 1800 , en Haute-Savoie, il offre un terrain de jeu privilégié aux amoureux de poudreuse et de simili hors-piste. Inspiré par un park de la station californienne North Star, il allie modules, rails, boxes et virages entre les arbres avec différents parcours adaptés à votre niveau. Intermédiaire, expert, snake run, si vous aimez les virages serrés, il y a de quoi faire. Pour les débutants et les plus jeunes, le Lil’Stash est une option parfaite pour naviguer au cœur de la forêt de Proclou.

02 Snowpark de Saint-Lary - col du Portet : la glisse dans les Pyrénées

Jib, boxes, rails… Tous les grands classiques sont disponibles à Saint-Lary . Dans cette station des Pyrénées, depuis plus de 20 ans, des professionnels entretiennent les différents modules du park quotidiennement pour assurer des conditions de ride optimales. Si le park a accueilli des étapes de la Coupe du Monde de Freestyle, ce n’est pas pour rien. Téléski dédié, espace détente, pistes vertes et bleues pour les snowboardeurs débutants, c’est une étape obligatoire pour ceux qui préfèrent skier à quelques encablures de la frontière espagnole.

03 Snowpark 7 Laux - Le Pleynet : 100% freestyle

Quand on compte Oakley parmi ses partenaires, ça apporte une certaine sérénité quant à la qualité des équipements. C’est le cas du Snowpark 7 Laux . Situé au Pleynet, non loin de Grenoble, il propose 8 hectares dédiés au freestyle, quel que soit votre niveau. En effet, quatre lignes sont disponibles, allant de XS (pour les débutants) à L. De plus, on peut aussi y faire du boardercross sur pas moins de 3 kilomètres. Si vous voulez vous aventurer sur des tables, des boxes, des tubes ou shredder, vous savez où aller.

04 Snowpark DC Area 43 - Méribel : la référence

Considéré par de nombreux riders comme le snowpark par excellence, la DC Area 43 de Méribel est une référence. 16 hectares, 2300 mètres d’altitude, plus d’un kilomètre de ride, entre 40 et 60 modules imaginés par des équipes de shapers professionnels, un télésiège dédié, et surtout, un bon gros half pipe comme on en voit que trop rarement. Ce top n’est pas un classement, mais si c’était le cas, ce snowpark serait probablement sur le podium, et pas en troisième ou deuxième position.

Pour découvrir comment sont façonnés les snowparks, (re)découvrez Reshapes et la façon dont Pierre Vaultier et ses acolytes ont imaginé un parcours de boardercross .

19 minutes Reshapes Le snowboardeur Pierre Vaultier réinvente à nouveau le boardercross avec un parcours ultra-innovant dans Reshapes.

05 Sunset Park - Chamrousse : le spécialiste du shred

Après Oakley et DC, on passe à Vans, Volcom et Nitro au Sunset Park de Chamrousse. Zones de snow comme de shred pour les débutants et les experts (niveaux vert, bleu, rouge et noir), le Sunset est l’endroit idéal pour se faire plaisir dans un cadre idyllique. Ici aussi, on retrouve un espace détente ouvert à tous. De quoi satisfaire les envies de chacun. Pour y accéder, rendez-vous côté Chamrousse 1750.

06 VT Park - Val Thorens : le big air en haute altitude

Sur le secteur des plateaux de Val Thorens, dans les 3 Vallées, le VT Park offre 70 000 mètres carrés de ride avec des tables, des rails et des boxes à disposition de chacun, skieurs comme snowboardeurs. Le park propose également des modules 100% originaux comme un hips-quarter et un big air. Pour la réception, un matelas est mis à disposition des plus téméraires.

07 Tignes / Val d’Isère : deux pour le prix d’un

Sur le domaine skiable de Tignes/Val d’Isère , les passionnés peuvent s’en donner à cœur joie avec deux snowparks à portée de télésiège. La renommée des deux spots n’est plus à faire puisqu’il est question ici d’un half pipe olympique, d’un big air et de nombreuses lignes adaptées à tous les niveaux. Que vous vouliez placer des tricks complètement fous ou prendre de belles lignes bien techniques, vous avez le choix.

Tim-Kevin Ravnjak en plein trick © Cyril Mueller/Red Bull Content Pool

08 Snowpark des 2 Alpes : l’option généraliste

Aux 2 Alpes , à 2600 mètres d’altitude, le snowpark propose toutes les activités nécessaires au bonheur des riders. On retrouve donc les classiques du genre avec des tables allant jusqu’à 17 mètres de long, des rails et des hips. Si vous n’avez pas le vertige, vous pouvez aussi vous aventurer sur le kicker de 4 mètres de haut ou faire du slopestyle avec un half pipe de 120 mètres de long entretenu quotidiennement. Un espace pour les petits et les visiteurs est aussi accessible.

09 Varspark - La Forêt Blanche : la ride démocratique

Débutants, experts, professionnels, le Varspark est adapté à tous. L’endroit a été designé pour combler tout un chacun dans un cadre optimal. Situé au Domaine de La Forêt Blanche, ce park est composé de nombreux modules différents pour satisfaire les adeptes de slopestyle comme de jib dans 4 espaces dédiés au freestyle.

10 Snowpark Font-Romeu Pyrénées 2000 : chassé-croisé en boardercross

Les amoureux de freestyle à l’est des Pyrénées le savent, chez eux aussi, les domaines skiables ont des jumps à revendre. À Font-Romeu, dans le secteur de la Calme, une zone débutant est mise à disposition ainsi que deux boardercross comportant un paysage croisé, une zone jibbing fréquemment retravaillée vient couronner le tout

Si votre station préférée n’est pas dans la liste, n’ayez crainte, c’est probablement dû au fait que faire une liste de tous les bons snowpark de France équivaudrait à réécrire la trilogie du Seigneur des Anneaux. En attendant, si vous voulez apprécier de belles lignes, rendez-vous à Serre-Chevalier le 27 janvier pour le Red Bull Dual Shapes .