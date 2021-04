Monster Hunter Rise : quelles alternatives pour chasser des monstres ?

Le modèle économique de Dauntless n’est qui plus est pas si imposant que ça. On est loin d’un pay to win, et la majeure partie des choses pour lesquelles vous serez tenté de dépenser vos deniers durement gagnés seront cosmétiques avant tout. Il faut dire qu’arriver dans le champ de bataille à la manière de la téléportation du Terminator, ça fait toujours du bien. Et ça a donc un prix. Surtout, le développeur qui fait désormais partie de la famille Epic Games nous offre très régulièrement du nouveau contenu pour satisfaire nos besoins de chasse et d’équipement stylé, et le titre n’a jamais cessé d’être addictif depuis ses débuts. Seul petit bémol : la version

n’est pas la plus techniquement habile au monde, puisque limitée à 30 FPS et assez instable. Mais notez que Dauntless est disponible en cloud gaming sur GeForce Now, pour les joueurs PC qui veulent aussi en profiter en version portable sur leur téléphone. Ça fait complètement le taff !