Monte-Carlo Masters 2026 : découvrez les gains des vainqueurs

Avec ses immeubles iconiques, la mer ou les montagnes, la Principauté de Monaco est un décor parfait pour le sport. Les Masters 1000 et leur terre battue orange vont animer les rues du Rocher pendant une semaine. Les spectateurs vont pouvoir affluer en tribune et agiter leur tête de gauche à droite pour voir Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ou encore Matteo Berrettini s'affronter pendant des heures sous le soleil monégasque.
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Un montant en légère hausse
Pour cette édition 2026, les organisateurs du Rolex Monte-Carlo Masters ont annoncé un cash prize de 6 791 465 euros. Un montant qui grimpe par rapport à celui de l’édition 2025, qui comptait un total de 6 128 940 euros. Une augmentation de 10,81% pour le tournoi monégasque.
Les raisons de cette évolution
Grâce à son prestige, les Masters 1000 de Monte-Carlo n’échappent pas à l’évolution globale des cash prize des tournois de tennis, que ce soit des Masters ou Grands Chelem. Ce nombre reste néanmoins plus faible de presque dix millions que celui des Masters 1000 d’Indian Wells.
Les Masters de Monte-Carlo et ses six millions lancent la saison sur terre battue pour les joueurs. Comme à son habitude, elle se terminera avec Roland-Garros, le Grand Chelem français. Ce tournoi permet déjà de se préparer avec une forte concurrence avant le grand rendez-vous qu'il ne faudra pas louper, avec son immense cash prize.
La comparaison avec les éditions précédentes du tournoi
Depuis 2009, les cash prizes des Masters de Monte-Carlo ont vu de nombreuses augmentations. Jusqu'à 2011, le total est resté à 2 227 500 euros, avant de connaître des évolutions allant de 9% à 14% les années suivantes. En 2019, le tournoi a vu une hausse de 6,9%, pour s'élever à 5 207 405 euros, la deuxième plus grosse augmentation jusqu’à aujourd’hui.
Avec l’annulation du tournoi en 2020, le cash prize 2021 est descendu à 2 082 960, avant de connaître une hausse de 159,99% en 2022.
NB : Le cash prize prévu pour 2020 était de 5 433 555 euros.
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La répartition des gains des Masters 1000 de Monte-Carlo par tour
Gains de vainqueur (simple homme)
Le vainqueur qui succèdera à Carlos Alcaraz empochera 974 370 euros.
Revenus pour le finaliste et les demi-finalistes
Le perdant du dimanche repartira avec 532 120 euros. Pour les demi-finalistes, ils gagneront 290 960 euros.
Les gains du 1er tour aux quarts de finale
- 1er tour : 25 220 euros
- 2e tour : 45 520 euros
- 1/8 de finale : 84 890 euros
- 1/4 de finale : 158 700 euros
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L’évolution des revenus à Monte-Carlo
Monte-Carlo est une terre de tennis depuis 1897 et la victoire de l’anglais Reginald Doherty. Le premier tournoi de Monte-Carlo avec de l’argent à la clef est au début de l’ère Open en 1969, où le néerlandais Tom Okker est sorti vainqueur face à John Newcombe et a touché la somme de 5000 dollars. De 2006 pour son centenaire à 2026, le tournoi a presque triplé les gains pour les joueurs :
- 2006 : 2 200 000 euros
- 2008 : 2 057 000 euros
- 2010 : 2 227 500 euros
- 2012 : 2 427 975 euros
- 2014 : 2 884 675 euros
- 2016 : 3 748 925 euros
- 2018 : 4 872 105 euros
- 2020 : Annulé
- 2022 : 5 415 410 euros
- 2024 : 5 950 575 euros
- 2026 : 6 791 465 euros
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FAQ
Combien gagne le vainqueur du Monte-Carlo Masters ?
Cette année, le vainqueur repartira de ces Masters avec 974 370 euros.
Pour savoir si Matteo Berrettini réussira à s’imposer à Monte-Carlo, rendez-vous du 5 au 12 avril.