Partie la plus éloignée des îles britanniques, cet ensemble d'îles et de stacks se trouvent à l'extrême nord-ouest du pays. Classé par l'UNESCO, c'est le plus grand site de nidification d'oiseaux marins de l'Atlantique Nord. Après la maladie et les bouleversements qui ont suivi la Première Guerre mondiale, les derniers résidents sont partis dans les années 1930 et l'île est désormais inhabitée. Propriété du National Trust, une association à but non lucratif britannique qui a pour objectif de conserver et de mettre en valeur des monuments et des sites d’intérêt collectif, la plupart des visiteurs s'y rendent pour une excursion d'une journée depuis Harris, Uist ou

. Les

ont été désignées comme la meilleure expérience de plein air/aventure lors des Scottish Thistle Awards 2015. Vous pouvez rester plus longtemps sur l'île en faisant du camping ou en travaillant comme bénévole. St Kilda dispose de l’eau potable mais pas d'électricité, de Wi-Fi ou de borne téléphonique. Alors préparez-vous à un séjour sans technologie...