Minecraft en solo, c'est sympa, mais à plusieurs, le bac à sable de Mojang prend tout son sens. Demandez à Kameto : le patron de la Karmine Corp a fait partie de la bande de streamers qu' Etoiles a embarqués sur PokéRayou , son serveur Minecraft à la sauce Pokémon . Preuve qu'un bon serveur, c'est d'abord une bonne équipe (surtout lorsqu’il inclut les meilleurs mods du jeu ).

Si vous êtes totalement perdu : un serveur Minecraft , c'est un monde hébergé en ligne que plusieurs joueurs rejoignent grâce à une adresse. Vous pouvez en rejoindre un public, en louer un, ou héberger le vôtre à la maison.

En 2026, la donne a changé. Nouvelle numérotation des versions, Java 25 obligatoire pour héberger un serveur Java, multijoueur entre amis annoncé puis mis en pause… Résultat : une bonne partie des tutos qui traînent en ligne sont périmés. Pas de souci, on a fait le tri pour vous.

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01 Java ou Bedrock : la question avant de chercher un serveur Minecraft

Minecraft existe en deux éditions qui ne jouent pas dans la même cour :

Java Edition : sur PC (Windows, macOS, Linux). C'est le royaume des mods, des plugins et des grands serveurs communautaires.

Bedrock Edition : sur consoles, mobile et Windows. Son gros atout, c'est le cross-play entre toutes ces plateformes.

Ce coucher de soleil est présenté par Optifine © Optifine

La règle à graver dans la bedrock (oui, facile) : un serveur Java accueille normalement des joueurs Java, tandis qu'un serveur Bedrock accueille des joueurs Bedrock. Quelques réseaux comme CubeCraft acceptent les deux, mais ce sont des exceptions.

Deuxième piège : la version. Depuis 2026, Mojang numérote ses mises à jour par année (26.1, 26.2…), et Java et Bedrock ne suivent pas la même numérotation. Votre jeu doit être compatible avec la version du serveur. Un message « client obsolète » au moment de vous connecter ? Vérifiez la version demandée par le serveur dans votre launcher avant de réessayer le processus.

02

Sur Java Edition

Ouvrez Multijoueur, cliquez sur Ajouter un serveur, donnez-lui un nom et collez son adresse (par exemple mc.hypixel.net). Validez, puis Rejoindre le serveur. Envie de tester sans l'enregistrer ? L'option Connexion directe fait le job. Le port par défaut (25565) n'a presque jamais besoin d'être tapé.

Sur Bedrock (PC et mobile)

Direction l'onglet Serveurs, puis Ajouter un serveur. Entrez l'adresse et le port, souvent 19132 sur Bedrock. C'est tout.

Sur consoles (Xbox, PlayStation, Switch et Switch 2)

Les versions console n'ont pas de bouton pour ajouter un serveur par son adresse. Vous avez accès aux serveurs partenaires mis en avant par Mojang, aux Realms et aux mondes de vos amis. Des astuces non officielles circulent pour contourner la limite en modifiant les réglages réseau de la console. Petit conseil tout de même : pour les plus jeunes, ne bidouillez pas ça sans un adulte. Et pour jouer en ligne sur console, l'abonnement de la plateforme reste obligatoire.

03 Les meilleurs types de serveurs Minecraft pour débuter

Streams Reflowing, un autre mod qui rend le jeu magnifique © Streams Reflowing

Chaque serveur a sa spécialité. Voici les grandes familles pour trouver chaussure à votre pied :

Serveurs mini-jeux

Vous préférez des parties courtes et nerveuses. La référence côté Java, c'est Hypixel (mc.hypixel.net), lancé en 2013, avec Bed Wars, SkyWars ou SkyBlock. Sur console, les serveurs partenaires comme The Hive, CubeCraft ou Lifeboat font très bien le travail.

Serveurs Survie et SMP

Le SMP (Survival Multiplayer), c'est la survie en communauté. On farme, on construit, on monte des machines en redstone avec les voisins. Les séries de streamers comme PokéRayou reprennent le principe, version moddée et sur invitation.

Serveurs PvP

Pour ceux qui préfèrent l’action, les serveurs PvP (Player versus Player) mettent le combat au centre du jeu.

Serveurs Roleplay

Vous rêvez d’une deuxième vie faite de cubes ? Les serveurs roleplay vous proposent d’incarner un personnage dans un univers organisé autour de villes, de métiers, d’une économie et de règles propres à la communauté.

