Les meilleurs spots de surf d’Indonésie

Si vous voulez imiter Kauli Vaast , champion du monde olympique de surf en titre, vous avez évidemment pas mal de progrès à faire. Mais si vous vous sentez (vraiment) d’attaque, rendez-vous sur ces spots en Indonésie pour profiter de certains des plus beaux rouleaux de la planète.

D'Aceh à Java, de Lombok à Sumatra , le littoral indonésien mesure une longueur stupéfiante de 55 000 km. Les côtes méridionales profitent de chaque once de houle de l'océan Indien, et si vous êtes surfeur, l'archipel est un paradis.

Le surf indonésien a vu le jour dans les années 1970, lorsque des militaires australiens et américains de passage ont vu le potentiel des vagues déferlant sur les plages de sable blanc de Bali et ont laissé des planches aux locaux. Depuis le petit village de pêcheurs de Kuta, les surfeurs ont rapidement commencé à s'aventurer dans toutes les directions, trouvant des vagues de classe mondiale tout autour de l’archipel.

Tai 'Buddha' Graham au paradis © Scotty Hammonds Betet Merta à Bali © Scotty Hammonds Koby Abberton est du genre à tout surmonter © Scotty Hammonds Lee Wilson à Bali © Scotty Hammonds Les surfeurs sont prêts à Lombok © Scotty Hammonds Julian Wilson, le Flash du surf © Scotty Hammonds Dusty Payne dans les airs à Bali © Scotty Hammonds Des rouleaux magiques © Scotty Hammonds Raditya Rondi ne plaisante pas © Scotty Hammonds Une vue sympa, l'espace d'une seconde © Scotty Hammonds La légende italienne © Scotty Hammonds On peut difficilement faire mieux © Scotty Hammonds Les vagues de Bali © Scotty Hammonds Padang Padang, c'est plutôt sympa © Scotty Hammonds

Il n'a pas fallu longtemps pour que les plus aventureux commencent à sauter d'île en île, à Java, Lombok, Sumbawa et au-delà. Un demi-siècle plus tard, de nouvelles vagues sont encore découvertes dans tout le pays, même si les moyens mis en œuvre pour dénicher ces joyaux sont de plus en plus extrêmes.

Les vieux classiques conservent leur attrait, malgré les foules toujours plus nombreuses qui ont vu ces vagues poser en Unes des magazines pendant près de 50 ans. Si Hawaï est la Mecque du surf, si l'Australie et la Californie sont les centres de l'industrie et de la culture, l'Indonésie est certainement le pays qui abrite le plus riche gisement de la ressource la plus recherchée par les surfeurs : les vagues.

Rizal Tandjung a passé sa vie dans des tubes indonésiens © Nate Lawrence

L'Australie n'étant qu'à quelques heures de route, les deux pays voisins entretiennent des relations amicales et les surfeurs australiens ont contribué à l'essor d'une communauté locale dynamique, talentueuse et prospère. On peut par exemple parler des pionniers comme Wayan Ganti et Made Kasim dans les années 1970 et 1980, jusqu'aux stars des années 1990 comme Rizal Tandjung .

Rio Waida est l'étoile montante du surf indonésien © Timothy Ridenour

En plus d'être le lieu de prédilection des marques de surf à gros budget et des shootings photo, l'Indonésie accueille régulièrement des événements du WSL Championship Tour. En 2022, Rio Waida est devenu le premier Indonésien à se qualifier pour la ligue majeure de surf, un an après avoir porté le drapeau de son pays aux Jeux olympiques.

Bien que dresser une liste définitive des meilleurs pics et points d'Indonésie soit une tâche quasi impossible, considérez la liste ci-dessous comme une excellente première étape pour naviguer au mieux dans les 18 000 îles à la recherche des plus belles vagues de votre vie.

01 Bali

L'"île des dieux" attire depuis longtemps toutes sortes de voyageurs étrangers, qu'il s'agisse de touristes profitant d’un forfait, de backpackers fêtards, d'aventuriers purs et durs, de personnes spirituelles en quête d'illumination et, bien sûr, de surfeurs depuis les années 1970.

Kelly Slater en terre sainte © Margarita Salyak

Depuis les plages de sable blanc de Kuta, les surfeurs se sont d'abord aventurés au sud de la péninsule de Bukit et ont été époustouflés par Uluwatu, Padang Padang, Bingin et bien d'autres rouleaux parfaits à perte de vue.

