Monster Hunter Rise : nos conseils pour bien débuter

Si vous n’avez pas suivi, vous êtes peut-être en train de vous demander ce qu’il peut bien se passer. Depuis quand Monster Hunter n’est plus un truc de nerds aux McDonalds sur leur PSP ?! Eh oui : depuis Monster Hunter World , Capcom a su attirer à lui l’une des plus larges et des plus fidèles communautés du monde du jeu vidéo , et ça paie : la licence fait désormais partie des monstres du jeu vidéo , qui vendent à millions dès les premières 24 heures de disponibilités sur le marché. Ne le niez pas : vous avez vous aussi envie d’aller découper du Rathalos pour vous faire une armure pleine de dents, et on le comprend. Mais avant de foncer dans la mêlée, laissez-nous vous donner quelques précieux conseils.

Un bon gros coup d’épée, c’est toujours efficace © Capcom

Le choix des armes

Comme dans tous les Monster Hunter , le principal choix que vous ferez est votre arme. Et pour cause : celle-ci influence intégralement le gameplay du jeu. Certaines sont très lentes mais font énormément de dégâts, d’autres beaucoup plus rapides mais demandent bien plus de coups, et les dernières sont généralement jouées à distance et ont quelques petites subtilités supplémentaires comme la gestion des munitions. Une chose à retenir lors de vos premières parties est surtout que vous n’êtes pas enfermé à un seul type d’arme par partie. Bien au contraire : il est non seulement bon d’avoir plusieurs types sous le coude, mais aussi de vous entraîner quelque peu avec. Alors, une fois les premières missions faites, n’hésitez pas à les retenter avec une arme différente pour trouver votre style favori. Le mieux est de maîtriser une arme lourde, une arme rapide et une arme à distance : ainsi, vous pourrez vous rendre utile dans n’importe quelle équipe.

Le choix de l’armure

Ça peut paraître évident, mais mieux vaut le rappeler : votre armure importe énormément dans Monster Hunter . Et pour cause : elle se doit d’être adaptée au monstre que vous chassez. Si vous allez vous frotter contre un monstre utilisant des attaques de feu, il serait bien dommage de laisser de côté le bonus de résistance au feu d’une armure au profit d’un malus. Eh oui : même si l’armure a un look qui vous correspond plus. Une chose à retenir avec Monster Hunter, et qui est toujours vrai sur Monster Hunter Rise bien sûr, est qu’il s’agit d’un de ces jeux qui démarrent vraiment une fois que vous avez terminé le mode histoire. Si vous vous voyez déjà devenir un grand chasseur, ne perdez pas donc pas trop de temps à tenter de crafter les armures de bas niveau ou niveau moyen. Elles seront vite remplacées à haut niveau. Alors ne craftez que ce qui vous est vraiment nécessaire en attendant.

Si vous jouez bien, vous verrez souvent ce menu © Capcom

Mangez un bout

N’oubliez jamais, avant de partir en chasse, d’aller manger un petit bout du côté de votre village ! Ça peut paraître anodin, mais ces petits repas vous donnent en vérité des bonus de statistiques qui peuvent faire toute la différence. Et si vous avez zappé tout ça, vous pouvez toujours manger un morceau à même votre campement.

Faites le stock de ressources

Dans Monster Hunter , vous allez avoir besoin de potions. Beaucoup de potions. Et aussi de toutes sortes d’antidotes, de couvertures et de ressources. Mais vous n’êtes pas forcément obligés de dépenser tous vos deniers là-dedans. N’oubliez jamais de regarder votre coffre bleu au campement avant votre mission : ce sont les ressources fournies par la guilde des chasseurs afin de la mener à bien. Dépensez-les en priorité avant de taper dans votre propre stock ! Ces dernières ont aussi l’avantage de vous indiquer peu ou proue ce dont vous devez vous méfier lors de votre chasse. Si un objet est là pour réparer les chocs électriques… C’est qu’il s’agira d’un danger très présent sur cette mission. Une fois en balade, ramassez absolument tout ce qui est sur votre chemin même si vous ne savez pas exactement ce que c’est sur le coup ; croyez-nous, ce sera forcément utile à un moment.

Utilisez les autres monstres

Monster Hunter Rise a une particularité : vous pouvez monter sur les monstres sauvages et les contrôler pour les faire s’assommer avec fracas contre un mur ou latter les autres petits monstres environnants. Mais n’oubliez pas que vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité pour aller à la rencontre du gros monstre que vous chassez. Le timer est en effet assez large pour parcourir une bonne partie de la map et aller foutre des bons gros coups de griffes et de morsures à votre cible sans peine. Mieux vaut donc utiliser cette fonctionnalité sur chacune de vos chasses afin de vous garantir des gros dégâts dès le départ ! Et le meilleur dans tout ça est que c’est également un des meilleurs moyens de récupérer des ressources : lorsque les deux monstres se battent de la sorte, ils font souvent tomber des objets plus qu’intéressants pour vous. Ne claquez cependant pas votre attaque ultime trop tôt : vous avez encore un peu de temps pour attaquer normalement avant de l’utiliser, alors profitez-en !

Une chevauchée… fantastique © Capcom

Capturer ou tuer, à vous de décider

On pourrait avoir l’impression que capturer un monstre plutôt que de le tuer est avant tout là pour rendre une quête un peu plus facile. Il n’en est rien. En vérité, la capture d’un monstre a un autre avantage : elle peut vous permettre de récupérer certaines parties d’un monstre plus facilement que si vous le tuez. On pense notamment aux utilisateurs de marteaux, qui ne peuvent difficilement couper la queue d’un monstre au cours d’un combat. C’est aussi un bon moyen de vous assurer de récupérer des ressources sur une chasse particulièrement délicate : si vous sentez que vous n’arriverez pas à tuer un monstre, la bonne alternative est souvent de le capturer. Jouer au héros ne sert à rien si vous avez surtout en tête de vous faire une belle armure au bout.

Une fois toutes ces bases acquises, il ne vous restera plus vraiment qu’à vous familiariser avec la faune et la flore pour optimiser vos parties. Monster Hunter Rise reste au bout un jeu de patterns, où l’aléatoire a majoritairement sa place pour vous titiller quelque peu avant de vous laisser appliquer votre plan à la perfection. Vous… et vos amis bien sûr, puisqu’il serait bien dommage de ne pas jouer en ligne sur un tel titre. Ne reste plus qu’à vous souhaiter bonne chasse à tous !