Mais qui sont-ils/elles ? Et à quoi faut-il s'attendre côté médailles ? On vous explique tout.

Carissa Moore

Carissa Moore est tout simplement une référence du surf féminin, mais aussi, et surtout, une championne du monde qui n'a pas peur de se mesurer aux hommes.

RISS – le film de Carissa Moore

"Riss" a commencé à surfer avec son père sur les plages hawaïennes de Waikiki, du côté d'Honolulu, à l'âge de 5 ans. Elle a ensuite rapidement amassé ses premières victoires avant de devenir, en 2008 et à 16 ans, la plus jeune championne d'une compèt de la 'Triple Crown' en remportant le Reef Hawaiian Pro.

Puis, en 2010, Riss se qualifie pour sa première saison sur l'ASP World Tour (l'actuelle World Surf League), lors de laquelle elle remporte deux compétitions majeures avant de terminer troisième au classement général et d'être nommée Rookie of the Year. Pas mal, à 17 ans.

La saison suivante ? Elle remporte trois épreuves et en décroche sa première couronne mondiale, détrônant au passage la quadruple championne en titre, Stephanie Gilmore. À 18 ans, elle devient la plus jeune personne - homme ou femme - à remporter un titre mondial de surf.

Ne refusant jamais un défi, Riss devient également cette année-là la première femme à participer à la 'Triple Crown' d'Oahu, un événement généralement réservé aux hommes et réunissant les meilleurs surfeurs du monde.

Mais parce que toute (belle) série a une fin, Carissa passe à côté de la première place en 2016 et 2017 après deux nouvelles victoires en 2013 et 2015. Un passage à vide qui débouche sur un comeback phénoménal en 2019. "Riss" gagne ainsi à Jeffreys Bay et Hossegor avant d'aller chercher un quatrième titre mémorable après quatre ans de disette.

Caroline Marks

Plusieurs fois championne nationale et plus jeune femme à participer à un événement de la WSL, l'Américaine Caroline Marks est l'étoile montante du surf mondial.

Bien qu'elle ait opté pour la compétition équestre au départ, la motivation fournie par ses trois frères aînés - tous surfeurs - et une plage située juste en face de la maison familiale à Melbourne Beach, en Floride, ont rapidement permis à la jeune Caroline de cartonner en surf.

Son palmarès ? Une victoire sur le Surfing America Prime à 11 ans pour commencer, puis 17 autres titres, dont le championnat ISA des moins de 16 ans 2016, les championnats Vans U.S Open Pro Junior 2015 et 2016, ou encore les National Scholastic Surfing Association 2014 et 2015.

Seulement, son ascension fulgurante, son passage chez les pros à seulement 13 ans et ses premières capes au sein de l'équipe de surf américaine n'ont pas suffi à rassasier la jeune surfeuse. Après avoir obtenu la deuxième place au général de la WSL en 2019 et une victoire sur le Super Girl Pro en 2020, Caro compte bien aller plus loin encore.

Teresa Bonvalot

Double championne d'Europe junior de surf originaire du Portugal, Teresa Bonvalot espère un jour imiter les exploits de son idole: le légendaire Kelly Slater.

Teresa est déjà considérée comme l'une des meilleures surfeuses portugaises de tous les temps. Son parcours dans le surf a commencé lorsqu'elle avait neuf ans et qu'elle s'est levée sur une planche de surf pour la première fois après des années de pratique du bodyboard. Le virus du surf ne l'a jamais quittée et, très vite, elle a décidé qu'elle voulait vivre du surf. "Je veux être la version féminine de Kelly Slater", avait-elle dit.

Teresa a commencé à participer aux championnats du Portugal en 2012, elle a remporté le premier de ses deux titres consécutifs en 2014. Mais, c'est en 2013 qu'elle a obtenu sa première wildcard pour participer à l'étape portugaise du World Championship Tour.

Trois ans plus tard, en 2016, elle est devenue la première surfeuse portugaise à remporter le titre européen junior de la WSL. Elle a défendu ce titre avec succès en 2017, sa dernière année en tant que surfeuse junior.

Sa liste de trophées est longue, mais n'est toujours pas à la hauteur de ses ambitions. Son programme est assez simple, "s'entraîner et s'améliorer, s'entraîner et s'améliorer, s'entraîner et s'améliorer" jusqu'à ce qu'elle se qualifie pour le Championship Tour.

Ítalo Ferreira

Originaire de la côte nord-est du Brésil, Ítalo Ferreira est un champion du monde du surf qui n'a qu'un seul objectif : remporter toutes les grandes compétitions.

Ítalo est né en 1994 dans la petite commune de Baía Formosa, dans le Rio Grande do Norte, sur la côte nord-est du Brésil.

