Minecraft : les 10 meilleurs mods du jeu

Iron Chests

est peut-être hyper simple, il n’empêche qu’il apporte une touche de profondeur plus que bienvenue au jeu. Au bout d’un certain nombre d’heures dans un monde sur Minecraft, on se retrouve souvent enseveli sous les coffres, et cela peut devenir difficile de continuer à être fier de sa baraque. En plus, on finit par faire des allers-retours sans fin lorsqu’on veut crafter (créer) quoi que ce soit.

Avec Iron Chests, on peut construire des coffres avec différents matériaux, et cela influe sur la capacité de ceux-ci.

Comme d'habitude, ces ressources suivent le système de Minecraft : fer, or, diamant et ainsi de suite. Cela permet donc de se créer une étagère gigantesque tout en gardant un bel espace au sol. De quoi libérer un peu votre esprit créatif et tout donner pour faire honneur à Valérie Damidot.