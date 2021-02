Difficile de trouver chaussure à son pied quand on s’aventure dans l’univers pléthorique du VTT tout-suspendu . Mais les vélos de trail vous permettent de grimper correctement tout en profitant d'un comportement excellent en descente.

Qu'est-ce qu'un vélo de trail ?

Il existe plusieurs façons de définir un vélo de trail . Pour résumer, on pourrait le qualifier de vélo tout-suspendu , fun à rider et suffisamment fiable pour s’adapter à tous les types de sorties, qu'il s'agisse d'une micro-virée sur les sentiers du coin ou d'une longue journée de ride dans les montagnes.

Mais attention, on ne parle pas ici de vélos capables d’encaisser les pistes des Enduro World Series , ni d’un modèle léger comme on le trouve en cross-country . Un vélo de trail offre un bon compromis entre poids, géométrie et maniabilité afin de rider sur le plat, en montée ou en descente. Ces VTT polyvalents sont capables d’encaisser un terrain accidenté tout en se montrant efficaces au pédalage. Histoire de vous donner quelques idées pour votre prochain achat, voici une sélection des 7 VTT de trail les plus performants du marché.

1. YT Industries Izzo

YT Industries Izzo © YT Industries

La marque de vente en ligne YT Industries a toujours eu bonne réputation et lzzo vient confirmer ça en proposant aux riders une première monture capable d’engager en descente. "La longueur du Reach, l’angle ouvert de la fourche et un stack relativement bas permettent de prendre une position agressive pour se lancer facilement dans n’importe quelle pente" explique ainsi la marque allemande.

La version carbone vous permet ainsi de profiter d’une journée enduro , d’une sortie de quelques heures autour de chez vous ou d’une balade tranquille le long d’une rivière. YT propose six versions différentes de l’Izzo avec des équipements de bonne qualité pour un budget plutôt contenu.

Prix : 2 999 euros

Cadre : Carbone

Tailles : S, M, L, XL, XXL

Tailles des roues : 29’’

Débattement : 130 mm

Plus d’informations ici .

2. Nukeproof Reactor

Nukeproof Reactor 2021 © Nukeproof

Nukeproof a fait des efforts considérables pour créer non pas une mais quatre versions différentes de son Reactor . Vous pouvez ainsi choisir entre deux tailles de roue (27,5’’ et 29’’) ainsi qu’un cadre en alu ou en carbone. Un choix très large qui montre à quel point ce vélo est populaire auprès des riders. Le Reactor est parfait pour rouler sur des petites collines ou en montagne.

Si vous souhaitez plus de maniabilité, optez pour les petites roues. Pour plus de vitesse, passez sur les 29’’. Notez également la possibilité de passer en position trail ou rail grâce à une petite pièce placée sur la jonction haubans-biellette. L’angle de direction, l’angle de selle, et boîtier de pédalier sont ainsi modifiés.

Outre les options de taille de roue et de matériau du cadre, il existe aussi une version ST 29 avec un débattement légèrement plus court de 125 mm et une version RS avec un débattement supplémentaire de 10 mm.

Prix : 3 050 euros

Cadre : Aluminium ou carbone

Tailles : S, M, L, XL

Tailles des roues : 27,5’’ ou 29’’

Débattement : 130 mm ou 140 mm

Plus d’informations ici .

3. Norco Optic

Norco Optic 2021 © Norco

La marque canadienne Norco , située là ou bat le cœur du VTT nord-américain, en Colombie-Britannique, propose avec son Optic un vélo capable de prendre n’importe quel virage à haute vitesse et d’enchaîner sur les plus gros sauts en descente.

Avec son système "Norco's Ride Aligned", la marque garantie au rider une position parfaite sur le vélo pour une stabilité maximum quand il ride. La gamme Optic comprend cinq modèles, tous conçus autour du même cadre en carbone. Il est également possible de se procurer le cadre uniquement si vous souhaitez choisir vous-même les équipements qui composeront votre vélo.

Prix : 3 599 euros

Cadre : Carbone

Tailles : S, M, L, XL

Tailles des roues : 29’’

Débattement : 140 mm à l’avant, 125 mm à l’arrière

Plus d’informations ici .