Serveurs Minecraft français

Si vous débutez, une communauté francophone peut faciliter vos premiers pas. Vous pourrez échanger plus facilement avec les autres joueurs et comprendre les règles sans avoir à jongler avec l’anglais.

Comment repérer un bon serveur ? Un règlement visible, une équipe de modération active, souvent un Discord vivant, et aucune vente d'avantages en jeu (c'est contraire aux règles de Mojang). Rejoindre une communauté de joueurs en ligne , c'est génial, à condition de garder quelques réflexes : jamais d'infos perso, jamais votre mot de passe, et méfiance face aux « cadeaux » qu'on vous promet contre vos identifiants. Un échange vous met mal à l'aise ? Quittez, signalez, et parlez-en à quelqu'un de confiance.

04 Créer un serveur Minecraft : Realms, hébergeur ou serveur maison

Realms a quelques arguments © Realms/Mojang

Trois options, de la plus simple à la plus technique. À vous de choisir votre niveau de difficulté.

Option 1 : Minecraft Realms, la solution clé en main

Realms, c'est le service officiel de Mojang : un serveur toujours en ligne, sans rien installer. Côté tarifs (octobre 2026), comptez 3,99 € par mois pour Realms Bedrock (vous plus deux amis connectés en même temps), 7,99 € pour Realms Plus Bedrock et 7,99 € pour Realms Java (vous plus 10 amis dans les deux cas). Bon point : un essai gratuit est offert pour les nouveaux abonnés.

L'envers du décor : vous ne choisissez ni le logiciel serveur ni les plugins. Et un Realm Java n'accueille pas les joueurs Bedrock et inversement. Pratique pour une bande de potes, trop étroit pour une communauté.

Option 2 : un hébergeur, le bon compromis

Vous louez un serveur chez un hébergeur spécialisé et vous le pilotez depuis un panneau de contrôle : version, plugins, mods, sauvegardes. On ne vous recommandera aucun prestataire en particulier, mais vérifiez trois points avant de vous engager :

Des serveurs situés en Europe (pour le ping).

Des sauvegardes automatiques pour éviter de perdre votre monde.

Un support réactif en cas de problème et une résiliation rapide.

Bienvenue dans Cobblemon © Cobblemon/Mojang Studios

Pour voir à quoi ressemble la mise en place, notre guide pour créer un serveur Cobblemon détaille toutes les étapes chez un hébergeur.

Et le serveur Minecraft gratuit ? Les offres existent, mais elles sont souvent limitées : peu de mémoire, mise en veille quand personne ne joue, et des publicités.

Option 3 : le serveur maison, gratuit mais technique

Vous préférez garder le contrôle ? Le logiciel serveur officiel se télécharge sur minecraft.net (Java), et Mojang propose aussi un Bedrock Server. Attention, nouveauté 2026 : depuis la version 26.1, un serveur Java exige Java 25. Les tutos qui vous font installer une version plus ancienne vous mènent droit au crash.

Ensuite, il faut accepter le contrat d'utilisation (le fichier eula.txt), puis ouvrir un port sur votre box pour que vos amis se connectent. C'est là que ça devient sérieux : votre adresse IP est exposée, votre PC doit rester allumé et votre connexion encaisse le trafic. À réserver aux plus motivés, ou à faire avec quelqu'un qui s'y connaît.

Realms, hébergeur ou serveur maison : que choisir ?

Critère Realms Hébergeur spécialisé Serveur maison Coût Abonnement mensuel Variable selon l’offre Logiciel gratuit, mais coûts matériels et électriques Mise en place Très simple Intermédiaire Plus technique Personnalisation Limitée Souvent étendue Étendue, selon vos compétences Plugins et mods Pas de gestion libre des plugins Selon l’offre et le logiciel Selon le logiciel installé Maintenance Prise en charge simplifiée Dépend du prestataire et de l’offre À votre charge Idéal pour Jouer tranquillement entre amis Une communauté personnalisée Les joueurs autonomes qui veulent tout contrôler

05 Sécurité, sauvegardes, modération, plugins : les règles d'or de votre serveur

Le château Disneyland dans Minecraft © GamerKM

Créer un serveur, c'est un peu comme ouvrir sa maison : autant poser une serrure avant la crémaillère.

Sécurité : contrôlez qui peut entrer

Activez la liste blanche (whitelist) pour que seuls les joueurs invités entrent. Ne donnez les droits d'opérateur qu'à des personnes de confiance absolue. Protégez votre panneau d'hébergement avec un mot de passe solide, mettez le serveur à jour régulièrement et ne publiez jamais l'IP d'un serveur maison sur les réseaux.

