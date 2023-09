72 heures avec Miguel Oliveira : le retour après une année 2023 terrible ?

Miguel Oliveira Portuguese rider Miguel Oliveira is making a big impression in MotoGP™ after achieving a series of impressive results in Moto2.

Oliveira a, sans aucun doute, été l'un des pilotes les plus malchanceux de la saison 2023 de MotoGP™. Pendant la première course, à la maison, il a été fauché par un concurrent alors qu’il était à la lutte pour le podium. Cette chute l’a empêché de courir la semaine suivante à cause d’une blessure au genou. Après une cinquième place aux États-Unis lors de son retour aux affaires, il s’est disloqué l’épaule sur le Grand Prix d’Espagne. Une nouvelle fois, il a été renversé par un autre pilote. Il a ensuite manqué Le Mans pour soigner ses blessures…encore.

