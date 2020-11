Aujourd’hui, l’acquisition de données est essentielle en

. Des dizaines de capteurs sont installés sur la moto pour en mesurer les moindres mouvements. Le moteur est bien évidemment observé à la loupe : température de l’eau, température et pression d’huile, des injecteurs… Tout comme le châssis et l’ensemble de ses composants : vitesse de rotation des roues, mouvements de suspensions avant et arrière, inclinaison de la moto, position sur le circuit, angle des guidons et des leviers de frein et d’embrayage… « On peut savoir avec précision tout ce que le pilote fait sur la moto, indique Alex Merhand. Grâce aux capteurs dynamiques, on peut mesurer lorsqu’il accélère, si sa moto avance ou dérive. »