, il s'agit bel et bien de l'endroit où la discipline est devenue un véritable phénomène. Certainement parce que les spots y sont aussi nombreux que totalement fous. Mais vivre, c'est choisir, et nous avons donc décidé de vous faire une sélection des quelques lieux qui valent, plus que les autres, le détour. Bon voyage, donc.

Un paradis terrestre. Le programme d'une journée à White Plains Beach ? Du soleil, du sable blanc, une eau turquoise et des vagues idéales pour le longboard. Parfait, non ? Située à Kalaeloa (une ancienne base aéronavale), cette plage mythique est aussi un spot incontournable pour enchaîner des beach parties dantesques au soleil couchant après avoir surfé toute la journée. Parce que même si vous n'êtes pas encore capable d'enchaîner les tubes, on sait que vous avez ce qu'il faut pour la bamboche.