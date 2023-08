MotoGP : Brad Binder, 2e en Autriche !

Binder s’offre ainsi un nouveau podium sur cette saison

et continue à grappiller des points au classement général 2023. Il se classe actuellement solide 4e, à seulement 23 longueurs du podium mondial. « Mon équipe a fait du super boulot, a commenté Binder à l’arrivée. On est très proche. On a fait tout ce qu’on a pu. Ici, à Spielberg, c’est la maison et cela rend ce résultat spécial. Il nous faut plus d’adhérence à l’arrière et on pourra battre Ducati. Je sais qu’on peut y arriver. Chez KTM, on a des idées.»