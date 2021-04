"J’étais surpris de voir Martin à ce niveau" expliquait

avant de monter sur le podium. "Il avait un bon rythme et Rins était également très proche. J’ai utilisé mon moteur pour le repasser et essayer de faire le trou avec lui. À quatre tours de l’arrivée, Fabio est revenu et a dépassé Martin puis nous a lâché. J’étais trop loin ensuite pour revenir vers lui. Mais j’ai pu passer Martin et aller chercher cette deuxième place. Ça reste un super résultat, une victoire française quand même, un podium avec mon coéquipier et en plus je mène le championnat. Donc, c’est un bon week-end au final." Le nouveau leader du

arrivera donc sur la prochaine épreuve au Portugal le 18 avril avec quatre points de mieux que son compatriote Fabio Quartararo.