Les meilleurs endroits où courir à Bordeaux

La ville de Bordeaux ne manque pas de spots pour pratiquer la course à pied . Ça, les 1271 membres de la Communauté des Coureurs de Bordeaux de Strava le savent mieux que personne. De l'hyper centre ville, aux parcs un peu plus éloignés, le coach sportif Simon Lespinasse nous présente les meilleurs.

La réserve écologique des Barails

Distance : 6,5 km

La réserve écologique des Barails © Strava

"C'est l'un des endroits le plus agréables de la ville pour faire son jogging dominical. Ce petit coin de paradis à quelques centaines de mètres du stade Matmut Atlantique offre un cadre idéal pour une course à faible intensité. Les nombreuses places sur les pelouses permettent de faire ses étirement sous les arbre à proximité d'un cours d'eau, c'est vraiment très agréable".

Jardin Public - Parc Bordelais

Distance : 5 km

Jardin Public - Parc Bordelais © Strava

"Quand on court en ville, il faut savoir faire un peu de bricolage. Là, c'est un spot 2en1. Il est fréquent que les joggers partent du Jardin Public et rejoignent le Parc Bordelais. Séparément, les deux spots sont trop courts et à force de faire des tours vous finiriez par avoir le tournis. Mais si on court entre ces deux parcs ça devient beaucoup plus sympa. Le seul problème, c'est que ça vous obligera à passer par une grande route avec de la circulation. Mais si vous connaissez bien le quartier, vous pouvez opter pour des rues plus petites aux alentours et beaucoup moins passantes".

Les Deux Ponts

Distance : 9 km

Les Deux Ponts © Strava

"C'est l'un des spots les plus célèbres, au bord de la Garonne. On appelle ce trajet les Deux Ponts car on court du pont Chaban-Delmas jusqu'au pont Saint-Jean. Pendant ce parcours de quelques kilomètres, on trottine sur les berges avec une vue magnifique. On passe par des endroits iconiques de la ville comme le miroir d'eau ou le campus Darwin. On passe un super moment. On peut bien travailler le fond à basse vitesse sur ce parcours, mais on peut également allonger la foulée quand il n'y a pas trop de monde, c'est un circuit hybride."

Le bois de Thouars - Talence

Distance : 3 km

Le bois de Thouars - Talence © Strava

"Situé à Talence, au sud de Bordeaux le bois de Thouars est vraiment très grand. Il offre la possibilité aux adeptes de la course à pied de courir sur des grandes distances dans un paysage bucolique. Ses étangs, sa végétation vous font voyager. Et le week-end, pour les aficionados de la piste, il est même possible d'aller s'entraîner sur le stade d'athlétisme Pierre-Paul Bernard situé en plein cœur du bois".

Pour résumé le bois de Thouars est un véritable paradis pour les sportifs, où après l'effort on peut récupérer en buvant un Red Bull dans un cadre superbe.

Reprise d'énergie © Leo Francis, Red Bull Content Pool

Les Chartrons

Distance : 5 km

Chartrons © Strava

"Pour les amateurs de courses en lignes droites, ce spot est idéal. En plein quartier des Chartrons, ce parcours offre deux grandes lignes droites de plus de deux kilomètres. C'est un terrain parfait pour le fractionné ou la course à un rythme plus 'classique', et tout cela en plein Bordeaux. L'inconvénient majeur, c'est qu'aux heures d'affluence, il peut y avoir pas mal de passage, mais le slalom entre les piétons vous fera travailler votre explosivité !"

Le domaine de la Burthe - Floirac

Distance : 6 km

Le domaine de la Burthe - Floirac © Strava

"Un parcours de Trail à côté de Bordeaux, c'est ce qu'offre le domaine de la Burthe à Floirac. Là-bas, il y a de quoi faire : chemin de terre sinueux, belles montées, terrains accidentés et rocailleux. Ce n'est pas de la haute montagne, mais trouver un circuit de Trail aussi complet à quelques minutes en tramway est une aubaine pour les adeptes de cette discipline assez compliquée à pratiquer en ville".

Le bois de Burck - Mérignac

Distance : 2,5 km

Le Bois de Burck © Strava

"Mérignac compte un grand nombre de bois et de parcs. Vous trouverez forcément votre bonheur. Mais pour moi, le plus agréable, c'est celui du Burck. C'est un grand espace avec des chemins quasiment neufs. Quand on y court, on est entouré d'arbres, c'est très reposant. La grandeur du bois permet de travailler sur une belle longueur sans avoir de paysage monotone. C'est un terrain assez pratiqué par les joggers, vous ne serez donc pas dépaysés.

Vous avez testé l'intégralité de ces spots ? Vous êtes un vrai champion et méritez bien une récompense bien fraîche !

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !