Sur Minecraft , avant même de casser votre premier bloc, vous avez sûrement regardé votre personnage par défaut en vous disant « ça, ce n'est pas moi ». Bonne nouvelle, les skins Minecraft existent précisément pour ça. Pendant ses lives, Kameto part généralement sur un visuel typé shonen avec pas mal de bleu (en référence à une certaine équipe nommée Karmine Corp ou à Sasuke, on vous laisse choisir). Mais ça, ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres, parce qu’il existe (presque) une infinité de skins sur le jeu de Mojang.

Que vous ayez envie de changer de peau pour un soir ou pour de bon, on a rassemblé les meilleures idées de skins par style , puis le mode d'emploi pour passer de l’un à l’autre, quelle que soit votre plateforme. Et si rien ne vous plaît, on vous apprend à créer le vôtre .

01 Les meilleurs skins Minecraft par style

Petit rappel avant de foncer : un skin, c'est une simple image PNG, en général de 64x64 pixels, qui habille votre personnage. Il est lié à votre compte et pas au serveur, donc il vous suit partout où vous jouez. Pour piocher, les grandes bibliothèques communautaires comme The Skindex, Planet Minecraft, NameMC ou Nova Skin regorgent d'options (gratuites). Le même genre de communauté qui signe les créations les plus dingues de Minecraft , d'ailleurs.

Halloween : le look de saison

Le skin parfait pour le mois d'octobre © g-portal

Citrouille sur la tête, squelette, creeper, sorcière, zombie en costard : les skins d’Halloween sur Minecraft sont la meilleure façon de faire sursauter vos potes sur le serveur fin octobre. Tapez « halloween » dans la barre de recherche des bibliothèques et regardez aussi le dos du skin. C'est là qu'on repère les créateurs soigneux.

Gaming et esport

Maillots d'équipe, casques de pilote, tenues de streamer : les fans d'esport sont servis. La communauté a même recréé des maillots aux couleurs de la Karmine Corp et de T1. Précision utile : ce sont des créations de fans, pas des skins officiels (avec plus ou moins de réussite, mais ils ont le mérite d’exister).

Sport

Verstappen est aussi dans Minecraft © BLITZKRIEG

Footballeur, skateur, surfeur, cycliste... Un skin sport, c'est l'occasion d'afficher votre discipline préférée même en plein minage. Bonus : un maillot bien coloré se repère de loin en PvP. Pratique pour vos coéquipiers, un peu moins pour la discrétion.

Mème et humour

Personnage en pyjama, bloc de terre avec des bras, pain de mie géant... Un skin tiré d’un mème ne gagne aucun concours de beauté, mais il a de sérieux arguments côté fous rires. Idéal pour un serveur entre amis.

Minimaliste

Halloween, littéralement © Anyes

Deux ou trois couleurs, une capuche, des lignes nettes : le style minimaliste vieillit très bien et reste lisible même de loin. Côté modèle, le Slim a des bras d'une largeur de 3 pixels contre 4 pour le Classic.

Un dernier conseil, et pas des moindres : un skin, c'est un fichier .png, point. Un site qui vous demande vos identifiants Microsoft ou vous propose un fichier .exe ? On ferme l'onglet sans discuter.

02

Parfait pour faire sursauter du monde © SpacePirate

Sur Java, tout se passe dans le launcher officiel. Les libellés bougent un peu au fil des mises à jour, mais le chemin reste le même :

Ouvrez le launcher Minecraft et sélectionnez Minecraft: Java Edition.

Cliquez sur l'onglet Skins.

Ajoutez un nouveau skin, importez votre fichier PNG et choisissez le modèle Classic ou Slim.

Enregistrez, appliquez, lancez le jeu. C'est fait.

Depuis cet onglet, vous pouvez aussi équiper les capes que vous possédez. Autre option : changer de skin directement depuis votre profil sur le site minecraft.net , pratique si vous n'êtes pas devant votre PC.

Et comme le skin est lié à votre compte, il vous suit partout, du serveur survie au serveur Cobblemon où vous chassez des Pokémon en cubes.

03 Changer de skin sur Minecraft Bedrock : PC et mobile

Sur Bedrock (Windows, Android, iPhone et iPad), le changement se fait directement dans le jeu, via le Vestiaire (Dressing Room) accessible depuis le menu principal. Deux chemins s'offrent à vous.

