MotoGP Espagne : Binder et Miller sur le podium !

. À l’arrivée, ils ne sont finalement pas passés loin de l’exploit, juste devancés par le champion du monde Francesco Bagnaia. Binder a en plus ajouté à son palmarès la course Sprint de samedi, devant Bagnaia, Miller et Jorge Martin.

Ce dimanche, comme pour la course Sprint, un drapeau rouge a été déployé avant la fin du premier tour suite à une collision entre Fabio Quartararo, Oliveira et Marco Bezzecchi. Quartararo et Oliveira ont chuté et le Français a reçu une pénalité pour un tour long. Dès le restart, Binder et Miller passent facilement Espargaro, parti en pole. Les deux pilotes font la course en tête.