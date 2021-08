Mais où faire du paddle en France ?

Le stand-up paddle (SUP) est l’un des sports nautiques les plus accessibles. Si la discipline était encore méconnue du grand public il y a quelques années, elle s’est depuis largement popularisée. Pourquoi ? D’abord, parce que le paddle ne réclame aucun pré-requis physique. Autrement dit, tout le monde est en mesure de se familiariser avec le paddle, et ce, très rapidement. Ensuite, parce qu’il a l’avantage de pouvoir être pratiqué absolument partout où il y a de l’eau. Bref, autant dire que les spots ne manquent pas. Pour vous aiguiller, on a donc listé les meilleurs de l’Hexagone avec le Français Arthur Arutkin , champion du monde de la discipline.

Arthur Arutkin © William K/Red Bull Content Pool

Etretat - Normandie

Magnifiques, majestueuses, irréelles... Les falaises d’Etretat attirent chaque année des milliers de touristes venus des quatre coins du monde. Mais seule une poignée d'entre eux profitent pourtant de ce spectacle à couper le souffle depuis un paddle. Que diriez-vous d'en faire partie ? "À Etretat, on trouve souvent des petites vagues qui sont accessibles à tous ceux qui ont déjà un petit niveau en paddle", explique Arthur Arutkin. Mais attention tout de même à vérifier la météo avant de vous mettre à l'eau. Mieux vaut privilégier les journées où il n'y pas ou peu de vent pour profiter au maximum de votre excursion.

Presqu’île de Crozon - Bretagne

Située à l’extrémité de la Bretagne, dans le Finistère, la presqu’île de Crozon regorge de paysages sauvages absolument sublimes. "On y trouve de nombreux spots de paddle qui s’adressent tous les niveaux", explique le champion du monde. "Il y a d’abord les grottes marines de Morgat que tout le monde peut partir explorer en paddle, mais il y a aussi la plage de la Palue et la plage de Goulien où l’on trouve des vagues que tous ceux qui sont relativement à l'aise en paddle peuvent prendre assez facilement." Les plus téméraires peuvent même pagayer jusqu’à la crique de l’île Vierge, élue en 2014 septième plus belle plage d'Europe. Rien que ça.

Six-Fours-les-Plages - Provence-Alpes-Côte d'Azur

On trouve au large de Six-Fours-les-Plages une petite île accessible en paddle et dont on peut faire le tour assez facilement. Pour la rejoindre, l'itinéraire consiste à partir de la plage du Brusc et à passer entre les îles du Gaou et des Embiez. "La plage prend beaucoup de vent, l’idéal est donc de partir le matin, car il sera moins fort que l’après-midi", conseille Arthur Arutkin. Après cette petite balade qui vous en mettra plein la vue, vous pourrez même vous poser sur l'île pour profiter d'un bon pique-nique et d'un Red Bull . Oui, on a connu pire comme programme.

Lac d'Annecy - Auvergne-Rhône-Alpes

Culminant à 447 mètres d'altitude, long de 14 km et profond de 40 mètres en moyenne, le lac d'Annecy est un petit paradis pour tous les amateurs de sports nautiques de la région. Et pour ceux qui apprécient les longues balades en paddle, particulièrement. Pourquoi ? Car il est possible d'en faire le tour en pagayant, tout simplement. Une escapade qui vous prendra environ 6 heures (que vous pourrez entrecouper de pauses sur les rives, évidemment) et qui vous fera découvrir le lac d'une toute autre manière. Vous avez l'esprit de compétition ? Alors sachez que de nombreuses courses de paddle sont organisées sur le lac d'Annecy. Oui, il y en a vraiment pour tous les goûts.

Lac de Tignes - Auvergne-Rhône-Alpes

Pas très loin de là, on trouve le lac de Tignes, plus petit, mais tout aussi somptueux. Imaginez : 25 hectares d'eau turquoise, des immenses plaines verdoyantes où vous reposer pour chiller en plein soleil tout en admirant les montagnes qui surplombent les alentours... Oui, on vous parle là d'un véritable décor de carte postale.

Les calanques de Marseille et de Cassis - Provence-Alpes-Côte d'Azur

Avec ses 900 kilomètres de littoral, la Méditerranée ne manque pas de spots tous plus beaux les uns que les autres pour s'adonner aux joies du paddle. Parmi eux, les fameuses calanques de Marseille et de celles de Cassis, séparées de quelques kilomètres seulement. Avec leurs nombreuses criques sauvages et bien souvent inaccessibles depuis la terre ferme, elles sont un véritables lieu de prédilection des amateurs de paddle. Quand on imagine avoir une crique juste pour soi le temps d'un après-midi, on comprend vite pourquoi.

Hossegor - Nouvelle-Aquitaine

La réputation d'Hossegor n'est plus à faire dans le monde du surf. Ses 7 kilomètres de plages (la Centrale, la Gravière, la Sud et la plage naturiste) offrent aux surfeurs venus des quatre coins de l'Europe de nombreux types de vagues, dont certaines peuvent même être prises en SUP. Bon, on s'adresse là à ceux qui manient la planche et la pagaie mieux que personne. Pourquoi ? "Car les vagues sont assez puissantes et ces spots sont assez techniques", répond Arthur Arutkin. Pour les simples amateurs de paddle, le très beau lac d'Hossegor vous offrira les conditions de glisse idéales pour une petite balade en toute tranquillité.

Les gorges du Verdon - Provence-Alpes-Côte d'Azur

Newman nous a fait découvrir les Gorges du Verdon en kayak . Que diriez-vous de vous y aventurer en paddle ? En partant du lac de Sainte-Croix, vous pouvez remonter dans les gorges du Verdon sur environ 3 kilomètres. La balade promet de vous en mettre plein la vue, et vous pourrez même vous rafraîchir en route sous la magnifique cascade de Saint-Maurin. Une fois encore, veillez à regarder la météo avant de partir. Le vent, qui se lève souvent en milieu de journée pourra rendre le retour un peu plus difficile.

