Les meilleurs spots de skate de Marseille selon Vincent Matheron

Comment ne pas commencer par l'un des skateparks les plus mythiques du monde (oui, on n'a pas peur de le dire) ? Situé sur la plage éponyme, il a notamment vu passer certains des plus grands skateurs de l'Histoire (Tony Hawk, Tony Alva, Danny Way). "C'est là où tout à commencé pour moi", explique le skateur phocéen. "Il est très ouvert, plein de lignes... C'est là où une grande partie de l'histoire s'est écrite". Bref, si vous êtes de passage dans les Bouches-du-Rhône, c'est un peu un passage obligatoire.

, ndlr), c'est là que je vais", nous confie-t-il d'ailleurs. Ce spot, situé sur une place du 1er arrondissement de la ville, est l'un des principaux lieux de rassemblement des skateurs du coin. Et pour cause: "On y trouve des curbs, des marches, des bancs et des rails", ajoute Vincent.

Pas besoin d'aller à Venice Beach pour skater et en prendre plein la vue. Marseille aussi regorge de magnifiques endroits où faire rouler sa planche. Bien évidemment, il y a le skatepark du Prado, situé sur le front de mer... Mais Vincent vous conseille aussi de vous rendre au niveau de la mairie de Marseille. "Comme spot de street, on ne fait pas vraiment mieux dans la ville. Il y a un nombre incalculable de marches que l'on peut tenter de passer... Et puis la vue est folle : le spot donne directement sur le Vieux-Port". La classe, non ?

