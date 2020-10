Les bonnes performances de Márquez sur ces deux dernières courses rajoutent encore une donnée à cette saison particulière en

. Les Grands Prix continuent de se dérouler sans spectateur alors que le calendrier a été réduit en raison de la pandémie mondiale de COVID-19. La blessure du champion en titre

lors de la course d’ouverture et son absence sur le long terme qui en a découlé ont marqué le début de saison. Plusieurs pilotes qui ne l’avaient jamais emporté jusque-là sont montés sur la plus haute marche du podium. Il reste encore cinq courses à disputer et le championnat est plus ouvert que jamais.