3 minutes Sessions – Le Swell du Siècle à Bali Surf sur le plus gros swell du monde qui a déferlé sur Bali en Indonésie fin juillet 2018 avec les surfeurs balinais Betet Merta, Garut Widiarta et Mega Semahdi dans cette vidéo de la série Sessions.

Au nord de Kuta, sur la côte ouest, Canggu est le haut lieu du surf moderne, tant pour sa vie nocturne et ses restaurants de classe mondiale que pour les vagues incroyables qui déferlent sur ses plages de sable noir. L’endroit accueille tout au long de l'année les débutants comme les meilleurs du monde.

8 minutes Les rois de Bali Découvrez la session de surf folle seule au monde à Bali en Indonésie des surfeurs Bronson Meydi, Lee Wilson, Agus "Blacky" Setiawan et Betet Merta dans cet épisode de la série Surf Sessions.

La côte est peut également se vanter d'être très riche, et si Nusa Dua, Sanur et Keramas sont les attractions vedettes, il existe de nombreux joyaux moins connus qui offrent souvent plus de récompenses à ceux qui sont prêts à chercher un peu plus profondément.

02 Lombok

Le surf à Lombok est surtout connu pour Desert Point, l'une des plus grandes vagues du monde qui tourne sur des centaines de mètres le long de la plage de Bangko Bangko, desservant des tubes du début à la fin.

4 minutes Sessions: Doing the Desert Point dash Marquer des points à Desert Point est un rite de passage pour les surfeurs. Voyons comment les meilleurs s'y prennent.

L’île de Lombok est d'une taille similaire à celle de Bali, mais sa faune et sa flore sont très différentes grâce à la ligne Wallace, une frontière biogéographique qui traverse le détroit de Lombok. Ce passage étroit mais profond est également le point de confluence des océans Pacifique et Indien, ce qui en fait une masse d'eau incroyablement complexe, criblée de courants et de marées.

3 minutes Sessions – Desert Point régale encore Surf à Desert Point à Lombok en Indonésie : le spot aux tubes les plus longs. Une vidéo avec Lee Wilson, Chris Ward, et Leonardo Fioravanti.

Bien qu'il soit redouté par les pêcheurs et les amateurs d'océan, c'est ce même courant qui crée la magie de Desert Point, et son attrait est plus que suffisant pour attirer chaque année des milliers de surfeurs qui viennent camper dans le « Dust Bowl » à Bangko Bangko.

Non loin des tubes tonitruants de Desert Point se trouvent d'autres options, Kuta Lombok étant un centre en plein essor pour les surfeurs et les touristes, et les innombrables baies environnantes offrent une myriade de vagues pour les surfeurs de tous niveaux autour de la grande île volcanique.

03 Java

Java n'abrite pas seulement la capitale indonésienne, Jakarta, mais avec plus de 150 millions d'habitants, c'est l'île la plus peuplée du monde. Plus important encore pour les surfeurs, la 13e plus grande île du monde regorge de vagues.

36 minutes No Contest Unplugged: G-Land Le No Contest est de retour ! Mick Fanning anime une nouvelle version de notre série populaire.

Entre les vagues traîtres de l'ouest de Java et la perfection légendaire de Grajagan à l'est, il y a plus de 1 000 km de côte méridionale, criblés de rouleaux.

Dans les années 1990, G-Land était le rêve de tout surfeur © Scotty Hammonds CJ Hobgood prend l'eau (ou pas) © Scotty Hammonds Une véritable carte postale © Scotty Hammonds Damien Hobgood en pleine session © Scotty Hammonds

La chaîne de tubes tonitruants connue sous le nom de G-Land a accueilli pour la dernière fois le WSL Championship Tour en 2022, et a été le théâtre d'une série d'événements folkloriques à la fin des années 1990. Ce fut la pierre angulaire d'une série de compétitions qui ont conduit à l'invention du surnom « Dream Tour », le plus haut niveau de compétition de surf.

2 minutes Filmers@Large: Quelque part sur la côte de Java Si vous rêvez d'un croissant de sable et de plein de vagues, alors la réalité est devant vous.

Si vous cherchez le bonheur à Java, sachez que les vagues peuvent être extrêmement dangereuses et que vous êtes souvent très loin de l'assistance médicale qui pourrait vous venir en aide. Habitude des baïnes ou non, il faut faire très attention (pour surfer, comme pour nager).

5 minutes Mikala Jones, Billy Kemper et Dede Suryana en Indonésie Le champion du monde de surf big Wave Billy Kemper a rejoint Mikala Jones et Dede Suryana pour un surf trip légendaire sur certains des plus beaux tubes de la planète en Indonésie.

