MotoGP : tout ce qui change en 2023

Vice-champion du monde 2022 par équipe. Voilà la (très) belle performance sur laquelle Red Bull KTM Factory Racing va s'appuyer pour démarrer sa saison 2023... sans se reposer sur ses lauriers. Et d'abord parce que l'écurie est confrontée à une folle série de changements, sans précédent depuis son arrivée dans la catégorie reine. On vous résume tout ça.

Le Catalan "Polyccio" Espargaró était déjà au guidon de la RC16 au tout début du projet KTM, il y a 5 ans, et avait décroché 6 podiums et 2 pôles en 4 saison. Le point commun avec son nouveau coéquipier Fernandez ? Tous deux ont été champions du monde en Moto2.

