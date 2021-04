est situé à Digne-les-Bains dans les Alpes-de-Haute-Provence. Créé en 2016 par des riders passionnés réunis au sein de l'association "Homie Connection", ce spot est rapidement devenu une référence en France et à l’international, notamment grâce à la qualité et à la fluidité des pistes proposées. Si le dénivelé n’est pas celui que l’on peut retrouver dans les bike parks des Alpes ou des Pyrénées (240 mètres de D+ pour des pistes allant de trois à cinq minutes), il y en a pour tous les niveaux (deux bleues, deux rouges et trois noires).

En plus des sept pistes de descente dont les remontées sont assurées via des shuttles (ces camions équipés de remorques à vélos), les riders peuvent également y trouver une zone

accessible à tous. À une dizaine de kilomètres à l’est de Valence, vous retrouvez 10 pistes de descente (vertes, bleues, rouges et noires), un pumptrack, un airbag de 160 m² avec trois tremplins différents et des bosses de dirt. Un spot qui s’est lui aussi fait une petite réputation en France et attire parfois certains riders pros à l’image d’