Notre conseil ? Java est trop vaste pour être attaquée en une seule fois. Concentrez-vous sur une zone, attendez que les bonnes conditions soient réunies pour qu'elle prenne vie, et passez à l'action.

04 Sumbawa

Sumbawa se trouve à 90 minutes de vol ou à deux coups de ferry-marathon à l'est de Bali, et si les îles n'attirent pas les touristes ordinaires, elles attirent les surfeurs.

Vue aérienne de Lakey Peak © Scotty Hammonds

Depuis qu'il a été découvert par un bateau rempli d'Australiens en quête de sensations fortes, Lakey Peak a longtemps été considéré comme l'un des sommets de l'exploration des années 1990. Alors qu'à l'époque, Hu'u était un village de pêcheurs riche en vagues vierges, sans la moindre âme de surfeur, la ville s'est retrouvée sur la carte du surf au cours des années qui ont suivi.

21 minutes Becoming Bronson Bronson Meydi, 16 ans, sera-t-il le premier surfeur indonésien à se qualifier pour le WSL Championship Tour ? Regardez le film Becoming Bronson en intégralité et gratuitement sur Red Bull TV !

Des pros qui tournent des vidéos aux accros du tube qui inondent les line-ups, en passant par les stars locales comme Bronson Meydi qui se produisent sur la scène internationale, Lakey Peak est devenu synonyme de vagues incroyables et de surf spectaculaire.

Le surf à Sumbawa ne se limite cependant pas à Lakey Peak. Si les routes sont sinueuses et exigent des heures de dévouement pour parcourir ce qui semble être la plus courte des distances, les récompenses pour ceux qui y consacrent du temps sont grandes. Le dicton : “la victoire appartient au plus opiniâtre” que l’on peut voir à Roland Garros n'a jamais été aussi juste, alors si vous êtes à la recherche des vagues de votre vie et que vous êtes prêt à relever un défi, Sumbawa pourrait bien être l'endroit qu'il vous faut.

05 Sumatra

Sumatra est la sixième plus grande île du monde. 20 millions d'Indonésiens y vivent, on y trouve 10 parcs nationaux et une forêt tropicale qui abrite plus de la moitié des espèces végétales et animales de la planète. Heureusement pour les surfeurs, elle possède également des vagues incroyables.

3 minutes Sessions – Quelque part à Sumatra Découvrez les spots secrets de surf de Sumatra en Indonésie avec cette vidéo du réalisateur Lachlan McKinnon et un crew de surfeurs australiens. En vidéo, leur session de surf à Sumatra.

Sumatra est à cheval sur l'équateur, ce qui signifie qu’il faut profiter d’Aceh, dans le nord, pendant la saison des pluies, d'octobre à janvier, tandis que les vagues du sud donnent le meilleur d'elles-mêmes pendant le reste de l'année.

Krui se trouve sur une partie de la côte à la géographie particulière qui rend ce spot très polyvalent. Il y a des pointes et des pics, des dalles et des beachbreaks sablonneux, ce qui permet de dispatcher la foule et de satisfaire un large éventail d’amateurs (mais pas que).

Les îles au large de Sumatra attirent peut-être plus de monde, et le trajet jusqu'à Krui est peut-être le plus tortueux d'Indonésie (ce qui n'est pas peu dire !), mais il y a une raison pour laquelle les inconditionnels de Sumatra reviennent aux deux extrémités de l'île, encore et encore.

06 Nias

L'île de Nias, qui abrite la légendaire baie de Lagundri, figure en haut de la liste des voyages et aventures des surfeurs depuis qu'elle est apparue pour la première fois dans une publicité à la télévision australienne dans les années 1990.

Quand l'océan montre les crocs © Ted Grambeau Toujours compter sur Lucas Silveira quand les choses se corsent © Ted Grambeau Nias est la vague préférée d'Elliot Paerata-Reid, et on comprend pourquoi © Ted Grambeau Matt Bromley : le MVP du swell © Ted Grambeau Les beautés brutales de Sumatra © Ted Grambeau Mark Healey met la planche là où ne mettriez pas un paquebot © Ted Grambeau Légère mésaventure © Ted Grambeau Tyler Newton en action © Ted Grambeau

Bien que la publicité, qui met en scène les surfeurs professionnels Luke Egan et Jodie Cooper soit très exagérée, la phrase de Cooper aux commerçants locaux « Pouvez-vous nous dire où sont les vagues ? » a trouvé un écho auprès des surfeurs du monde entier et les tubes classiques offerts aux aventuriers ont touché une corde sensible.

