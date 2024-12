Les meilleurs gravel bike de 2024

Les gravels sont devenus au fil des ans de plus en plus populaires chez les cyclistes. Et si, pour certains, il peut paraître encore difficile de faire la différence entre un vélo de route classique et un gravel , c’est bien le caractère polyvalent de ce dernier qui lui offre un avantage certain sur la concurrence. Parce que cette machine est inspirée à la fois du vélo de route , du vélo de rando et du cyclocross .

Comment les gravel font-ils la différence par rapport aux autres vélos ?

Il existe trois raisons principales qui font du gravel un vélo unique :

1. Une géométrie plus fun

Les gravel ont une géométrie inhabituelle pour un vélo de route. Ils ont la plupart du temps un cadre plus long et un angle de direction plus ouvert qu’un vélo classique (afin de maintenir un bon contrôle du vélo et une vitesse élevée sur les terrains plus accidentés). Il possède également un angle de direction légèrement plus grand, ce qui rend le vélo plus confortable sur de longues distances. À l’image du VTT, la géométrie d’un gravel lui permet donc d’affronter des types de terrain plus variés.

2. Des pneus plus gros

Les pneus d'un gravel sont plus gros que ceux qu'on trouve habituellement sur un vélo de route. Ces derniers mesurent entre 28 mm de large et 40 mm, selon le fabricant. Les pneus plus larges offrent un meilleur confort quand on roule sur des graviers.

3. Des équipements spécifiques

Un gravel a également la particularité de posséder des freins à disque , des garde-boues et, la plupart du temps, de nombreuses possibilités pour ajouter des sacoches supplémentaires sur le cadre. Bref, tout ce qu’il faut pour parcourir de longues distances sur des terrains différents. Et les freins à disque permettent également de bénéficier d’un dégagement plus important pour les pneus plus larges.

Maintenant que vous connaissez les principes du gravel, jetez un œil sur notre sélection des cinq meilleurs vélos de 2024, histoire de trouver le meilleur cadeau de Noël possible.

01 Giant Revolt Advanced Pro (à partir de 5 500 €)

Le Revolt Advanced Pro 1 © Giant

On commence très fort avec un habitué des top gravel. Sans surprise, le Revolt Advanced Pro fait honneur à ses aînés avec des caractéristiques qui lui assurent une place dans ce classement. Selle semi-arrondie avec 12 mm de jeu pour un confort maximal, géométrie ajustable (avec deux positions disponibles) qui permet de choisir entre stabilité ou agilité accentuée, dérailleur Shimano GRX RX815 Di2 et roues Giant… ce vélo est un petit bijou qui s'adapte parfaitement à chaque situation et pratique.

Plus d’informations ici .

02 Specialized Diverge E5 (à partir de 1 300 €)

Diverge E5 © Specialized

Si vous êtes plutôt du genre à vous lancer hors des sentiers battus façon Red Bull Rampage, le Diverge E5 de Specialized est fait pour vous. Grâce à la géométrie de la bête, et notamment une partie avant un chouïa surélevée, vous serez à l’aise en toute situation. Mais la nouveauté de ce modèle, c’est la Future Shock. Cette technologie, habituellement réservée aux vélos en carbone, offre 20 mm de débattement pour un meilleur confort vertical, de quoi se sentir toujours en contrôle, même lorsque vous gobez des bosses.

Plus d'informations ici .

03 Trek Checkpoint SL7 (à partir de 6 999 €)

Le Checkpoint SL7 © Trek

Le Checkpoint SL7, c’est le compagnon parfait pour ceux qui aiment se la jouer baluchon. Avec pléthore de supports bagages et un espace rangement intégré au cadre, on peut partir pour de longues heures/jours. La technologie IsoSpeed et l’empattement offrent un vrai plaisir de ride, faisant de ce modèle le numéro un pour les longs trips. Le tout est soutenu par du matériel de qualité, comme le groupe FORCE AXS, des pneus Bontrager GR1 et les roues Aeolus.

Plus d'informations ici .

04 Canyon Grail CFR Di2 (à partir de 7 549 €)

Le Canyon Grail CFR Di2 © Canyon

Cette année, Canyon s’est creusé les méninges pour remettre à neuf l’un de ses vélos signature. Le guidon, parfois décrié, a été remplacé par un modèle à double couche pour un confort de tous les instants. Côté rangements, le cadre en propose un nouveau, bien pratique pour trimballer toutes vos affaires lors de vos sorties sans risque de les abîmer. Il est même possible d’ajouter les nouvelles Canyon LOAD Fork Sleeves pour profiter de nouveaux supports pour bouteilles (entre autres). Le vélo est aussi adaptable, vous pouvez remplacer le guidon par le Gear Groove en fonction de vos goûts. Mais dans tous les cas, vous profiterez d’une géométrie aux petits oignons. Canyon, c’est toujours une valeur sûre.

Plus d’informations ici .

05 Adris Vadrouille GRX 400 (à partir de 1 799 €)

L'Adris Vadrouille GRX 400 © Adris

Cocorico ! Pour clore cette liste, on a opté pour un modèle made in France (ou plutôt made in Bretagne). Le Vadrouille GRX 400 propose un rapport qualité/prix assez effarant avec un ensemble de produits Shimano, un cadre léger et robuste (pour un poids total de 9 kilos), une potence réglable pour être le mieux assis possible, et une grande polyvalence pour un prix total de 1 799 euros.

Plus d’informations ici .

À l’approche des fêtes de fin d’année, si vos proches souhaitent imiter Loïc Bruni et Myriam Nicole , vous avez désormais toutes les informations nécessaires pour faire un/des heureux !