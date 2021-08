Les meilleurs spots où nager en ville en France

Direction le sud-est de la France, et plus exactement les calanques de Cassis. Ce port de pêche, situé à 20 km de Marseille est un petit bijou de notre littoral. Et devinez quoi ? C’est un spot parfait pour

, comme nous l’explique Nicolas, membre très actif de l’association des plongeurs de Cassis, qui se sert des Calanques comme terrain de jeu depuis son plus jeune âge. “Je suis amoureux de cet endroit depuis toujours. J’ai grandi ici et depuis des années, je nage, je plonge, je vogue de crique en crique. C’est le spot parfait si on est fan de nage en eau vive et de paysages somptueux”. Attention, les calanques de Cassis restent un lieu assez dangereux avec des courants forts par endroits. Veillez à être entouré pour ne pas prendre de risque. Mais le jeu en vaut la chandelle.