Mais qui est Molly Picklum, la future star du surf ?

Peu de surfeurs australiens ont reçu autant d'éloges que Molly Picklum ces dernières années, et bien évidemment, ce n'est pas un hasard. À tout juste 18 ans, Picklum a remporté deux titres consécutifs de championne d'Australie, gagné l'Australian Pro Junior 2019 et été nommée "Female Rising Star" aux Australian Surfing Awards en 2020. Pas mal pour quelqu'un qui vient de débuter, non ?

Quand elle n'enchaîne pas les heats, Picklum passe son temps sur les beach breaks de la Nouvelle-Galles du Sud. C'est là, à quelques heures au nord de Sydney, qu'elle affine sa technique et se prépare pour les compétitions. Mick Fanning l'a d'ailleurs rencontrée sur la Gold Coast récemment, et celle dont vous pouvez découvrir le parcours de rookie dans le film ci-dessous s'est confiée sur ses rêves et ses envies.

15 minutes Molly Picklum: What it Takes Suivez la surfeuse Molly Picklum lors de sa folle année de rookie sur le World Tour de la WSL.

Mick Fanning est ton ami et ton mentor, et tu as maintenant l'opportunité de suivre ses traces. C'est un peu surréaliste, non ?

Je n'arrive pas à croire que je fais partie de la même équipe que lui... c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré. Il a si bien construit sa carrière... il m'inspire beaucoup et j'espère passer du temps avec lui dans et hors de l'eau. J'ai beaucoup à apprendre de lui !

Pourquoi les grosses vagues ?

Je pense que c'est ce vers quoi le surf féminin à besoin d'aller. Je ne suis pas du genre à avoir peur, mais les grosses vagues ne sont pas mon point fort et j'ai besoin d'en faire une force.

Comment s'est passée ton année de confinement ? You know, as hard

Eh bien en fait j'ai plutôt aimé ça, même si l'année a bien sûr été compliquée pour tout le monde. J'ai pu, par exemple, finir mes études au lycée et réussir mes examens ! Ça fait du bien d'être à la maison. En plus, j'ai la chance de vivre près de la mer. J'ai donc pu surfer tout le temps et passer de longues heures avec mon coach Glenn Hall. J'ai pu mieux apprendre à me connaître et comprendre un peu mieux certaines choses, qu'il s'agisse de la gestion de mes émotions ou de technique pure dans les vagues.

Quelle a été ton plus gros succès justement, durant cette période ?

Je pense qu'il s'agit de mon taux de complétion des "airs". J'ai pu faire des reverses et des rotations complètes dont je ne suis pas peu fière.

Tu as aussi passé par mal de temps en bateau...

Oui, j'ai beaucoup pêché. C'est l'un de nos héros locaux, Shane Holmes, qui m'a embarquée avec lui et c'est super fun. Tu es sur l'océan et tu oublies tout le reste. Même si j'ai le mal de mer ! Sinon, on pêche uniquement ce qu'on a l'intention de manger et le dernier poisson que j'ai pêché était un thazard. J'étais si malade, c'était de véritables montagnes russes sur le plan émotionnel.

Que doit-on savoir de plus sur Molly Picklum ?

J'adore faire du vélo, même si je manque de temps pour pratiquer. Sinon, j'aime juste voir mes amis. C'est très important pour moi.

Quel est ton but ultime ?

Être au maximum de ce que je peux faire en surf. C'est à dire remporter potentiellement des titres mondiaux et des médailles d'or. Mais le principe c'est vraiment d'être à 100% tout le temps.

Tu es plutôt chiens ou chats ?

Chiens. J'ai un Staffy américain.

Pluie ou neige ?

Je n'ai jamais été à la neige, donc je ne sais pas... mais j'ai vraiment envie d'y aller !

Course ou train ?

S'entraîner. Je ne cours jamais à moins d'y être obligée.

Comédie ou drame ?

Comédie. J'adore la série Pitch Perfect.

Ton plus grand héros ?

C'est dur, mais je dirais la joueuse de tennis Ashleigh Barty. Elle sait tout faire, c'est une légende. Je m'inspire vraiment de la façon dont elle se comporte sur le court et en dehors.

Ta plus grande peur ?

Les serpents, les araignées et une vague de 30 mètres à Jaws.

Molly Picklum fait partie du CT en 2022 © Andrew Shield Molly Picklum est décidée à saisir sa chance sur le championnat du monde. © Andrew Shield Molly Picklum est prête à envoyer ses tricks sur le Dream Tour. © Andrew Shield Molly Picklum dans ses œuvres à Burleigh Heads. © Andrew Shield

La meilleure blague selon toi ?

Oh je ne sais pas. Je fais plutôt des blagues sur le moment. Mais je dirais toutes celles qui sont dans les papillotes, elle sont tellement ringardes qu'elles en deviennent géniales.