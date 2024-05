Le débrief des pilotes après le MotoGP de France

Actuellement, on a un problème sur tous les circuits et dans toutes les situations. Quand on réussira à s’en défaire, on va faire un grand pas en avant. Parce que ce n’est pas une question de feeling, mais cela impacte ce qu’il se passe à l’intérieur de la moto, l’électronique etc. Et ça rend compliqué de savoir dans quelle direction tire la moto. Mais aujourd’hui, pendant les essais, ça s’est bien passé par rapport à hier, on a progressé. Et pendant la course ça allait beaucoup mieux. Il reste beaucoup à apprendre, mais on est sûrs de nos forces.