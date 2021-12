Sachez-le : des pneus larges vous permettront d'utiliser de basses pressions (surtout s'ils sont tubeless, soit sans chambre à air) pour plus de confort et d'adhérence sur les pistes. Le problème ? Ils risquent de compromettre votre vitesse sur les portions d'asphalte. Là aussi, tout dépend de vos préférences.

Sachez-le : des pneus larges vous permettront d'utiliser de basses pressions (surtout s'ils sont tubeless, soit sans chambre à air) pour plus de confort et d'adhérence sur les pistes. Le problème ? Ils risquent de compromettre votre vitesse sur les portions d'asphalte. Là aussi, tout dépend de vos préférences.

Sachez-le : des pneus larges vous permettront d'utiliser de basses pressions (surtout s'ils sont tubeless, soit sans chambre à air) pour plus de confort et d'adhérence sur les pistes. Le problème ? Ils risquent de compromettre votre vitesse sur les portions d'asphalte. Là aussi, tout dépend de vos préférences.

Si vous voyagez léger et kiffez les randonnées courtes, oubliez la question. Si, en revanche, vous voulez voir du pays, privilégiez un VTT avec des porte-bagages à l'avant, à l'arrière et sur la fourche. Mais attention, si vous êtes particulièrement chargé(e), vous aurez besoin d'un vélo avec une grande gamme de vitesses, au risque de rester coincé dans les côtes !

Si vous voyagez léger et kiffez les randonnées courtes, oubliez la question. Si, en revanche, vous voulez voir du pays, privilégiez un VTT avec des porte-bagages à l'avant, à l'arrière et sur la fourche. Mais attention, si vous êtes particulièrement chargé(e), vous aurez besoin d'un vélo avec une grande gamme de vitesses, au risque de rester coincé dans les côtes !

Si vous voyagez léger et kiffez les randonnées courtes, oubliez la question. Si, en revanche, vous voulez voir du pays, privilégiez un VTT avec des porte-bagages à l'avant, à l'arrière et sur la fourche. Mais attention, si vous êtes particulièrement chargé(e), vous aurez besoin d'un vélo avec une grande gamme de vitesses, au risque de rester coincé dans les côtes !