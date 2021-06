Le monde est une fête : les meilleurs spots outdoor pour un apéro réussi

Depuis de longs mois maintenant, on manque tous de terrasses et de vitamine D. Entre autres choses. Seulement, sans bars, la fête n’est pas moins folle. La preuve avec ces idées d’excusions à tenter entre potes, dès que vous le pourrez.

1. Au cœur les plus belles forêts françaises

Brocéliande ou Paimpont ? © Christophe Kiciak/Getty Image

Depuis mars 2020, nous avons passé la très grande majorité de notre temps à alterner entre notre lit, notre canapé et nos toilettes. L’air de la nature nous manque, alors quoi de mieux qu’une balade en forêt suivie d’un bon casse dalle à base de fromton, de vin et de saucisson pour reprendre du poil de la bête ? Parmi les plus belles de notre cher pays sont souvent citées les forêts de Tronçais (Auvergne), celle des Landes (Nouvelle-Aquitaine) ou celle de Paimpont (lle-et-Vilaine), dont la légende voudrait que ce soit celle où le roi Arthur et les chevaliers de la Table ronde ont vécu de nombreuses aventures. Sachez tout de même que si vous croisez Merlin l’Enchanteur, c’est que vous avez bu un verre de trop. Faites donc une pause en buvant un verre d’eau ou une cannette de Red Bull. Ou partez vite. Très vite.

Qui a besoin d'Excalibur pour être le roi du monde ? © Ian Corless/Red Bull Content Pool

2. Au sommet de la Dune du Pilat

N'oubliez pas la glacière en bas © Bohuš Antoška

Un apéro sur la plage, c’est cool. Un apéro sur la dune du Pilat , c’est un truc de maboul. Oui, de maboul. Bon, la dune culmine quand même à 102 mètres, alors n’oubliez pas le tire-bouchon dans la voiture car vous devrez vous farcir très exactement 170 marches pour y grimper. Mais voyez le côté positif, cette ascension fera travailler votre cardio (oui, on pense aussi à votre santé) et vous apprécierez d’autant plus votre binouze avec vue sur le bassin d’Arcachon.

3. Dans la calanque d’En-Vau

Objectif Insta © Pixabay

Imaginez-vous : une eau bleu turquoise nichée entre deux falaises où la végétation abrite des centaines de cigales dont le chant vous accompagne le temps de boire quelques verres et piquer une tête dans la Méditerranée. Ça fait rêver, hein ? Eh bien ce décor existe bel et bien et c’est celui de la calanque d’En-Vau , souvent considérée comme la plus belle de l’Hexagone, et située entre Marseille et Cassis. Bon, on vous prévient tout de suite, ce n’est pas la plus accessible et seuls les plus téméraires pourront profiter de ce spot incroyable puisqu’il n’est accessible qu’après 45 minutes de marche, ou par la mer, après une session en paddle , ou en kayak . N’oubliez donc pas les sacs hermétiques si vous ne maîtrisez pas tout à fait le sujet. Pas sûr que votre enceinte portable apprécie de prendre un bain, ni que les bretzels imbibés d’eau de mer soient un régal.

4. Le parc du château de Versailles

Royal au bar (ou presque) © Pixabay

Il paraît que les gens de la cour se retrouvaient tous les vendredis soir autour d’un barbecue et jouaient à la pétanque dans les jardins du château de Versailles . Bon, s’il ne s’agit que de rumeurs et que les barbecues n’y sont pas (ou plus ?) autorisés, il est toujours possible d’y pique-niquer dans certains endroits autorisés. Le parc s’étend sur plus de 1000 ha, alors même si ce lieu emblématique de notre cher patrimoine est l’un des plus visités au monde, vous arriverez forcément à vous trouver un petit espace au calme entre deux bosquets.

5. Près du phare de Ploumanac’h

Les lumières du phare de Ploumanac'h © Pixabay

Voici un spot où l’on rêve de descendre une bouteille de cidre et de manger une galette saucisses habillé d’un ciré jaune. Cliché ? Peut-être, un peu. Bâti à Perros-Guirec , ce phare de granite rose est probablement l’un des plus beaux de la côte bretonne et offre un cadre somptueux et romantique (parfait pour un date) pour se retrouver autour d’une bouteille à la tombée de la nuit. Efficacité prouvée.

6. Au Colorado provencal

I'm poor lonesome cowboy © Pixabay

On s’adresse là aux amoureux du pays de l’oncle Sam. Si la crise sanitaire a mis un frein à vos projet de voyage à l’autre bout de l’Atlantique, sachez qu’il existe un lieu en France qui devrait répondre à vos attentes de dépaysement américain : le Colorado provençal . Niché dans la commune de Rustrel, dans le Vaucluse, le Colorado provençal est une ancienne carrière d’ocre à ciel ouvert dont les falaises rappellent celles des grands parcs naturels des États-Unis. C’est beau et ça donne envie de s’y poser pour boire du soda et manger des cheese puffs. On vous déconseille les santiags sur les différents circuits de randonnées qui vous y mèneront, mais vous pouvez vous faire plaisir sur le chapeau. Ça tape, comme on dit.

7. Au pied de la cascade des Tufs

Cascade de plaisir © Pixabay

La cascade des Tufs , c'est un site naturel féérique niché en plein coeur d’une forêt reculée du Jura. Qui dit Jura dit forcément vin jaune, et la Cascade des Tufs est probablement l’un des meilleurs spots de la région pour un combo vin jaune/comté. Si vous êtes courageux et pas trop frileux, vous pouvez même vous y rendre en hiver. Avec l'arrivée du gel, l'eau se fige et offre un spectacle qui finira probablement en story Insta. #lovejura

8. Le sentier du littoral

Prenez-ça, les terrasses © Pixabay

De Bidart à Hendaye en passant par Saint-Jean-de-Luz et Ciboure, le sentier du littoral , sur la Côte basque, offre un tas de spots tous plus beaux les uns que les autres pour une soirée en plein air forcément réussie. Les Pyrénées d'un côté, des plages et des falaises de l’autre : que demander de plus ? Le sentier s’étale sur 54 kilomètres, alors préférez les baskets aux espadrilles et n’oubliez pas d’emporter une bouteille d’eau parmi toutes les autres. Vous nous remercierez plus tard. Vraiment.

Mais quel que soit le spot que vous envisagez de tester, on vous demande surtout de kiffer comme jamais. Ce qui ne devrait pas être trop compliqué après des mois d'apéro solo en jogging. Alors sortez, et ne revenez qu'après avoir de nouveau goûté à la vie, la vraie.

