Parfois, la surenchère a du bon. Trois ans après That's it, That's All (et après deux ans de tournage, encore une fois) Travis et ses potes passent encore un palier dans

. Une expérience folle qui ne laisse rien de côté : ni les avalanches, ni les blessures, ni les pannes d'hélicoptère. Heureusement, la livraison de Brain Farm, shootée dans 6 pays différents, n'oublie pas non plus les moments de bravoure. Comme un

switch back double cork 1080

de Travis ou son saut depuis un hélico, suivi d'une ligne superbe et assortie d'un

front 540

(À partir de 18:30 dans la vidéo.)