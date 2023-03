1000€, ça ne tombe pas du ciel. Mais cette somme peut vous permettre d’acheter un VTT plus qu’efficace. Attention quand même, à ce prix il y a encore toujours plein de vieux tacots avec des rouages en plastique, des roues bancales et des freins en carton. Pour autant, il y a aussi de vrais bijoux qui peuvent rivaliser avec ceux qui valent trois fois leur prix.

01 Specialized Rockhopper Comp 29

Le Specialized Rockhopper Comp 29 © Specialized

Prix : 799 euros

Taille : S, M, L, XL, XXL

Matériau : Aluminium

Taille des roues : 29''

Depuis les débuts de la marque, le Rockhopper fait partie des classiques de la gamme Specialized. Il reste un vélo ultra polyvalent adapté au tout-terrain léger et au single track. Le modèle Rockhopper Sport 29 est le moins cher de la gamme. Doté de roues 29", son cadre est conçu pour évoluer en même temps que vos skills. Si vous préférez un vélo équipé de plus petites roues mais quasi identique d'un point de vue technique, on vous conseille le Rockhopper Sport 27.5.

02 GT LaBomba

GT LaBomba © GT

Prix : 800 euros

Taille : M,L

Tailles des roues : 26''

Soyons francs, beaucoup de riders en font souvent trop avec leur vélo. D’accord ça peut être rassurant d’avoir une tonne de suspensions mais ça enlève pas mal de sensations. Sortez donc ce GT Labomba dans les bois près de chez vous et allez ridiculiser tous ceux avec leurs machines toute en suspension qui valent deux fois le prix du votre. Résultat et plaisir garantis.

03 Marin San Quentin 1

Charge Cooker 0 © Charge Bikes

Prix : 955 euros

Taille : S,M,L,XL

Matériau : 27,5''

Tailles des roues :

Le Marin San Quentin 1 a été spécialement conçu pour les amateurs de hardtail. Avec son cadre bas et robuste, ce vélo est parfaitement adapté aux pentes techniques, sauts, sorties type enduro et à tout autre style de terrain. D'ailleurs, savez-vous avec qui Marin a développé le San Quentin ? Ni plus ni moins que la légende de VTT, Matt Jones. Autant dire que ce biker doit envoyer.

Voodoo Bizango Pro

Voodoo Bizango Pro © Voodoo

Prix : 950 euros

Tailles : S,M,L,XL

Matériau : Alliage

Tailles des roues : 29''

Voodoo appartient au géant Halfords. Sa gamme de VTT La dernière incarnation du Bizango Pro a la géométrie pour rivaliser avec les hardtails de trail des grandes marques et ses composants ne sont pas à dédaigner. Les pneus Maxxis High Roller et Rekon sur des roues de 29 pouces, la fourche RockShox 35 Gold Air et les freins Shimano MT400 ne sont en aucun cas haut de gamme, mais ils sont compétents et dignes de la plupart des randonnées au Royaume-Uni.

Liv Tempt 0

Liv est réputée pour ses VTT destinées aux femmes © Liv

Prix : 999 euros

Taille : XS,S,M,L

Matériau : Aluminium

Tailles des roues : 27,5'' / 29''

Liv Cycling est une gamme spécialement conçue pour femmes par Giant. Et ils sont populaires pour une bonne raison : la marque prend soin de produire un véritable ensemble de vélos avec une géométrie et des composants adaptés aux femmes. Le Tempt 0 est disponible dans dans différentes tailles, avec un choix de roues de 27,5" ou 29" sur les options de cadre petit et moyen, ce qui permet une plus grande flexibilité selon les préférences des rideuses.

04 Vitus Sentier 29

There are few better-value options than the Sentier for a bike of this ilk © Vitus

Prix : 949,9 euros

Taille : S,M,L,XL

Matériau :

Tailles des roues :

La marque Vitus Bikes appartient à Chain Reaction Cycle. Une fourche de 130 mm, un cadre robuste et bas et une géométrie longue moderne font de ce Vitus Sentier 29 un candidat idéal dans la catégorie des vélos polyvalents, du crosscountry à l'enduro pur.

05 Polygon Siskiu D5

Polygon Siskiu D5 © Polygon

Prix : 1000 euros

Taille : S,M,L

Matériau : Aluminium

Tailles des roues : 27,5'

Le Siskiu D5 de Polygon est l'un des rares VTT à suspension intégrale à moins de 1000 euros. Bon, il faut quand même reconnaître qu'à long terme, il est préférable de se tourner vers un hardtail avec un meilleur kit de construction. Voire d'économiser plus longtemps pour vous procurer un vélo un peu plus haut de gamme. Certains des composants du Siskiu D5 proviennent de fabricants inconnus.

06 Trek Roscoe 6

Le Trek Roscoe 6 © Trek

Prix : 1160 euros

Taille : XS,S,M,M/L,XL,XXL

Tailles des roues : 27,5 ''

Si vous chercher à rouler sur des single tracks, des sentiers naturels ou des terrains accidentés, le Roscoe 6 de Trek a de grandes chances d'être fait pour vous. Il est équipé de pneus "plus size", c'est-à-dire de pneus plus volumineux qui, même s'ils ne sont pas du goût de tout le monde, permettent d'aplanir les terrains accidentés et de gagner en adhérence sans affecter la résistance au roulement. Le bike est également équipé d'une tige de selle télescopique, ce qui signifie que vous pouvez abaisser la selle d'une simple pression sur un bouton avant chaque descente.

