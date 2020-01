Pas besoin de faire le tour du monde pour vivre une aventure. Alors que la protection de l'environnement prend une place de premier plan dans les consciences collectives, un concept écolo et bon marché séduit de plus en plus les sportifs et aventuriers en quête de nouveaux défis :

D'où viens-tu, la micro-aventure ?

rentre chez lui après avoir réalisé - entre autres choses - un tour du monde à vélo et une expédition au Pôle Nord. Très vite, le britannique s’aperçoit qu'il a toujours la bougeotte. Pour pallier ce manque, il développe un concept bientôt repris par d'innombrables aventuriers en herbe : la micro-aventure. L'objectif, remplacer les grandes expéditions à l'autre bout du monde par de courts séjours - sportifs le plus souvent - en plein air et à deux pas de chez soi.

, il prend conscience d'une chose : "Je me suis rendu compte qu'on pouvait très bien retrouver les mêmes sensations d'émerveillement et de défi que l'on peut avoir à l'autre bout du monde tout en étant proche de chez nous." Il s'intéresse alors à

Peu de temps plus tard, lui et son ami

À qui t'adresses-tu, la micro-aventure ?

- devant l'avenir du système social et le pouvoir d’achat - la micro-aventure devient en effet un moyen simple de réduire son empreinte carbone sans se priver de voyage. "Ce phénomène reflète l'ère du temps. On s'adresse à de jeunes citadins qui prennent en considération les questions environnementales, qui ne veulent plus forcément prendre l'avion à tout-va, et qui ont aussi un pouvoir d'achat limité."

Alpinisme

72 heures au Dôme de neige des écrins. Au programme, 3 jours dans les Hautes-Alpes, 1600 mètres de dénivelé, une nuit dans un refuge et une descente à ski qui fera frémir les plus avertis.

Cyclisme