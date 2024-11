Jorge Martín sacré champion MotoGP 2024 !

. Le pilote espagnol de 26 ans, au guidon de sa Ducati Prima Pramac, a écrit une page d'histoire en devenant le premier champion du monde issu d'une équipe indépendante dans l'ère moderne. Une performance exceptionnelle qui récompense une saison 2024 marquée par sa régularité et son talent.

Ce week-end, Martín abordait la dernière course de la saison avec une avance de 24 points sur Francesco Bagnaia , champion en titre et auteur d’une saison impressionnante avec 11 victoires. Bagnaia avait réduit cet écart à 19 points grâce à sa victoire lors de la course Sprint samedi, mais Martín est resté imperturbable face à la pression.