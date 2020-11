Mais que s'est-il passé en 2011 ?

BMX : Le triomphe de Joris Daudet

, qui en 2011, donc, devient champion d’Europe de BMX après avoir remporté toutes les étapes du championnat sans exception. Un véritable exploit. Quelques mois plus tard, il confirme sa domination quand il gagne son premier titre de champion du monde et devient le premier français à remporter le classement général de la Coupe du monde de BMX. Oui, c'est pas mal du tout.

Le pilote de BMX français Joris Daudet décroché quatre Coupe du Monde de BMX Supercross à Medellin en 2016, Papendal en 2017, Santiago del Estero en 2018 et Manchester en 2019.

BMX : La troisième couronne de Matthias Dandois

, titre qu’il avait obtenu pour la première fois en 2008, à l'âge de 19 ans. Hyperactif (et créatif comme en témoigne sa page

Le film The Old World réunit la crème des riders de bike européens. Parmi eux, le Français Matthias Dandois a été invité à donner le meilleur de son style hybride. Il raconte.

Hyper-créatif, Matthias Dandois est champion du monde de BMX flatland 2008, 2009, 2011, 2012 et de nouveau en 2016, 2017 et 2018. Il a remporté son huitième titre planétaire à Chengdu en 2019.

Surf : Justine Dupont rejoint l'élite mondiale

obtient sa qualification dans l’élite mondiale du surf féminin et rejoint la World Surf League. Depuis ce jour, la Française accumule les titres et les exploits, comme celui de la plus grosse vague jamais surfée par une femme. Rien que ça.

En 2011, alors qu'elle vient de réaliser son premier doublé aux Championnats de France en remportant deux titres dans les catégories surf et longboard,

Comment est-elle arrivée à surfer ce que l’océan a de plus puissant? Justine Dupont nous dit tout d’une carrière qui se construit pas à pas, dans les règles de l’art et la plus grande humilité.

Surf Justine Dupont : Toujours plus gros

La waterwoman Française Justine Dupont est l’une des meilleures surfeuses de big wave. En 2019, elle surfe la plus grosse vague de sa vie à Nazaré avant de décrocher le titre aux Mondiaux de SUP.

Luc Alphand prend le large

se lance dans une nouvelle aventure, celle de la navigation. Avec le navigateur Marc Thiercelin, il participe à la dixième édition de la Transat Jacques-Vabre. Malheureusement, ils sont contraints d'abandonner au bout du cinquième jour de la course.

Avec un palmarès comme le sien (skieur professionnel et pilote automobile), on aurait pu penser qu'il s'arrêterait là. Mais non. En 2011,

Le sportif français Luc Alphand a été skieur (12 victoires en coupe du monde) et pilote automobile (Vainqueur du Dakar). Il est également ambassadeur du Wings for Life World Run depuis 2014.