Il est tombé amoureux du surf dès son plus jeune âge et a commencé à surfer avec des planches empruntées à ses cousins. À l'âge de 12 ans, il a été repéré par le légendaire entraîneur de surf brésilien Luiz "Pinga" Campos, qui était alors directeur marketing de l'une des plus grandes marques de surf au monde.

Peu de temps après, Ítalo a remporté deux manches du championnat du monde junior en 2011 (terminant deuxième au classement général), avant de remporter le championnat brésilien peu de temps après. En 2014, à 20 ans à peine, il s'est qualifié pour le World Championship Tour, l'élite du surf mondial.

Il a fait une entrée fracassante lors de sa première saison et a été nommé Rookie de l'année, avec une impressionnante septième place au classement.

En 2019, Ítalo a commencé par remporter la première étape du circuit de l'année sur la Gold Coast australienne. Plus tard, il a également été couronné au Red Bull Airborne.

Sa saison exceptionnelle s'est poursuivie avec une victoire à Peniche (Portugal) et des finales à Jeffreys Bay (Afrique du Sud) et Hossegor (France).

Le dernier événement de l'année a été le mythique Pipe Masters, où Ítalo a affronté son compatriote Gabriel Medina en finale. Un duel de titans dont Ítalo est finalement sorti vainqueur, devenant, par la même occasion, champion du monde.

Kolohe Andino

Multiple champion national des États-Unis, Kolohe Andino est l'un des surfeurs les plus suivis et les plus photographiés de la planète.

Fils de (son père, Dino, était une star dans les années 80) il n'a pas fallu longtemps à Kolohe pour se faire un nom. Il a commencé à gagner des championnats d'État et nationaux à seulement 7 ans et à gagner des championnats internationaux à l'âge de 15 ans.

Il a été révélé au monde entier en 2011, à 17 ans, en remportant le Vans Pro Junior et cinq épreuves du Men's Qualifying Series. Il participe à plein temps au Men's Championship Tour depuis 2012.

Il a épousé son amour de longue date, Madison, en janvier 2018 à San Clemente, en Californie, où tous les plus grands noms du surf s'étaient donnés rendez-vous.

Pour sa neuvième saison complète sur le circuit professionnel, Kolohe a pour objectif de remporter son premier titre de champion de la WSL.

Julian Wilson

Julian Wilson est né dans une famille de surfeurs sur la Sunshine Coast australienne. D'aussi loin qu'il s'en souvienne, il a toujours a surfé. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait rapidement décroché des titres nationaux en longboard ainsi qu'en shortboard.

Mais c'est le shortboad qui l'attirait le plus, perfectionnant sa technique à tel point que les victoires aux Pro Juniors sont vite arrivés, tout comme son titre mondial ISA Junior en 2006. En 2007, il a inventé son propre mouvement appelé le 'Sushi Roll', qui est un mélange entre un Backside Rodeo et un Superman. Les connaisseurs comprendront à quelle point cette manoeuvre est difficile à réaliser.

Julian est le plus jeune lauréat du prix Surfer Poll de la meilleure performance de l'année, qu'il a obtenu pour son rôle dans le film Young Guns III de Quiksilver. En 2010, Julian a sorti son propre film, Scratching the Surface, qu'il a réalisé pendant son année sans compétition.

En 2015, il a acquis une renommée internationale après avoir héroïquement pagayé vers un autre concurrent et ami proche, Mick Fanning, alors que ce dernier luttait contre un grand requin blanc à Jeffrey's Bay, en Afrique du Sud. Pour ses efforts, Julian a remporté un prix de l'esprit du sport lors des Sport Australia Hall of Fame Awards 2015. Un champion qui a le sens de l'amitié.

Au delà de sa bravoure, Julian s'est également fait connaître grâce à ses clips de freesurf exceptionnels qui mettent en scène des tricks dont lui seul à le secret.

Michel Bourez

Originaire de Tahiti, Michel Bourez est l'un des surfeurs les plus puissants que ce sport n'ait jamais connu. Surnommé "le spartiate" en raison de son physique d'Adonis et de sa force pour ramer à une vitesse folle, Michel s'est qualifié pour le World Tour en 2008.

Lorsque Michel est arrivé en demi-finale du Quiksilver Pro Gold Coast 2013, il a obtenu une troisième place, mais il n'était pas loin de l'emporter. "Michel a été le meilleur surfeur de tout l'événement pour moi", avait déclaré l'ancien champion du monde Joel Parkinson. "C'est un monstre en ce moment. Un nouveau surfeur, un nouveau compétiteur, vraiment concentré. J'adore cette passion qu'il dégage quand il est sur une vague."

Kelly Slater approuve : "Vous le mettez sur une droite puissante avec une face ouverte, il va la dompter mieux que quiconque. Il n'y a pas beaucoup de gars sur le circuit qui sont aussi forts que lui. Quand il place ses épaules et pousse avec ses jambes, c'est de toute beauté."

