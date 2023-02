Molly Picklum : du fond de la mer au toit du monde

“Mes objectifs restent les mêmes et je veux juste voir jusqu’ où je peux aller. J’ai envie de gagner des titres et je suis persuadée que si les choses vont dans mon sens, c’est un objectif atteignable. Je dois continuer à faire ce que je fais de mieux et voir ce qui en découle. 2023 est une année de qualification pour les Jeux Olympiques. Tous les surfeurs du monde veulent y participer, en plus de gagner des titres, évidemment. Je suis motivée, ce n’est pas un problème et je vais tout faire pour faire partie du final five à Trestles. Si j’y parviens, je serai très contente et le reste suivra.”