Sauvegardes : protégez votre monde

Le jour où un creeper (ou un pote maladroit) rase votre base, vous serez content de les avoir. Programmez une sauvegarde automatique quotidienne, gardez une copie ailleurs que sur la machine du serveur, et faites toujours une sauvegarde avant une mise à jour. Sur Realms, des sauvegardes sont incluses.

Modération : posez des règles claires

Un règlement court et clair, affiché dès l'arrivée. Une petite équipe de modérateurs fiables. Les commandes de base pour expulser (kick) ou bannir (ban) un joueur. Si votre serveur accueille des plus jeunes, gardez un œil sur le chat et prévoyez un moyen de signaler un problème.

Plugins : personnalisez votre serveur

Les plugins s'installent côté serveur (sur un logiciel comme Paper) et ne demandent rien aux joueurs, contrairement aux mods, qu'il faut souvent installer des deux côtés. Les classiques pour débuter :

LuckPerms : permet la gestion des permissions des joueurs

CoreProtect : suivi des modifications et aide à la restauration après un griefing, c’est-à-dire la dégradation volontaire des constructions.

EssentialsX : commandes et fonctionnalités pratiques pour le quotidien.

Geyser : permet à des joueurs Bedrock de rejoindre un serveur Java. Téléchargez-les uniquement depuis des plateformes reconnues comme Modrinth ou Hangar.

06 Jouer entre potes : Realms, LAN ou multijoueur pair-à-pair Java ?

Vous voulez juste jouer à quatre le vendredi soir, sans prise de tête ? Voici vos options.

En réseau local (LAN) : tout le monde est sur la même box ? Ouvrez votre monde au réseau local depuis le menu pause. Gratuit et immédiat.

Sur Bedrock : vos amis peuvent rejoindre directement votre monde depuis leur liste d'amis, et la fonction « parties » permet de former un groupe avec son propre chat.

Avec Realms : la solution la plus détente pour jouer en ligne sans serveur à gérer.

Et le fameux pair-à-pair sur Java ? Le 12 mai 2026, Mojang a testé dans la snapshot 7 de la 26.2 une liste d'amis et la possibilité d'ouvrir son monde solo en ligne, sans serveur ni redirection de ports. Gros enthousiasme… puis retour en arrière : Mojang a retiré le pair-à-pair dès la première pre-release, et il est absent de la 26.2 finale. La liste d'amis, elle, est restée.

Pour l'instant, aucune date de retour n'a été annoncée. Donc si un tuto vous promet de jouer en ligne sur Java sans serveur, méfiance : il date probablement du printemps. En attendant, pour jouer en ligne entre amis sur Java, il vous faut un Realm, un hébergeur ou un serveur maison. Et si vous cherchez d'autres titres à partager, jetez un œil à notre sélection des meilleurs jeux coop sur PC.

Vous avez maintenant toutes les cartes en main. Il ne reste plus qu'à choisir votre camp, inviter la team et lancer la première nuit. Qui pose le premier bloc ?

FAQ

Comment créer un serveur Minecraft Java multijoueur ?

Trois solutions : un Realm Java (le plus simple), un serveur loué chez un hébergeur, ou un serveur maison avec le logiciel officiel de minecraft.net , Java 25 installé et un port ouvert sur votre box.

Comment rejoindre un serveur Minecraft ?

Sur Java, ouvrez Multijoueur, puis Ajouter un serveur, et entrez son adresse. Vérifiez que votre version du jeu est compatible avec celle du serveur.

Comment rejoindre un serveur Minecraft sur Bedrock ?

Sur PC et mobile, allez dans l'onglet Serveurs, puis Ajouter un serveur, et entrez l'adresse et le port (souvent 19132). Sur console, seuls les serveurs partenaires, les Realms et les mondes d'amis sont accessibles.

Comment ajouter un serveur sur Minecraft Bedrock PS5 ?

Officiellement, ce n'est pas possible : la version PlayStation n'a pas de bouton pour ajouter un serveur par son adresse. Passez par les serveurs partenaires, un Realm ou le monde d'un ami.

Existe-t-il un serveur Minecraft gratuit ?

Oui : rejoindre la plupart des serveurs publics est gratuit, et héberger un serveur maison aussi. Les hébergeurs gratuits existent, mais avec des limites (mémoire, mise en veille, publicités).