4. Specialized Stumpjumper EVO

Specialized Stumpjumper EVO © Specialized

Le cadre est carbone, mais la fibre choisie n’est pas la plus rigide possible selon Specialized . "Pour une personnalisation encore plus poussée, un Flip Chip vous permet d'adapter précisément le Stumpjumper à votre style de pilotage" détaille la marque américaine. En le passant d'une position haute à basse, vous descendez le boîtier de pédalier de 6 mm et ouvrez d'un demi-degré l'angle de direction. Ce VTT ne rechigne sur aucun single et avale les sauts sans faillir. Il est également possible de changer la taille de la roue arrière en passant du 29’’ au 27,5’’.

On retrouve enfin la boite SWAT au niveau du cadre pour y ranger quelques affaires et ne pas s’encombrer avec une banane ou un sac à dos. Les tarifs sont élevés, mais la qualité et la finition sont à la hauteur.

Prix : 3 499 euros

Cadre : Carbone

Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL

Tailles des roues : 29’’ (27,5’’ possible à l’arrière)

Débattement : 150 mm

Plus d’informations ici .

5. Pace RC295

Pace RC295 2021 © Pace

La marque britannique Pace est sur le marché du VTT depuis l’apparition de la discipline. À ses débuts, la société a connu le succès grâce à son célèbre tube carré. Aujourd'hui, son RC295 fait sensation au Royaume-Uni pour sa capacité à être à l’aise en toutes circonstances.

Pace indique que le RC295 est idéal pour une course enduro ou une boucle plus tranquille autour de chez vous. Son débattement à l’arrière est plutôt restreint (135 mm), mais la fourche avant est plus généreuse (150 mm). La qualité de l’ensemble est à la hauteur de la réputation de Pace.

En achetant chez Pace, vous avec également l’avantage de traiter directement avec l’usine et vous pouvez également personnaliser au maximum votre vélo selon vos envies.

Prix : 4 524 euros

Cadre : Carbone

Tailles : M, L, XL

Tailles des roues : 29’’

Débattement : 150 mm devant, 135 à l’arrière

Plus d’informations ici .

6. Santa Cruz 5010

Santa Cruz 5010 © Santa Cruz

Le dernier 5010 de Santa Cruz est conçu pour repousser les limites, que ce soit sur les singles, les jumps ou les terrains défoncés. Au pédalage aussi, le 5010 sait se défendre.

"L'angle de direction relativement ouvert donne un contrôle et une stabilité optimale" explique la société. "Le boitier de pédalier assez bas permet de tourner comme sur des rails et les bases courtes permettent à ce jouet de se balancer d'un côté à l'autre du chemin qui vous portera".

La fourche de 140mm (qui gagne 10 mm par rapport à la précédente version) associée aux 130mm de l'arrière et développés par le système de suspension Virtual Pivot Point donnent l'impression d'avoir beaucoup plus de débattement qu'il n'y en a réellement.

Santa Cruz propose deux options de cadre en fibre de carbone, C et CC. Ce dernier étant plus léger et d’une construction de qualité supérieure.

Prix : 4 399 euros

Cadre : Carbone

Tailles : XS, S, M, L, XL

Tailles des roues : 27,5’’

Débattement : 140 mm devant, 130 à l’arrière

Plus d’informations ici .

7. Pivot Switchblade

Pivot Switchblade 2021 © Pivot

Si les vélos de la marque Pivot ont la réputation d’être très chers, c’est aussi parce que la marque américaine fait évoluer en permanence ses modèles, à l’image de ce Switchblade qui ne fait pas exception à la règle.

Pivot place le Switchblade 2021 dans la catégorie "all-mountain", mais son débattement arrière de 142 mm et sa promesse de "rider sur tous les sentiers possibles" le placent dans la lignée des autres vélos de cette liste. Le tout nouveau cadre en fibre de carbone offre des bases ultra-courtes ainsi qu’un poids réduit et de l’espace pour les tiges de selle télescopique plus longues.

Pivot propose de nombreuses versions personnalisables de son Switchblade. Evidemment, reste à appeler votre banquier avant de passer à la caisse…

Prix : 7 599 euros

Cadre : Carbone

Tailles : XS, S, M, L

Tailles des roues : 29’’

Débattement : 160 mm devant, 142 à l’arrière