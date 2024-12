Le guide des montagnes de France

Les températures se rafraîchissent, la nuit tombe de plus en plus tôt et quelques flocons ont même pu faire leur apparition chez vous. Trois raisons suffisantes pour vous donner l’envie irrésistible de dévaler les pistes de nos formidables chaînes de montagne françaises. Que vous soyez un Alexis Pinturault en puissance ou bien un petit flocon débutant, il est difficile de rester insensible à l’idée d’un dépaysement total dans le calme montagnard. D’autant qu’en France, vous avez l’embarras du choix pour profiter pleinement d’un petit séjour enneigé. On est revenu sur ces chaînes et ces massifs uniques au monde qui n’attendent que vous !

01 Les types de montagne

La France possède un relief on ne peut plus diversifié avec plusieurs chaînes de montagnes emblématiques. Pour commencer, retour en cours de SVT, il faut savoir qu’il existe deux grands types de montagnes :

La France, pays au relief diversifié © Felix Woelk/Red Bull Content Pool

Les massifs anciens ou moyenne montagne : ils possèdent des sommets usés par l'érosion, donc arrondis avec des pentes douces. Le massif Armoricain en Bretagne en fait partie, avec les monts d’Arrée pour point culminant à 385m d’altitude, on est sur des bébés montagnes, mais des montagnes quand même. C’est aussi le cas du massif central, à l’image du Puy de Sancy qui s’élève à 1885m. Les Voges avec le Grand Ballon à 1424m d’altitude, une petite partie des Alpes, la moitié de la Corse et une partie des Ardennes appartiennent également à ce type de relief.

Les montagnes jeunes ou hautes montagnes : Leurs sommets sont pointus et généralement plus élevés. Leurs pentes sont fortes et les dénivellations plus importantes que les massifs anciens. L’autre moitié de la Corse en fait partie, avec le Monte Cinto à 2210m d’altitude, tout comme les Alpes, le Jura avec la Crêt de la Neige pour point culminant à 1720m et enfin les Pyrénées.

02 Quelles sont les chaînes de montagnes françaises principales ?

Parmi les plus connues, on retrouve les Alpes, situées dans l’est du pays, à la frontière avec l’Italie et la Suisse. C’est le massif le plus haut, abritant le Mont Blanc, le sommet culminant de l’Europe occidentale à 4 810 mètres. Plus au sud, les Pyrénées forment une barrière naturelle entre la France et l’Espagne. Une barrière entre la France et l’Espagne, c’est ce qu’il aurait fallu pour la dernière demi-finale de l’Euro… bref, on s’égare. Ce massif, plus sauvage, offre des paysages spectaculaires et des sommets dépassant les 3 000 mètres, comme le pic de Vignemale qui culmine à 3298m.

Alexis Pinturault se démultiplie © Dom Daher/Red Bull Content Pool

Les Vosges, au nord-est, présentent des montagnes plus douces avec des sommets arrondis, tels que le Grand Ballon à 1 424 mètres. Elles sont idéales pour la randonnée, les activités familiales et présentent l’avantage d’être relativement proches de Paris. On insiste sur le “relativement”. Les 5 heures de trajet… il faut se les coltiner. Le Massif Central, au cœur de la France, se distingue par ses hauts plateaux volcaniques. Enfin, le Jura, situé à la frontière suisse, est connu pour ses crêtes calcaires et ses paysages verdoyants.

03 Les stations idéales pour skier

En terme de station de ski, le moins que l’on puisse dire, c’est que nous ne sommes pas à plaindre. La France ne compte pas moins de 232 stations de ski en activité. Les Alpes à elles-seules en contiennent 185. Parmi elles : Méribel, Chamonix, les Arcs, Tignes/Val d’Isère, Val Thorens, etc. Elles comptent toutes parmi les meilleures stations au monde et attirent des skieurs venus des quatre coins du globe. Leurs vastes domaines skiables et leurs infrastructures modernes en font des sites très prisés… Et oui messieurs dames, le ski c’est Français ! Val d’Isère et Tignes forment l’Espace Killy, un domaine de haute altitude avec un enneigement exceptionnel. Les Trois Vallées constituent le plus grand domaine skiable du monde, reliant notamment Courchevel et Les Ménuires.

Courchevel, c'est aussi un domaine d'exception © Courtesty Courchevel.com

Le seul aspect négatif de ces stations (et pas des moindres), c’est que ça coûte bonbon. Les logements ainsi que les forfaits représentent souvent des sommes colossales, d’autant plus en pleine saison. Heureusement, il existe d’autres stations alpines, certes plus petites, mais surtout moins reconnues donc plus abordables. Par exemple, Gresse-en-Vercors représente une alternative non négligeable rapport qualité/prix. Ce petit village est idéal pour les débutants et pour les Martin Fourcade en herbe. Ici, vous pourrez bénéficier d’un forfait journée pour 23,50€ par personne. Un prix particulièrement concurrentiel. La Féclaz est pas mal non plus dans le genre ! “Seulement” 20km de piste mais des logements attractifs, des paysages magnifiques et la surtout LA référence mondiale en matière de ski de fond.

