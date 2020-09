Mais qui es-tu, la course “Flag to Flag” en MotoGP ?

Au moment du départ, chaque équipe doit donc préparer en conséquence la deuxième moto de son ou ses pilotes. Si la pluie menace, les mécaniciens prépareront une machine chaussée de pneus pluie et dotée de réglages adéquats. « Sur le mouillé, on adopte des suspensions plus souples, une assiette légèrement modifiée vers l’arrière, des freins acier en lieu et place des disques carbone, explique Florian Ferracci, l’un des mécaniciens de l’équipe

. On modifie également la cartographie moteur pour avoir une courbe de couple plus linéaire, un frein moteur moins agressif et un niveau d’anti-patinage plus important. »