Kanoa Igarashi

Le surfeur japonais Kanoa Igarashi se sent aussi à l'aise sur sa planche que sur terre. Pour lui, l'océan est sa maison.

Kanoa fait du surf depuis aussi longtemps qu'il s'en souvienne. Son père l'a mis pour la première fois sur une planche de surf à Huntington Beach, aux États-Unis, à l'âge de trois ans seulement. Il a un talent naturel pour ce sport, il a participé à sa première compétition de surf (qu'il a gagnée) à l'âge de six ans.

Depuis, Kanoa, dont les parents ont immigré aux États-Unis depuis Tokyo, au Japon, a pris d'assaut le monde du surf. À l'âge de 14 ans, il est devenu le plus jeune surfeur à remporter les championnats nationaux américains en U18. La même année, il a remporté la Governor's Cup lors des championnats Surfing America et a terminé deuxième des championnats King of Groms.

L'année suivante, une série de bonnes performances lui ont permis de décrocher une place sur le World Tour avec un an d'avance sur son propre calendrier : "Tout le monde dit qu'il faut prendre les choses étape par étape, mais c'est vraiment ce qui a fonctionné pour moi."

En plus des compétitions, Igarashi est apparu dans plusieurs films de surf, mais son objectif ultime est de remporter un jour les championnats du monde ASP, le circuit d'élite du surf. Si les choses continuent d'aller comme il l'entend, ce jour pourrait être plus proche qu'il ne le pense. "Savoir que les jeunes peuvent encore concourir au même niveau que les meilleurs pros est un gage de confiance", a avoué Kanoa.

Leonardo Fioravanti

Leonardo Fioravanti , le meilleur surfeur italien de tous les temps, a commencé à surfer à l'âge de 4 ans, inspiré par son frère Marco, qui était surfeur dans l'équipe nationale italienne. Le talent de Leo était évident et en l'espace de trois ans, il a commencé à surfer à un niveau international aux Maldives, en Australie, en France et au Brésil, tout en jonglant ses obligations scolaires à Rome.

Parmi ses premiers succès, il a remporté l'Ocean 4 Teens en Italie en 2005 et le Moustik Tour à Capbreton, en France, en 2007. Il a également été champion des moins de 12 ans au Portugal et a été sélectionné par l'équipe nationale italienne pour participer à la compétition King of the Groms.

Cinq ans plus tard, Leo a appris des meilleurs surfeurs du monde au Red Bull Rising Camp en Australie et a remporté le 25e Quiksilver Maider Arosteguy à Biarritz (moins de 14 ans), le Rip Curl Search (moins de 14 ans) et l'étape italienne du Quiksilver King of the Groms à Marina di Massa. Il a également participé à la finale du championnat européen des moins de 14 ans à Lacanau, et au championnat du monde au Panama.

Leo est passé à la vitesse supérieure en 2013, lorsqu'il a remporté les différentes étapes du circuit professionnel junior européen, ce qui lui a permis de participer à l'European WQS en 2014 et d'atteindre la deuxième place. Il a également obtenu une wildcard, qui lui a permis de participer au Quiksilver Pro France, son premier événement du World Tour.

Leonardo a ensuite gagné en Galice contre Marco Giorgi et a participé au Sata Pro à Madère et au Cascais Pro. Ces résultats l'ont placé dans le top 100 du classement et lui ont permis de concourir à Hawaii pour les derniers événements de la saison. Il a passé les premières manches à Haleiwa et Sunset en obtenant des scores très élevés. Il a terminé l'année en 23ème position du classement mondial.

Mais Leonardo a ensuite subi une grave blessure. Lors du premier heat du Volcom Pro Pipeline en 2015, il est tombé et s'est cassé deux vertèbres. La blessure était si grave qu'il risquait de se retrouver en fauteuil roulant et n'a pas pu surfer pendant sept mois. Pendant cette période, Leonardo a subi une opération et une physiothérapie intense.

Leonardo ne s'est pourtant pas découragé et s'est concentré sur le renforcement de son bassin, de ses quadriceps et de ses hanches. Puis, en octobre 2015, huit mois après son accident, il est revenu à la compétition et a remporté le titre mondial ISA des moins de 18 ans à Oceanside, en Californie, devenant ainsi le premier Italien à remporter ce titre. Il a également participé aux WQS au Portugal, au Brésil et à Hawaï la même année. Oui Leo était bel et bien de retour.

Leonardo s'est ensuite inscrit au championnat junior de la WSL au Portugal. Il a participé aux premières manches et a obtenu des scores assez élevés mais a été battu en demi-finale par le Brésilien Lucas Silvera. Après ça, il a décroché deux deuxièmes places à la WQS, ce qui lui a permis de se frayer un chemin vers les sommets du classement mondial. Il a prouvé une nouvelle fois sa valeur en 2016 en battant Kelly Slater et en accédant au Championship Tour en 2019 pour la toute première fois.

