UTV et avion : Mia Chapman dévale un canyon pour une cascade d’anthologie

L’aviation et la course partagent deux qualités essentielles : la performance et la précision. Pour Mia Chapman , première athlète Red Bull féminine sur quatre roues aux États-Unis, ces attributs se sont rejoints dans une cascade épique exploitant toutes ses compétences de championne off-road. La cascade devait être digne des films d’action hollywoodiens, mêlant aviation, chevaux vapeur et skydiving, pour aboutir à un clip qui laisse le public sans voix.

Aux côtés des Red Bull Air Force Sky Divers Amy Chmelecki et Luke Aikins , Chapman devait piloter son Can-Am Maverick X3 de 2018 pour exécuter la cascade. L’idée : équipée d’un parachute, Chmelecki prendrait place à ses côtés dans l’UTV tandis qu’Aikins piloterait un Cessna 180 au-dessus. Pendant que l’UTV serait en mouvement, Aikins prendrait de l’avance pour se placer à hauteur du Can-Am, puis ferait descendre une échelle jusqu’à Chmelecki, installée sur le siège passager. En gardant une allure stable et parfaitement synchronisée, Aikins et Chapman « figeraient » le temps le moment nécessaire pour permettre à Chmelecki d’attraper l’échelle. Aikins tirerait ensuite le nez de l’avion vers le haut tandis que Chmelecki resterait suspendue dans les airs pendant environ 45 secondes au-dessus du canyon, avant de lâcher prise pour un freefall puis d’ouvrir son parachute.

C'est un peu fou de prendre quelqu'un qui conduit une voiture de course et quelqu'un qui pilote un avion et de combiner les deux d'une manière qui n'a jamais été faite auparavant. Mia Chapman

Pendant ce temps, Chapman filerait pour la retrouver au bas du canyon en négociant des virages en épingle et des pistes en terre à flanc de falaise à haute vitesse. C’était la partie facile pour Chapman : aujourd’hui âgée de 23 ans, elle n’avait que 8 ans lorsqu’elle a remporté son premier championnat de Trophy Kart et totalise déjà huit titres en Off Road Racing. Pourtant, c’était une première pour elle.

Fusionner expertise aéronautique et maîtrise off-road de haut niveau

Si vous avez déjà observé un équipage aérien préparer un avion pour le vol suivant, cela peut rappeler un pit crew de sport mécanique. Alors que l’équipe de stand opère dans un espace réduit à très haute vitesse, l’équipage aérien se déploie autour de l’appareil lorsque les passagers débarquent, et l’équipe au sol vérifie les équipements pour garantir un nouveau décollage dans la précision et l’ordre.

En tant que parachutiste professionnel et cascadeur hollywoodien dans des films comme Iron Man 3, Aikins possède une vaste expérience dans la coordination de multiples personnes et machines pour obtenir le résultat parfait.

« Je prends tout ce que j’ai appris et je combine le tout, en appliquant les protocoles de sécurité pour rendre possible un projet comme celui-ci », dit-il.

Aikins connaissait parfaitement l’enjeu de cette cascade et a communiqué avec Chapman et Chmelecki pour verrouiller les aspects physiques et mathématiques. Avec une marge d’erreur quasi inexistante, Luke devait maintenir son avion entre 21 et 23 pieds (entre 6 et 7 mètres) au-dessus de l’UTV de Chapman, à une vitesse de 60 miles (96 km/h) par heure. En même temps, Chapman devait caler son accélération pour égaler la vitesse de l’avion, permettant à Chmelecki d’attraper l’échelle pendante en toute sécurité.

« La coordination entre Luke et moi était clairement cruciale », explique Chapman. « Il est dans un avion et je suis au sol dans ma voiture de course, donc beaucoup de choses peuvent mal tourner puisqu’on n’est pas l’un à côté de l’autre. Mais nous avions de quoi communiquer, ce qui a permis de tout synchroniser, de savoir où on était et si tout se présentait bien. C’était la clé pour que tout se déroule parfaitement. »

Prête à dévaler le canyon

Pour caler tous les vecteurs, Chapman, Aikins et Chmelecki — ainsi qu’une équipe de haut niveau — ont répété la cascade de nombreuses fois à Dead Cow Lakebed, dans le Nevada. Ils ont marqué au sol des points précis que Mia devait atteindre, et elle a enchaîné les répétitions avec un punching-ball de 90 livres en guise de Chmelecki avant d’intégrer la vraie au dispositif.

« Je pense que ce qui me faisait le plus peur, c’est que j’étais en quelque sorte responsable de la vie de Chmelecki, puisqu’elle était sur le siège passager de ma voiture sans ceinture et sans rien pour la retenir si quelque chose tournait mal ; c’était vraiment stressant », raconte Chapman. « Mais Aikins a été incroyable. Il a élaboré le plan pour assurer la sécurité et nous avons avancé par petites étapes. Si ces petites étapes ne se déroulaient pas comme prévu, on ne passait pas à la suite. Tout ce processus m’a vraiment rassurée. J’ai été honorée de travailler avec lui pour voir ce qu’il faut pour mettre en place une véritable cascade hollywoodienne. »

Lorsque le véritable tournage a eu lieu à Mineral Bottom, dans l’Utah, Chapman était prête. Équipée de son gear Red Bull, elle connaissait son timing et sa mémoire musculaire était affûtée. Et surtout, ses coéquipiers lui faisaient confiance pour accomplir sa part du défi.

« Quand je pense à Red Bull, je pense à ce qui se fait de mieux, de plus extrême, de plus fou, de totalement inédit », dit Chapman. « Je pense que cette cascade correspond parfaitement à Red Bull et à chacun d’entre nous : Luke dans l’avion, Amy dans des situations extrêmes, et moi dans ma voiture de course. »