Dans les Pyrénées, des stations comme Saint-Lary-Soulan, Font-Romeu et Cauterets, (que des noms qui inspirent la bonne sieste devant le tour de France), offrent des pistes de qualité et une ambiance plus authentique que les grandes stations des Alpes. Le Massif Central propose des stations familiales comme Super Besse ou Le Lioran, idéales pour les débutants. Les Vosges abritent des stations plus modestes mais conviviales, telles que La Bresse-Hohneck. Enfin, dans le Jura, les domaines comme Les Rousses sont parfaits pour le ski nordique et les activités en famille.

04 Quelle montagne choisir en été ?

Le VTT : l'activité parfaite pour un été en montagne © Lukas Pilz

En période estivale, chaque massif propose des attraits différents. Les Alpes sont idéales pour les amateurs de randonnée , d’ alpinisme ou de parapente . Des destinations comme Chamonix et Annecy offrent des paysages magnifiques avec leurs lacs de montagne, parfaits pour une petite session wakeboard . Les Pyrénées sont propices aux treks, notamment le célèbre sentier du GR10 qui traverse le massif d’est en ouest, ou des sites emblématiques comme le Cirque de Gavarnie.

Le Massif Central, avec ses volcans endormis, est parfait pour des randonnées familiales ou des activités de pleine nature, comme l’escalade au Puy Mary. Les Vosges, avec leurs sommets plus accessibles, séduisent les randonneurs débutants et les amoureux de la nature, offrant des parcours à travers des forêts denses et des lacs glaciaires. Le Jura est idéal pour les balades à vélo, l’escalade et la découverte des cascades, comme celles du Hérisson.

Chaque massif a ses spécificités, mais tous promettent un été riche en découvertes, en détente et en aventure au cœur de paysages uniques.

05 Des mesures de sécurité indispensables

À moins que vous ayez prévu de passer vos vacances dans votre chalet, devant un téléfilm moyen en buvant du chocolat chaud, partir en montagne comporte des risques, et ce, quelle que soit la saison. Il y a plusieurs mesures de sécurité à prendre pour réduire le danger potentiel.

Adaptez l’activité au niveau de chacun : En ski ou en randonnée par exemple, il n’est pas rare de voir des disparités d’aisance selon les membres d’un groupe. Pour éviter d’avoir quelqu’un de tétanisé face à un passage compliqué, faites bien attention au niveau de chacun et adaptez votre activité et votre itinéraire en fonction.

Prévoyez votre matériel : Les imprévus ne sont pas rares en montagne. Des blessures peuvent survenir, le temps peut drastiquement changer au point de vous mettre en difficulté. En ce sens, quitte à vous encombrer, prévoyez du matériel en fonction : eau, nourriture, trousse de secours.

Les risques du hors piste : Si vous aimez vous aventurer en hors piste, là aussi, il y a un grand nombre de précautions à prendre. Renseignez vous méticuleusement sur les conditions météo, sur les risques d’avalanche et sur l’itinéraire que vous avez prévu d’emprunter. Si vous êtes novices en la matière, dans ce cas, on vous invite grandement à vous munir d’un guide qui saura évaluer les risques.

Ne partez pas seul : Plusieurs dangers existent en montagne, de la blessure à la perdition en passant par l’avalanche. Il est préférable de sortir accompagné, et si vous tenez à votre moment de solitude, informez vos proches de vos projets et tenez les au courant de votre itinéraire. Ayez, quoi qu’il arrive un téléphone ou autre moyen de communication, c’est très important.

Portez un casque : C’est tout simplement vital. Sur les pistes, le style, c’est secondaire. Même s’il s’est grandement démocratisé ces dernières années, le casque est encore trop souvent absent de la tête des skieurs. Même si vous pensez maîtriser, que vous tombez rarement, il suffit d’une mauvaise chute. Portez un casque, quoi qu’il arrive.

En montagne, la sécurité avant tout © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

06 En cas d’accident

Quoi qu’il arrive, vous devez être en possession d’un téléphone pour alerter le 17 ou le 112 si besoin. Si cela devait arriver, voici ce que vous devez leur préciser le plus calmement et distinctement possible :

Le lieu de l'accident (massif, commune, station, nom du sommet, altitude, versant, coordonnées GPS) et l'horaire.

Les noms et le numéro de téléphone des personnes présentes sur place.

La nature de l'accident et le nombre de victimes.

La gravité des blessures des victimes (inconscience, blessures apparentes…).

Les soins apportés ou les gestes de secourisme pratiqués.

Les conditions météorologiques locales (vent, visibilité…) et les risques encore présents.