Importer un skin classique (PNG)

Ouvrez le Vestiaire (Dressing Room) et choisissez un emplacement de personnage.

Allez dans la partie des skins classiques.

Sélectionnez l'import, puis Choose New Skin, et allez chercher votre PNG.

Choisissez le modèle (Classic ou Slim) et équipez-le.

Passer par le Character Creator

Le Character Creator fonctionne comme une garde-robe modulaire : coiffure, yeux, vêtements, accessoires. Vous composez votre avatar pièce par pièce, sans toucher à un seul pixel. Idéal pour personnaliser votre personnage sans avoir à créer votre skin de zéro.

04

Minecraft débarque sur Twitch © Nintendo

Sur Switch, PlayStation et Xbox, on change aussi de skin via le Vestiaire (Dressing Room), mais avec une limite : impossible d'importer un PNG personnalisé. Vous piochez donc parmi les skins par défaut, les éléments du Character Creator et les packs que vous possédez déjà.

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Bref, la console, c'est un peu le resto avec un menu imposé : on choisit, mais dans la carte. Si vous tenez absolument à votre skin fait maison, il faudra passer par la version Java ou Bedrock sur PC ou mobile.

05 Créer un skin Minecraft : éditeurs, format et modèles

Les araignées ne vont pas devenir amicales pour autant © Laby.net

Besoin d'un look unique au monde ? Créer un skin Minecraft est bien plus simple qu'il n'y paraît (et demande nettement moins de patience que de câbler un circuit de redstone , promis). Les éditeurs en ligne gratuits (celui de The Skindex ou Nova Skin, par exemple) vous montrent votre personnage en 3D et vous laissent peindre pixel par pixel.

Les règles du jeu tiennent en trois points :

Le format : un fichier PNG, en général de 64x64 pixels. C'est le patron de couture de votre personnage, déplié à plat.

Le modèle : Classic (bras de 4 pixels) ou Slim (bras de 3 pixels). Choisissez-le avant de dessiner, sinon vos manches risquent de flotter.

Les deux couches : la couche de base pour le corps, une couche extérieure pour la capuche, les lunettes ou la veste.

Partir d'un skin existant pour le modifier ? Excellente méthode pour apprendre. Pensez juste à créditer le créateur d'origine et à ne pas republier son travail comme le vôtre.

06 Skin Minecraft gratuit ou Marketplace : que choisir ?

Bon à savoir : on peut avoir un skin parfait sans dépenser un centime. Sur Java et sur Bedrock PC et mobile, les skins PNG des bibliothèques communautaires sont gratuits, et une partie du Character Creator l'est aussi.

Le Marketplace de Bedrock propose de son côté des packs de skins et des objets payants en Minecoins, une monnaie qui s'achète avec de l'argent réel. Avant de craquer, posez-vous une question simple : un skin gratuit ne ferait-il pas le job ? Spoiler : souvent, si. Et si vous êtes mineur, on demande l'avis d'un parent avant tout achat.

Un look qui vous ressemble, pour zéro euro dépensé. Qui dit mieux ?

FAQ

Comment changer de skin sur Minecraft ?

Sur Java, passez par l'onglet Skins du launcher et importez votre PNG. Sur Bedrock (PC, mobile, console), ouvrez le **Vestiaire** (Dressing Room) depuis le menu principal. L'import de PNG personnalisé n'est possible que sur PC et mobile.

Comment changer de skin sur Java ?

Ouvrez le launcher, sélectionnez Minecraft: Java Edition, puis l'onglet Skins. Ajoutez un nouveau skin, importez le fichier PNG, choisissez Classic ou Slim et enregistrez.

Comment créer un skin sur Minecraft ?

Utilisez un éditeur en ligne gratuit comme celui de The Skindex ou Nova Skin, dessinez sur un modèle Classic ou Slim, puis exportez en PNG 64x64 et importez-le dans le jeu.

Où trouver des skins gratuits ?

Dans les bibliothèques communautaires comme The Skindex, Planet Minecraft, NameMC ou Nova Skin. Téléchargez uniquement des fichiers .png et fuyez les sites qui réclament vos identifiants.