4 minutes Sessions – Folie à Nias Surf à Nias en Indonésie : Découvrez en vidéo les surfeurs Ian Walsh, Mark Healey, Tyler Newton, Billy Kemper, Nathan Florence et Lee Wilson sur les énormes vagues du spot de surf de Nias à Sumatra.

Des tubes ondulants vert émeraude à la toile de fond de palmiers interminables se balançant dans la brise tropicale, Lagundri Bay était la vague que les enfants dessinaient sur leurs cahiers d'école lorsqu'ils rêvassaient en classe, et la réalité était tout aussi belle.

3 minutes Sessions : Nias Mikala Jones et Marlon Gerber ont marqué l'un des joyaux de la couronne du surf indonésien.

De nos jours, Nias n'est pas plus facile d'accès, il y a souvent foule et les compétitions rendent certains spots inaccessibles, mais la vague tonitruante elle-même est toujours aussi spectaculaire, séduisante et addictive. Vous devriez probablement aller le découvrir par vous-même.

07 Les îles Mentawai

Si l'Indonésie est la zone de surf la plus riche au monde, la chaîne des îles Mentawai est l'Eldorado.

Toujours debout, rassurez-vous © Scotty Hammonds Un paysage imbattable © Scotty Hammonds Au pixel près © Scotty Hammonds La prise de risque est totale © Scotty Hammonds L'heure de gloire © Scotty Hammonds Quelle vue © Scotty Hammonds Le calme avant la tempête © Scotty Hammonds "Un des meilleurs rouleaux au monde" © Scotty Hammonds Un petit moment de détente © Scotty Hammonds L'envolée pure © Scotty Hammonds Welcome to the jungle © Scotty Hammonds On a trouvé le paradis © Scotty Hammonds Rotation parfaite © Scotty Hammonds Portrait d'un champion du monde © Scotty Hammonds

Au large de la côte ouest de Sumatra, à 150 km de Padang, de l'autre côté du détroit des Mentawaï, se trouvent les îles Mentawaï. Depuis les années 1990, elles sont devenues la destination rêvée des surfeurs du monde entier, qu'ils séjournent dans un camp de vacances pour surfer sur leurs anciennes destinations ou qu'ils naviguent vers des destinations inconnues.

47 minutes Reckless Isolation Kolohe Andino et son crew prennent des vagues parfaites lors d'un voyage de rêve dans les îles Mentawai en Indonésie dans le film de surf Reckless Isolation à regarder sur Red Bull TV.

L'attrait de cette région est tel qu'au milieu de la pandémie, Kolohe Andino a dépensé ses économies dans une aventure unique avec de vieux amis, dont Griffin Colapinto , pour trouver un moyen d'entrer dans les Mentawais afin de tourner le film qui a marqué sa carrière, Reckless Isolation.

2 minutes Les îles Mentawai au maximum de leur capacité Alors qu'une énorme houle frappe l'Indonésie, le réalisateur Tim Ridenour se rend dans les îles Mentawai pour s'y attaquer avec quelques-uns des meilleurs riders du monde.

Kolohe est loin d'être un loup solitaire dans sa passion pour les vagues des îles Mentawai. Depuis les légendaires skippers de bateaux charters et les explorateurs qui ont ouvert la région dans les années 1990 jusqu'aux missions d'exploration actuelles, il y a une raison pour laquelle les meilleurs du monde reviennent encore et encore.

Bien sûr, la quantité de monde peut être exaspérante et il peut toujours y avoir des périodes creuses ou de mauvais vents, mais tant que Kandui ou HTs offriront aux pros les plus belles vagues de leurs années, les bateaux continueront à partir de Padang, chargés d'excitation et d'espoir.

La liste ci-dessus est loin d'être exhaustive, mais telle est la joie de l'Indonésie. Certains surfeurs ont passé des années à explorer chaque centimètre de la côte, d'autres, comme Kauli Vaast à Teahupoo , ont consacré leur vie à la maîtrise d'une seule vague, et beaucoup d'autres encore passent par là aussi souvent qu'ils le peuvent, tout en prenant le temps de s'évader de leur vie quotidienne habituelle. Quel que soit votre choix, chaque goutte d'effort sera récompensée au décuple. Il vous suffit d'y aller et de le faire.